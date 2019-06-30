Новости Украины и Новороссии 30 июня 2019
- 10:07 Руслан Коцаба о новом флешмобе Зеленского.
- 09:45 Мир меняется: Запад заставит Украину закончить войну на Донбассе (ВИДЕО).
- 09:20 Цирк зажигает огни: партию Саакашвили пускают на выборы на Украине.
- 03:27 Похождения Дмитрия Великого.
- 03:00 Безумные и вороватые мэры — это судьба Киева.
Руслан Коцаба о новом флешмобе Зеленского
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Мир меняется: Запад заставит Украину закончить войну на Донбассе (ВИДЕО)
Запад с высокой долей вероятности может договориться с Россией о мирном урегулировании конфликта на Донбассе, после чего начнет подталкивать Украину, которой ничего не останется, кроме как согласиться на перемирие.
По мнению украинского политолога Вадима Карасева, Запад может пойти на такой шаг, потому что ему уже не хочется воевать с Россией.
«Мы можем обижаться на Совет Европы, на немцев, французов и так далее, говорить о том, что они — коррупция, ради денег и так далее… В Совете Европы деньги, да, играют роль. Мир меняется, к сожалению, может быть, не в нашу пользу, и поэтому надо будет идти на компромисс», — заявил политолог в эфире украинского телевидения.
По мнению Карасева, на ситуацию на Украине «надо смотреть реалистично». Он не исключил того, что Незалежную будут «мягко подталкивать к тому, чтобы мы шли на какие-то компромиссы». Тем более, что у Запада есть железный аргумент — это те 73 процента, которые не захотели повестку, которая была у предыдущего президента-олигарха.
«Народ проголосовал, и Запад теперь имеет этот аргумент. Порошенко был уверен в своей повестке, но надо было действовать по-другому. И не только во внешней политике, но и в экономике», — добавил украинский эксперт.
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На видео с 03:06:33
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Цирк зажигает огни: партию Саакашвили пускают на выборы на Украине
Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о регистрации партии «Рух Новых Сил» скандального экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.
Об этом по итогам заседания ЦИК 29 июня сообщили в пресс-службе «РНС».
«На заседании ЦИК решила зарегистрировать „Рух Новых Сил“ Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины», — говорится в сообщении.
Также ЦИК зарегистрировала представителя партии «РНС» в Центральной избирательной комиссии.
В пресс-службе Саакашвили УП сообщили, что 30 июня на заседании ЦИК состоится жеребьевка, в ходе которой партии «РНС» будет присвоен номер в избирательном бюллетене.
«На заседании ЦИК принято решение о регистрации списка кандидатов от РНС (88 человек) и 9 кандидатов в одномандатных избирательных округах», — сообщил адвокат РНС Павел Богомазов.
Он уточнил, что документы о регистрации кандидатов будут предоставлены представителю РНС 30 июня.
«Вопрос, будет ли проведена повторная жеребьевка относительно номеров партий в бюллетене, будет рассмотрен ЦИК 30 июня в 12:00. „Рух Новых Сил“ будет настаивать на повторной жеребьевке с соблюдением норм законодательства», — сообщил Богомазов.
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Похождения Дмитрия Великого
Одного из 4х пленных, которых в ДНР подарили Медведчуку для предвыборного пиара, арестовали спустя 15 минут после того, как он встретился с семьей. СБУшники с автоматами ворвались к нему домой, вломили отцу и уволокли "свободного украинца". Мотивировка простая – он уже давно находился в розыске на Украине по обвинению в дезертирстве. Де-факто Дмитрий Великий ";скрывался" от украинских властей в плену у ДНРовцев.
После задержания, Дмитрия Великого всю ночь промурыжили в СБУ и прокуратуре, отпустив под утро с угрозой продолжать вызывать для осуществления следственных действий. Сам Великий заявляет, что только благодаря Медведчуку он оказался на свободе.
Явно напрашивается на очередную отправку на фронт.
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Безумные и вороватые мэры — это судьба Киева
Бывший руководитель пресс-службы СБУ, националистический журналист Станислав Речинский разнёс мэра Киева Виталия Кличко за коммунальные беды города, приводя пример аварийного Южного моста.
«Южный мост в Киеве — это вот просто снимок мозга Виталия Кличко и всей киевской власти. А может и не только киевской.
Весной долго ремонтировали правый ряд в направлении центра. Летом открыли.
Помню, что вдруг выдался один из первых жарких дней за 30 градусов. А по правому ряду радостно мчат перегруженные фуры. Как раз проезжал и наблюдал, как асфальт превратился в застывшие волны морские.
На следующий день фуры все также ехали, но уже по второму ряду, неудобно же по волнам. Потом правый ряд опять закрыли на ремонт.
И вот сегодня в первой половине дня тащусь по мосту, который полностью парализован фурами.
Понятно, что по такой погоде фуры в город днем пускать нельзя. Понятно, что власти выгодно их пускать, и постоянно делать ремонт, чтобы на этом постоянно воровать. И строить дурацкие стеклянные мостики, вместо того, чтобы построить наконец нормальную окружную и прекратить эту вечную историю с фурами.
Что за карма у нашего города, что в нем постоянно безумные и вороватые градоначальники», — возмущается журналист-«патрiот».
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