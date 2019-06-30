Молодежь назвала самые постыдные, по их мнению, профессии.

EXE-Рекрутинг" составил список занятий, которые неинтересны миллениалам (родившимся после 1981 года) и узнал, какие профессии они считают "позорными".

1. Оператор call-центра. Позорность работы, по мнению молодежи, состоит в следующем - это напряженная и очень нервная деятельность, требующая многочасового общения с плохо контролирующими себя клиентами.

2. Офисный клерк. У "поколения Y" работа в офисе даже за хорошие деньги ассоциируется со скучным и бессмысленным времяпрепровождением, на которое уже потратили часть жизни их родные.

3. Продавец-консультант. Молодежь считает, что работать в сфере "простых" продаж "стыдно", а еще простых продавцов используют, как пушечное мясо.

4. Рабочие профессии. Рабочие специальности не пользуются популярностью из-за низкой престижности - фактически, честный ответ звучал в сотнях случаев как "на заводе быдло пашет".

Среди рабочих профессий неинтересных молодежи эксперты, опрошенные назвали краснодеревщика, шлифовщика, жестянщика, кузнеца, каменотеса, сантехника, лифтера, мойщика, работника кухни. Меньше всего желающих идти в логистику, на такие должности, как упаковщик или комплектовщик. "Лучше сразу в гроб!",- рассказывали миллениалы.

5. Таксист. Молодежь считает водителей такси в своих городах бесполезными и никчемными людьми, нашедшими за рулем свою последнюю легальную возможность поработать и последнее пристанище перед "дном" жизни и откровенным криминалом. "Если ты что-то умеешь и не ленишься, не ноешь про возраст или кризис, будешь шевелить ж**ой и найдешь работу не в такси",- считают они. Также миллинеалы подчеркивали, что считают таксистов обслуживающим персоналом "самого низшего ранга", выше которых только уборщик в фастфуде.

6. Грузчик. По мнению молодых россиян, синонимом "грузчику" стали низкая оплата, отсутствие роста (вряд ли вы найдете вакансию, где слова «карьера» и «грузчик» стоят рядом), тяжелый физический труд и стремящееся к нулю общественное уважение. При этом у грузчиков высокая ответственность за товар.

7. Разнорабочий. Молодежь пугает низкая престижность, низкая оплата, нулевые возможности для развития. Они заявляли - "пусть множество выпускников вузов и колледжей оказываются невостребованными по профессии, трудиться разнорабочим точно не входит в наши планы".

8. Дворник. Еще одно неблагодарное и тяжелое занятие, не обещающее никакого развития. "Трудиться на улице приходится в любую погоду, и чем хуже погода - тем больше работы. Нашему поколению не нужны даже временных подработки на непрестижных позициях. "И перед всеми стыдно, если ты, конечно, не гениальный музыкант или поэт, подрабатывающий дворником",- добавляли они.

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Источник: http://www.politonline.ru/inte...