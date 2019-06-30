Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 30 июня 2019

10:07. 30 июня 2019 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:

Руслан Коцаба о новом флешмобе Зеленского

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Мир меняется: Запад заставит Украину закончить войну на Донбассе (ВИДЕО)

Мир меняется: Запад заставит Украину закончить войну на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Запад с высокой долей вероятности может договориться с Россией о мирном урегулировании конфликта на Донбассе, после чего начнет подталкивать Украину, которой ничего не останется, кроме как согласиться на перемирие. 

По мнению украинского политолога Вадима Карасева, Запад может пойти на такой шаг, потому что ему уже не хочется воевать с Россией.

«Мы можем обижаться на Совет Европы, на немцев, французов и так далее, говорить о том, что они — коррупция, ради денег и так далее…  В Совете Европы деньги, да, играют роль. Мир меняется, к сожалению, может быть, не в нашу пользу, и  поэтому надо будет идти на компромисс», — заявил политолог в эфире украинского телевидения.

По мнению Карасева, на ситуацию на Украине «надо смотреть реалистично». Он не исключил того, что Незалежную будут «мягко подталкивать к тому, чтобы мы шли на какие-то компромиссы». Тем более, что у Запада есть железный аргумент — это те 73 процента, которые не захотели повестку, которая была у предыдущего президента-олигарха.

«Народ проголосовал, и Запад теперь имеет этот аргумент. Порошенко был уверен в своей повестке, но надо было действовать по-другому. И не только во внешней политике, но и в экономике», — добавил украинский эксперт. 

Читайте также: Украинский эксперт: мы везде в пролёте, мы верили и умирали за пустое место

На видео с 03:06:33

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Цирк зажигает огни: партию Саакашвили пускают на выборы на Украине

Цирк зажигает огни: партию Саакашвили пускают на выборы на Украине | Русская весна

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о регистрации партии «Рух Новых Сил» скандального экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом по итогам заседания ЦИК 29 июня сообщили в пресс-службе «РНС».

«На заседании ЦИК решила зарегистрировать „Рух Новых Сил“ Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины», — говорится в сообщении.

Также ЦИК зарегистрировала представителя партии «РНС» в Центральной избирательной комиссии.

В пресс-службе Саакашвили УП сообщили, что 30 июня на заседании ЦИК состоится жеребьевка, в ходе которой партии «РНС» будет присвоен номер в избирательном бюллетене.

«На заседании ЦИК принято решение о регистрации списка кандидатов от РНС (88 человек) и 9 кандидатов в одномандатных избирательных округах», — сообщил адвокат РНС Павел Богомазов.

Он уточнил, что документы о регистрации кандидатов будут предоставлены представителю РНС 30 июня.

«Вопрос, будет ли проведена повторная жеребьевка относительно номеров партий в бюллетене, будет рассмотрен ЦИК 30 июня в 12:00. „Рух Новых Сил“ будет настаивать на повторной жеребьевке с соблюдением норм законодательства», — сообщил Богомазов.

Читайте также: Шок: на Украине жёстко изнасиловали «ветерана АТО» (ФОТО, ВИДЕО строго 18+)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Похождения Дмитрия Великого



Одного из 4х пленных, которых в ДНР подарили Медведчуку для предвыборного пиара, арестовали спустя 15 минут после того, как он встретился с семьей. СБУшники с автоматами ворвались к нему домой, вломили отцу и уволокли "свободного украинца". Мотивировка простая – он уже давно находился в розыске на Украине по обвинению в дезертирстве. Де-факто Дмитрий Великий ";скрывался" от украинских властей в плену у ДНРовцев.



После задержания, Дмитрия Великого всю ночь промурыжили в СБУ и прокуратуре, отпустив под утро с угрозой продолжать вызывать для осуществления следственных действий.  Сам Великий заявляет, что только благодаря Медведчуку он оказался на свободе.

Явно напрашивается на очередную отправку на фронт.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Безумные и вороватые мэры — это судьба Киева

Безумные и вороватые мэры — это судьба Киева | Русская весна

Бывший руководитель пресс-службы СБУ, националистический журналист Станислав Речинский разнёс мэра Киева Виталия Кличко за коммунальные беды города, приводя пример аварийного Южного моста.

«Южный мост в Киеве — это вот просто снимок мозга Виталия Кличко и всей киевской власти. А может и не только киевской.

Весной долго ремонтировали правый ряд в направлении центра. Летом открыли.

Помню, что вдруг выдался один из первых жарких дней за 30 градусов. А по правому ряду радостно мчат перегруженные фуры. Как раз проезжал и наблюдал, как асфальт превратился в застывшие волны морские.

На следующий день фуры все также ехали, но уже по второму ряду, неудобно же по волнам. Потом правый ряд опять закрыли на ремонт.

И вот сегодня в первой половине дня тащусь по мосту, который полностью парализован фурами.

Понятно, что по такой погоде фуры в город днем пускать нельзя. Понятно, что власти выгодно их пускать, и постоянно делать ремонт, чтобы на этом постоянно воровать. И строить дурацкие стеклянные мостики, вместо того, чтобы построить наконец нормальную окружную и прекратить эту вечную историю с фурами.

Что за карма у нашего города, что в нем постоянно безумные и вороватые градоначальники», — возмущается журналист-«патрiот».

Читайте также: Бывший украинский военный рассказал об отношении натовцев к ВСУ (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2015
...области — горит склад пенопласта Новости Украины: 12 июня в Киевской области, в...нет. ТСН Окажи помощь Новороссии и команде News Front ... Владимир Рогов Окажи помощь Новороссии и команде News Front К... Семен Уралов Окажи помощь Новороссии и команде News Front К...
Новости Украины и Новороссии 09 июня 2015
... Информационный выпуск новостей Новороссии за 08-09 июня 2015. 19:37 Украина может сбивать... выпуск новостей Новороссии за 03-04 июня 2015 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Украина...
Новости Украины и Новороссии 28 мая 2015
... пройдет 4 июня, — Кучма. 20:00 Информационный выпуск новостей Новороссии за 27... образом, де-факто признав Новороссию. «Украина продемонстрировала единство. Это достижение украинцев... в пресс-центре «РИА Новости Украина» в Киеве состоялась пресс-конференция...
Новости Украины и Новороссии 25 июня 2015
...Минфин Украины посчитал все долги государства. 18:42 Новости. Крым наш! 25 июня...открывать не буду». «Что такое Новороссия? Новороссия — это объединение республик Донецкой, Луганской.... Это мое мнение. Создавать Новороссию на территории двух республик можно...
Новости Украины и Новороссии 26 июня 2015
...регионы, пока входящие в состав УкраиныНовороссия – это объединение республик. Донецкой,...продолжительным и конструктивным», сообщает РИА Новости. К оглавлению | Источник: rusvesna...российской стороной на территорию Украины 25 июня 2015 колонн грузовых ...
Новости Украины и Новороссии 13 июня 2015
... ещё пользуются мобильными операторами Украины, сообщает РИА Новости. Глава республики подчеркнул, ...» сообщили, что вчера, 11 июня, прокуратура Кировоградской области провела выемку...прежние владельцы. Антифашист Окажи помощь Новороссии и команде News Front К...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)