Сеть новостных порталов СБУ
13:30. 29 июня 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Интересное про сеть "номерных" информационных региональных порталов РФ.
Сеть новостных порталов СБУ
Если вы думаете, что Hearst Shkulev Media единственный информационный кулак США в инфополе России, то вы ошибаетесь. Помимо Херста активно работает сеть городских интернет-порталов, которая контролируется украинским медиахолдингом "City Sites Global" (действует на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Литвы, совокупно более 2 млрд. просмотров ежемесячно).
В России более 30 новостных ресурсов этой сетки, полный перечень тут https://citysitesglobal.com/ru/city
Основные:
www.go31.ru – Белгород;
www.3652.ru – Симферополь;
www.8692.ru – Севастополь.
www.3654.ru – Ялта;
www.1rnd.ru – Ростов-на-Дону;
Франшизные:
www.74822.ru – Тверь;
www.armavir.today – Армавир;
www.go61.ru – Новошахтинск;
www.go57.ru – Орел;
www.8422city.ru – Ульяновск;
www.gorodpushkin.ru – Пушкин;
www.gorod3466.ru – Нижневартовск;
www.go496.ru – Коломна;
www.go8793.ru – Петрозаводск;
www.goukhta.ru – Ухта;
www.go102.ru – Уфа;
www.go01.ru – Майкоп;
www.bazhopol.ru – Полевской;
www.gobalakovo.ru – Белаково;
www.65.media – Южно-Сахалинск;
www.infolyubertsy.ru – Люберцы;
www.cityan.ru – Анапа;
www.city41.ru – Петропавск-Камчатский;
www.go38.ru – Иркутск;
www.chelife.ru – Чебоксары;
www.kvushahty.ru – Шахты;
www.itakstr.ru – Стерлитамак;
www.go68.ru – Тамбов;
www.nchelny.city – Набережные Челны;
www.go174.ru – Магнитогорск;
www.go18.ru – Ижевск;
Рулит холдингом гражданка Украины некто Романенко Анна, автор книги «Мариуполь. Последний форпост» (официальный сайт издания: http://www.mariupol.com.ua) о событиях майдана 2014-2015 гг. на Украине и военной агрессии со стороны России (из аннотации к книге «Мы хотели сохранить для истории память о событиях, которые изменили жизнь всей страны. Мы писали, снимали, фиксировали, чтобы правду о «русской весне» и российской агрессии в Украине узнало как можно больше людей»).
Сама Романенко в 2015 году (на тот момент занимавшая должность главного редактора сайта Мариуполя «0629.com.ua») была удостоена благодарности руководства СБ Украины
Грамотой Романенко наградили не зря, а за конкретные действия:
- Вчера, 17 февраля, в Мариуполе должны были пройти сразу две акции «антивоенного» характера: одна – вполне легальная, анонсируемая как праздник для детей, вторая (митинг) – несанкционированная, уже с конкретными политическими целями и задачами. Оба митинга не состоялись. По информации 0629, Служба безопасности Украины инициировала открытие криминального производства, и вчера исполнители были задержаны и вместо митинга – целый день давали свидетельские показания.
https://www.0629.com.ua/news/1957235/kto-stoit-za-pacifistskimi-akciami-v-mariupole-rassledovanie-0629
Майдан сеть поддерживает активно и яростно, так именно сайт 048.ua раскачивал беспорядки 2 мая 2014 и натравливал майдаунов на одесситов в доме профсоюзов:
А вот интересное видео из редакции, душевно про "колорадские ленточки": https://rutube.ru/video/76bc3c7ca567e0070217d6d65fd21141/
Ну и конкретный пример, как этим порталом под руководством Романенко освещались события в Мариуполе: https://youtu.be/55w7BH4JNw8
Владельцем сети является гражданин Украины Явтушенко Евгений, он же соучредитель ОО «СИТИСАЙТС» зарегистрированного в Белгороде. Он лично принимал участие в открытии филиала компании в г. Ростове-на-Дону – «1rnd.ru», куда перешла на работу команда специалистов портала «161.ru» (сеть «RUgion»). Примечательно, что предварительно все принятые им на работу сотрудники прошли стажировку в Харькове, не иначе их там любви к России обучали.
http://asd.news/articles/voyna/set-novostnykh-portalov-sbu-ukrainy-v-rossii-chast-i/ – цинк
https://zergulio.livejournal.com/6392823.html – первоисточник
На самом деле ничего удивительного тут нет. Данная схема прокатывала на Украине, почему бы также не работать и на территории РФ.
Другой вопрос – что предпринимают органы по этому поводу.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5099121.html