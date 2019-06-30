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Москва прекрасна — мнение (+ВИДЕО)

00:00. 30 июня 2019 Просмотров - 56 2 коммент. Опубликовал:
Москва прекрасна — мнение (+ВИДЕО) | Русская весна

Известный публицист Денис Тукмаков – о лучшем городе планеты Земля.

«Пришлось тут помотаться по Москве в дождь — на машине и так, днём, в сумерки, ночью. И вот что бросилось в глаза — город, особенно в центре, под дождём стал вдруг выглядеть уютным и приятным взору.

Даже не знаю, почему. Мне вдруг показалось удачным это вот новое, поменявшееся буквально в последние пару лет сочетание света, линий, поверхностей, красок — и всё это свежее, вымытое, сверкающее отражениями…

Жёлтые линии разметки на чёрном асфальте, яркие плоские светофоры, густая зелень и газоны, отреставрированные фасады, зеркала витрин, даже пресловутая плитка.

Много неба — в котором теперь видны облака и шпили.

Тёплое мягкое освещение от фонарей, которого тоже теперь стало много. Уместная подсветка зданий и уместные вывески.

Множество однотипных такси, которые всегда выглядят уютно, потому что везут тебя домой или к друзьям.

И, конечно, сами горожане — с зонтами, в разноцветных плащах и куртках — тоже ставшие вдруг яркими пятнами в городском пейзаже. Что-то и в них неуловимо поменялось — может быть, оттого, что им есть теперь, где погулять и посидеть в этот славный июньский дождь.

Москва чудесна, все-таки. Очень её люблю».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1561823700

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 719 403
    Онуфрий 30 июня 2019 в 10:23

    Отфотошопили хорошо с высоты птичьего полёта. Был я в прошлои году в Москве, серая, грязная, нет там таких ярких цветов.

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    • 1229 895
      МариКаОнуфрий 30 июня 2019 в 11:02

      Не врите Онуфрий, раз заявляете, что Москва сера и грязна, значит Вы там и близко не бывали. Я коренная москвичка в пятом обозримом поколение и могу с уверенностью сказать, что более цветущей, ухоженной столицы сложно сыскать.

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