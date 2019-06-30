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Коричневая Угроза. Константин Сёмин // Агитпроп 29.06.2019

09:13. 30 июня 2019 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

Пожалуй, никогда еще термин “коричневая угроза” не звучал столь буквально и точно. Газета Daily Mail опубликовала скриншоты из видео, сделанного на учениях НАТО в Прибалтике.

Королевские морпехи, участники многонациональных учений, имитирующих предстоящий конфликт с Россией, испачкали грудь одного из сослуживцев рисунком в виде свастики, исполняя унизительную церемонию посвящения. Инцидент произошел около двух недель назад во время учений Балтийский Защитник, цель которых — вселить страх в президента Путина.

Ну как для этой благородной цели хорошенько не измазать друг друга? Трудно представить, что могло быть на пленке, если даже бульварные газеты осмелились разместить на сайте лишь одну фотографию. Командующий корпусом морпехов пригрозил каждому из подчиненных, кто осмелится сделать репост, наказанием, ведь на видео – цитата – “бухло, дерьмо и свастики”.




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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h9LeUOlnVck

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