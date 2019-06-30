Москва прекрасна — мнение (+ВИДЕО)

Известный публицист Денис Тукмаков – о лучшем городе планеты Земля.

«Пришлось тут помотаться по Москве в дождь — на машине и так, днём, в сумерки, ночью. И вот что бросилось в глаза — город, особенно в центре, под дождём стал вдруг выглядеть уютным и приятным взору.

Даже не знаю, почему. Мне вдруг показалось удачным это вот новое, поменявшееся буквально в последние пару лет сочетание света, линий, поверхностей, красок — и всё это свежее, вымытое, сверкающее отражениями…

Жёлтые линии разметки на чёрном асфальте, яркие плоские светофоры, густая зелень и газоны, отреставрированные фасады, зеркала витрин, даже пресловутая плитка.

Много неба — в котором теперь видны облака и шпили.

Тёплое мягкое освещение от фонарей, которого тоже теперь стало много. Уместная подсветка зданий и уместные вывески.

Множество однотипных такси, которые всегда выглядят уютно, потому что везут тебя домой или к друзьям.

И, конечно, сами горожане — с зонтами, в разноцветных плащах и куртках — тоже ставшие вдруг яркими пятнами в городском пейзаже. Что-то и в них неуловимо поменялось — может быть, оттого, что им есть теперь, где погулять и посидеть в этот славный июньский дождь.

Москва чудесна, все-таки. Очень её люблю».

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