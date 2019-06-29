Главная » Новости Украины и Новороссии

Сеть новостных порталов СБУ

13:30. 29 июня 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:


Интересное про сеть "номерных" информационных региональных порталов РФ.

Сеть новостных порталов СБУ

Если вы думаете, что Hearst Shkulev Media единственный информационный кулак США в инфополе России, то вы ошибаетесь. Помимо Херста активно работает сеть городских интернет-порталов, которая контролируется украинским медиахолдингом "City Sites Global" (действует на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Литвы, совокупно более 2 млрд. просмотров ежемесячно).

В России более 30 новостных ресурсов этой сетки, полный перечень тут https://citysitesglobal.com/ru/city

Основные:

www.go31.ru – Белгород;
www.3652.ru – Симферополь;
www.8692.ru – Севастополь.
www.3654.ru – Ялта;
www.1rnd.ru – Ростов-на-Дону;

Франшизные:

www.74822.ru – Тверь;
www.armavir.today – Армавир;
www.go61.ru – Новошахтинск;
www.go57.ru – Орел;
www.8422city.ru – Ульяновск;
www.gorodpushkin.ru – Пушкин;
www.gorod3466.ru – Нижневартовск;
www.go496.ru – Коломна;
www.go8793.ru – Петрозаводск;
www.goukhta.ru – Ухта;
www.go102.ru – Уфа;
www.go01.ru – Майкоп;
www.bazhopol.ru – Полевской;
www.gobalakovo.ru – Белаково;
www.65.media – Южно-Сахалинск;
www.infolyubertsy.ru – Люберцы;
www.cityan.ru – Анапа;
www.city41.ru – Петропавск-Камчатский;
www.go38.ru – Иркутск;
www.chelife.ru – Чебоксары;
www.kvushahty.ru – Шахты;
www.itakstr.ru – Стерлитамак;
www.go68.ru – Тамбов;
www.nchelny.city – Набережные Челны;
www.go174.ru – Магнитогорск;
www.go18.ru – Ижевск;

Рулит холдингом гражданка Украины некто Романенко Анна, автор книги «Мариуполь. Последний форпост» (официальный сайт издания: http://www.mariupol.com.ua) о событиях майдана 2014-2015 гг. на Украине и военной агрессии со стороны России (из аннотации к книге «Мы хотели сохранить для истории память о событиях, которые изменили жизнь всей страны. Мы писали, снимали, фиксировали, чтобы правду о «русской весне» и российской агрессии в Украине узнало как можно больше людей»).

Сама Романенко в 2015 году (на тот момент занимавшая должность главного редактора сайта Мариуполя «0629.com.ua») была удостоена благодарности руководства СБ Украины
Грамотой Романенко наградили не зря, а за конкретные действия:

- Вчера, 17 февраля, в Мариуполе должны были пройти сразу две акции «антивоенного» характера: одна – вполне легальная, анонсируемая как праздник для детей, вторая (митинг) – несанкционированная, уже с конкретными политическими целями и задачами. Оба митинга не состоялись. По информации 0629, Служба безопасности Украины инициировала открытие криминального производства, и вчера исполнители были задержаны и вместо митинга – целый день давали свидетельские показания.

https://www.0629.com.ua/news/1957235/kto-stoit-za-pacifistskimi-akciami-v-mariupole-rassledovanie-0629

Майдан сеть поддерживает активно и яростно, так именно сайт 048.ua раскачивал беспорядки 2 мая 2014 и натравливал майдаунов на одесситов в доме профсоюзов:



А вот интересное видео из редакции, душевно про "колорадские ленточки": https://rutube.ru/video/76bc3c7ca567e0070217d6d65fd21141/

Ну и конкретный пример, как этим порталом под руководством Романенко освещались события в Мариуполе: https://youtu.be/55w7BH4JNw8

Владельцем сети является гражданин Украины Явтушенко Евгений, он же соучредитель ОО «СИТИСАЙТС» зарегистрированного в Белгороде. Он лично принимал участие в открытии филиала компании в г. Ростове-на-Дону – «1rnd.ru», куда перешла на работу команда специалистов портала «161.ru» (сеть «RUgion»). Примечательно, что предварительно все принятые им на работу сотрудники прошли стажировку в Харькове, не иначе их там любви к России обучали.

http://asd.news/articles/voyna/set-novostnykh-portalov-sbu-ukrainy-v-rossii-chast-i/ – цинк
https://zergulio.livejournal.com/6392823.html – первоисточник

На самом деле ничего удивительного тут нет. Данная схема прокатывала на Украине, почему бы также не работать и на территории РФ.
Другой вопрос – что предпринимают органы по этому поводу.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5099121.html

Метки: Интернет, информационная война, Россия, сбу, Украина

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 28 мая 2015
...в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter. Таким ... замвоенкома. Собеседник одного из новостных агентств, близкий к руководству ...заседании представителей МВД и СБУ. Представители СБУ, добавил он, ...Исааковича-Залеского, рассказавшего на портале Onet.pl, что ...
Новости Украины и Новороссии 13 января 2017
... опубликованном на официальном портале правовой информации. Как ... поручения МИД и СБУ» Получается, украинская власть... контроля целостности информационной сети, контроля целостности контура... всего лишь несколько новостных ресурсов, телеканалы проигнориовали...
Сводки от ополчения Новороссии 24 апреля 2015
... и "Харьковским партизанам". СБУ инкриминировала задержанным подозрения в ...и видеоматериалы с задержанными СБУ пока не предоставила. ... социальных сетях и даже на информационных лентах новостных агентств... одним из луганских Интернет-порталов. — В книгах на...
Новости Украины и Новороссии 06 мая 2018
... совместно с работниками СБУ разоблачила преступную группу местных...тендер размещён на украинском портале госзакупок Prozorro. Как ...Захар Прилепин поделился с редакцией Новостного агентства «Харьков» своим ...метр сойдем. Социальные сети Днепра полны новостями о...
Новости Украины и Новороссии 21 мая 2016
... новостей, Русской весны, Новостного фронта, а также портале Главы ДНР. Поступило 19488... Gazeta.ua."Мы уже создали СБУ Крыма, МВД Крыма, ЖКХ Крыма... вызвало ироническую реакцию в социальных сетях. Блогеры начали строить предположения о...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)