Новости Украины и Новороссии 30 июня 2019

Запад с высокой долей вероятности может договориться с Россией о мирном урегулировании конфликта на Донбассе, после чего начнет подталкивать Украину, которой ничего не останется, кроме как согласиться на перемирие.

По мнению украинского политолога Вадима Карасева, Запад может пойти на такой шаг, потому что ему уже не хочется воевать с Россией.

«Мы можем обижаться на Совет Европы, на немцев, французов и так далее, говорить о том, что они — коррупция, ради денег и так далее… В Совете Европы деньги, да, играют роль. Мир меняется, к сожалению, может быть, не в нашу пользу, и поэтому надо будет идти на компромисс», — заявил политолог в эфире украинского телевидения.

По мнению Карасева, на ситуацию на Украине «надо смотреть реалистично». Он не исключил того, что Незалежную будут «мягко подталкивать к тому, чтобы мы шли на какие-то компромиссы». Тем более, что у Запада есть железный аргумент — это те 73 процента, которые не захотели повестку, которая была у предыдущего президента-олигарха.

«Народ проголосовал, и Запад теперь имеет этот аргумент. Порошенко был уверен в своей повестке, но надо было действовать по-другому. И не только во внешней политике, но и в экономике», — добавил украинский эксперт.

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