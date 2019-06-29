Трагедия танкера «Туапсе»

«Туапсе» вышел из одесского порта 24 мая 1954 года. Его путь лежал в китайский порт Далян. Почти спустя месяц «Туапсе» был уже близок к цели, однако утром 23 июня в нейтральных водах Южно-Китайского моря танкер настиг эсминец ВМС Тайваня. С его борта прозвучала команда застопорить ход. Однако судно под красным флагом продолжало движение. Тогда с борта военного корабля грянули орудийные залпы…

В то время существовали два китайских государства – КНР во главе с Мао Цзэдуном на материке и Китайская республика на острове Тайвань, в которой правил Чан Кайши. СССР поддерживал первых, США благоволил ко вторым. Пекин и Тайбэй враждовали между собой – они засылали шпионов друг к другу, завязывали воздушные бои, военные корабли вели перестрелку.

ВМС Тайваня, пытаясь устроить морскую блокаду КНР, бесцеремонно останавливали суда, идущие в «красную страну», и забирали военные грузы. Американцы не только поощряли действия Чан Кайши, но и участвовали в его авантюрах.

…В румынской Констанце «Туапсе» принял груз – осветительный керосин Б-1, топливо для истребителей МиГ-15 для КНР, после чего танкер продолжил путь. На душе у моряков было неспокойно – на горизонте то и дело появлялись дымки военных кораблей, в небе возникали силуэты боевых самолетов. Наконец, вслед танкеру на всех парах помчались три военных корабля – два эсминца и корвет под флагом Китайской республики.

После предупредительных выстрелов с тайваньского корабля капитан «Туапсе» Виталий Калинин приказал застопорить ход – следующие выстрелы могли разнести корабль. Стоит отметить, что чанкайшисты впервые осмелились остановить советское судно.

На борт высадились более сотни десантников, которые начали хозяйничать на танкере. Собрали команду на палубе, спустили советский флаг, забрали судовой журнал. Моряки «Туапсе» Леонид Анфилов и Николай Зибров попытались помешать захватчикам, но получили несколько жестоких ударов. Палуба обагрилась первой кровью.

Другие члены экипажа – Антон Беспалов и Владимир Егерев – поспешили вывести из строя механизмы. Радист Михаил Болтунов торопливо выстукивал: «Всем, всем, всем! Говорит танкер «Туапсе», идет захват судна». Сигнал принял Владивосток, но ответа уже никто не услышал – пираты ворвались в радиорубку…

Важная деталь. Вместе с десантниками на борт танкера высадились два человека в гражданском. Это были американцы, руководившие «операцией», что подтвердили офицеры разведки Китайской республики Цуй Чан-линь и Юй То-фань, впоследствие бежавшие в КНР.

Они говорили на допросе, что «преступление было совершено по прямому указанию и при поддержке американского военного командования на Тайване». Кроме того, военные США участвовали в принуждении моряков «Туапсе» к измене Родине.

Из письма директора департамента США в Китайской республике Карла Рэнкина директору ЦРУ Аллену Даллесу: «ВМС китайских националистов перехватили танкер «Туапсе» 23 июня между Лусоном и Формозой. Он был приведен в формозский порт Гаосюн, где удерживается до сих пор. Груз керосина… был разгружен. Китайцы пытаются побудить к дезертирству членов команды… Китайцы использовали полученные от нас морские разведданные при перехвате этого судна и двух ранее захваченных польских судов». Речь шла о танкере Praca и грузовом корабле Prezydent Gottwald. Правда, вскоре после «абордажа» они были освобождены.

Захваченное советское судно транспортировали в тайваньский порт Гаосюн. Керосин выкачали из танков, моряков высадили на берег. Их начали уговаривать, чтобы те отказались от советского гражданства. Сначала действовали словами, соблазняли райской жизнью за границей. С ними «работал» офицер ЦРУ, бывший переводчик генералов Эйзенхауэра и Паттона, потомок белоэмигрантов Александр Соколов.

Когда уговоры не помогли, пленников начали пытать – долго, изощренно, их практически перестали кормить. Но члены экипажа держались стойко. Впрочем, не все…

Уже на следующий день после захвата «Туапсе», 24 июня 1954 года, заместитель министра иностранных дел СССР Валериан Зорин пригласил посла США Чарльза Боулена и вручил ему ноту протеста. Естественно, американец сделал вид, что его страна здесь ни при чем.

В «Правде» появилось сообщение, где, в частности, говорилось: «Совершенно очевидно, что захват советского танкера военным судном в водах, контролируемых ВМФ США, мог быть осуществлен только военно-морскими силами США. Советское Правительство ожидает, что правительством США в связи с этим нападением на торговое советское судно в открытом море будут предприняты меры к немедленному возврату судна, его груза и команды. Одновременно Советское Правительство настаивает на строгом наказании американских должностных лиц, причастных к организации этого незаконного акта…»

Тем временем издевательства над советскими моряками продолжались. Тогда не было известно, что чанкайшисты планировали захватить еще один советский танкер – «Ленинград», который шел тем же курсом, что и «Туапсе». Но американцы решили, что это уже явный перебор. И без того пиратство чанкайшистов вызвало возмущение во всем мире. Даже у тех, кто относился к Советскому Союзу без особых симпатий. Осуждение провокации властей Китайской республики прозвучало на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Но, увы, толку от этого было мало. Только спустя год с лишним – в июле 1955 года – 29 членов экипажа «Туапсе» обрели свободу.

В 1958 году вышел фильм «ЧП – Чрезвычайное происшествие». Фамилии героев были изменены, танкер назывался «Полтава». Но все указывало на то, что создатели картины опирались на реальную историю.

Успех фильма был необычайный. Блеснули молодой Вячеслав Тихонов и уже известный Михаил Кузнецов. Играли они, да и другие актеры здорово, главное – достоверно. Когда автор готовил материал, пересмотрел некоторые эпизоды. Восприятие картины и сегодня остается прежним…

На всех сеансах «ЧП» залы кинотеатров ломились от зрителей. Очень жалко было наших. У женщин наворачивались слезы. Особенно в том месте, где моряки пишут клятву любой ценой вернуться на Родину. И не чернилами, а кровью! Мужики хмурились и матерились. Тогда ветераны Великой Отечественной были еще совсем молодыми. Если бы бросили клич: «Отомстим за наших!», – многие точно пошли бы добровольцами и дали жару пиратам. Общее настроение было таким: если бы мы сразу жестко ответили, чанкайшисты разбой прекратили…

Мальчишки и девчонки во дворах бросили обычные игры и стали изображать «ЧП». «Наши», конечно, побеждали. «Чанкайшистов» колотили и даже порой всерьез. Так сказать, входили в образ…

Впрочем, один из моряков Валентин Книга, посмотрев «Чрезвычайное происшествие», усмехнулся: «Чепуха все это. Только последние кадры за душу взяли – где человек за колючей проволокой с тоской смотрит вслед улетающему самолету»…

Американцы вскоре сами стали понимать, что их «подопечные» зашли слишком далеко. Государственный секретарь США Джон Даллес отправил посольству США в Тайбэе телеграмму, где говорилось: «Департамент озабочен продолжающимся арестом советского танкера «Туапсе» и считает целесообразным немедленное освобождение. Департаменту не известны никакие признанные международным правом основания, по которым танкер может быть конфискован. Вы должны срочно поднять этот вопрос с министром иностранных дел (Китайской республики – В.Б.), указав на явную нехватку легальных оснований для продолжающегося ареста судна и команды и на риск советских ответных мер, которые могут иметь далеко идущие последствия…»

Из письма очевидно: США всерьез опасались, что Москва потеряет терпение и прибегнет к решительным действиям, вплоть до военных.

Легко представить, как действовал бы Вашингтон, если бы какое-то государство осмелилось захватить американское судно и тем более держать его с экипажем в заточении. Без сомнений, США предприняли бы военную операцию для освобождения своих соотечественников и наказания виновных.

Навострили уши и другие страны. В частности, правительства Австралии и Новой Зеландии выразили озабоченность, что действия Тайваня могут дать СССР предлог для усиления действий военно-морских сил в западной части Тихого океана.

Но Москва проявила сдержанность. К тому же у СССР не было дипломатических отношений с Китайской республикой и потому разговор, даже резкий, требовательный, был невозможен. Впрочем, можно предположить, что при Сталине Чан Кайши не позволил бы себе такой дерзости, а если бы и рискнул, то жестоко бы за это поплатился…

6 августа 1954 года Джон Даллес писал Чан Кайши: «Департамент придерживается точки зрения, что законность текущего ареста советского танкера «Туапсе» крайне сомнительна, ненужно провокационна и может ухудшить международную позицию Свободного Китая…»

Однако хитрый Чан Кайши продолжал тянуть время и игнорировать мнение американцев. Даже голос президента США Дуайта Эйзенхауэра он «не услышал». Впрочем, нет осваний изображать американцев миротворцами. Именно они заварили всю эту кашу, а потом долго не могли ее расхлебать…

Освобожденных советских моряков перевезли в КНР, где население повсюду устраивало им торжественные встречи с цветами, оркестрами. На многочисленных митингах звучали клятвы вечно дружить с Советским Союзом.

Но пройдет всего несколько лет и все изменится: Хрущев поссорится с Мао, и Москва из друга начнет превращаться во врага…

Чествование героев продолжилось на Родине. Их принимали руководители СССР – Никита Хрущев, Анастас Микоян, Николай Булганин. Членов экипажа «Туапсе» награждали, восхваляли, они становились героями газетных и журнальных публикаций.

Однако потихоньку их стали забывать. И сейчас об этих мужественных людях напоминает лишь мемориальная доска на морском вокзале Одессы: «24 мая 1954 года с одесского рейда ушел в легендарный рейс танкер «Туапсе», захваченный чанкайшистами на траверзе о. Тайвань. В память мужественному экипажу».

Кто-то подходит, вглядывается в слова, выбитые на металле, пожимает плечами. Останавливаются пожилые люди, делятся воспоминаниями, рассказывают, что знают о судьбах этих и других людей из экипажа танкера.

20 моряков «Туапсе» предпочли остаться за границей. Жизнь многих из них сложилась трагически.

Жорж Димов покончил жизнь самоубийством. Анатолий Ковалев и Михаил Калмазан умерли вскоре после освобождения из плена. Николай Ваганов, Владимир Бенкович, Павел Гвоздик, Леонид Анфилов, Николай Зибров (последние двое сражались за флаг с серпом и молотом, когда чанкайшисты оккупировали судно), одумавшись, вернулись в СССР, Но тут же жестоко за это поплатились: их осудили на длительные сроки заключения. Спустя много лет их, правда, реабилитировали.

А вот других «возвращенцев» – Михаила Шишина, Виктора Рябенко, Александра Ширина и Валентина Лукашова – почему-то не тронули. Последним вернулся в родные пенаты Всеволод Лопатюк. Он был уже тяжело болен, не мог ходить. Его расставание с семьей длилось без малого сорок (!) лет.

Сам многострадальный танкер – немой свидетель трагедии, случившейся 65 лет назад – так и остался на Тайване. На борту его не видно старой надписи, ее закрасили иероглифами. Он слушает свист ветра, удары волн и помнит былое. Ему никогда уже не увидеть родного причала…

Валерий Бурт

Источник: http://voicesevas.ru/news/45548-tragediya-tankera-tuapse.html