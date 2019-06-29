Пять генералиссимусов России: кто они?

Первое и последнее в российской истории присвоение высшего воинского звания разделяет четверть тысячелетия

История высшего воинского звания в России, которым до 1991 года было звание генералиссимуса, причудлива и насыщена примечательными совпадениями. Начать хотя бы с того, что впервые титул (тогда ещё это был именно титул, а не звание) генералиссимуса получил из рук Петра Первого один из его ближайших сподвижников, воевода Алексей Шеин, и случилось это 27 июня (по другим данным, 28-го) 1696 года. А последним высочайшего звания удостоился ровно через 251 год, 27 июня 1945 года, Иосиф Сталин, который стал первым и последним советским генералиссимусом. Кроме того, из четырех российских генералиссимусов двое были впоследствии лишены своего звания, причем оба — по политическим мотивам, и лишение сопровождалось ссылкой. Но история присвоения звания каждому из пятерых генералиссимусов России, конечно, заслуживает отдельного рассказа.

Генералиссимус воевода Алексей Шеин

Воевода Алексей Шеин получил титул генералиссимуса за двадцать лет до того, как это звание было формально введено в армейский оборот с принятием Воинского устава Петра I в 1716 году. Это ставит его в один ряд с «генералиссимусами потешных войск» Федором Ромодановским и Иваном Бутурлиным, получившими свои высокие титулы в 1694 году. Но именно 44-летний боярин Алексей Шеин был первым из российских генералиссимусов, кто стал обладателем этого титула за воинские заслуги и сохранил его до самой смерти.

Портрет первого русского генералиссимуса воеводы Алексея Шеина, написанный после взятия крепости Азов в 1696 году.

Источник: https://commons.wikimedia.org

К вершине воинской карьеры Алексея Шеина привели успешные и грамотные действия, предпринятые им в качестве командующего петровской армией во время второго Азовского похода летом 1696 года. Командовавший сухопутными войсками воевода сумел не только проанализировать причины неудачи первого похода, но и воспользоваться результатами этого анализа для того, чтобы согласованными действиями своих подчиненных принудить турецкое войско, оборонявшее Азов, к сдаче. Стоит отметить, что собственно победы над неприятелем Шеин добился, уже будучи в новом чине: крепость пала только 19 июля 1696 года.

Вскоре после этой победы генералиссимус Алексей Шеин был назначен главой трех военных приказов: Иноземского, Пушкарского и Рейтарского. Фактически в его руках было сосредоточено руководство всей сухопутной российской армией, причем не сидевшей без дела, а продолжавшей сражаться с турками. Итогом этих сражений стал Константинопольский мир, которого Шеин добился от Турции в 1700 году и который позволил России сосредоточить силы для войны со Швецией. Это было последнее достижение первого русского генералиссимуса. 12 февраля того же года его не стало.

Генералиссимус князь Александр Меншиков

Еще одного петровского сподвижника — Алексашку Меншикова, как звал его первый русский император, с уверенностью можно назвать самым недолгим генералиссимусом России. Приведя на трон вдову Петра Великого императрицу Екатерину I, Меншиков сумел сохранить престол и для ее преемника Петра II. Именно при нем 12 мая 1727 года князь Александр Меншиков и получил чин генералиссимуса морских и сухопутных войск. А уже 9 сентября был этого звания лишен и отправлен в ссылку.

Парадный портрет князя Александра Меншикова, написанный в 1720-х годах. Его портретов в мундире генералиссимуса не существует, поскольку их просто не успели написать.

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Вероятно, если бы звание генералиссимуса было завоевано князем Меншиковым на поле брани, в трудных победах над сильным неприятелем, такая участь миновала бы его. И ведь были все основания для того, чтобы все сложилось именно так! Северная война позволила бывшему денщику Петра Первого проявить себя в военном деле, причем проявить достойно. Царь Петр, к армейским делам подходивший с особенным вниманием и не баловавший придворных чинами «из милости», последовательно провел своего сподвижника от звания поручика бомбардирской роты Преображенского полка (капитаном которой был сам Петр Алексеевич) до звания генерал-фельдмаршала, которое Меншиков получил после победы русских войск в сражении под Полтавой. Но вот высший чин русской армии достался ему уже за победы политические. В тот момент, когда был подписан указ о новом генералиссимусе, его дочь Мария, обрученная с будущим императором Петром II, уже готовилась к свадьбе. Но состояться браку было не суждено, поскольку влияние Меншикова к тому времени уже ослабело. 8 сентября 1727 года его арестовали, а на следующий день, лишив чинов и собственности, отправили в ссылку, из которой ему уже не суждено было вернуться.

Генералиссимус принц Антон Ульрих Брауншвейгский

Недолго оставался генералиссимусом русской армии и другой «политический» обладатель этого чина — герцог Брауншвейг-Беверн-Люнебургский Антон Ульрих, отец российского императора Ивана VI Антоновича. Принц приходился также племянником прусскому императору Фридриху II, чьи войска вскоре станут неприятелем, с которым столкнется русская армия в ходе Семилетней войны, в которой совсем молодым поручиком примет участие будущий четвертый и последний русский генералиссимус — Александр Суворов.

Чин генералиссимуса был пожалован супругу императорской племянницы Анны Леопольдовны вскоре после того, как на свет появился его первенец, будущий малолетний император Иван VI. Мальчик родился в августе 1740 года, а 11 ноября его отцу присвоили высшее воинское звание в России. Впрочем, никаких военных успехов за молодым папой к тому времени не числилось, как не появилось и в будущем. Главной заслугой принца Антона Ульриха была его женитьба на Анне Леопольдовне и способность как можно меньше вмешиваться в политическую и военную жизнь России и до ее регентства при собственном сыне, и в ходе него. Так что нет ничего удивительного в том, что, когда Преображенский полк буквально на своих штыках вознес на престол императрицу Елизавету Петровну, не имевший никакого авторитета в армии генералиссимус быстро лишился своего чина. Произошло это 6 декабря 1741 года, в тот же самый день, когда был свергнут и заточен в крепость малолетний император Иван VI, а его родители — арестованы и высланы из Петербурга.

Портрет принца Антона Ульриха Брауншвейгского из замка Мариенбург, 1730-е годы

Источник: https://commons.wikimedia.org

Генералиссимус граф Александр Суворов

Князь Италийский граф Александр Суворов-Рымникский был и остаётся самым, пожалуй, знаменитым из всех российских генералиссимусов и, надо признать, единственным, кому это звание досталось исключительно за военный гений. По справедливости сказать, нет больше в истории России других военачальников, пользовавшихся такой искренней любовью солдат и офицеров, одержавших такое множество блистательных побед, награжденных всеми российскими орденами и обессмертивших свое имя исключительно заслугами на военном поприще. Но ждал Суворов своего давным-давно заслуженного высшего звания незаслуженно долго.

Императрица Екатерина Великая, на чье царствование пришелся расцвет военной карьеры гениального полководца, умерла, так и не успев вознаградить своего верного генерала согласно его заслугам. Наследник – император Павел I – настолько не любил собственную мать, что последовательно уничтожал и низводил многое и многих, из доставшегося ему в наследство. И среди тех, кто был не мил, оказался граф Суворов. Высланный по императорскому повелению в родовое поместье Кончанское, он вернулся к армии лишь тогда, когда Павел вынужден был согласиться с требованием союзников вручить командование объединенными силами антифранцузской коалиции именно фельдмаршалу Александру Суворову. А блестящее окончание Итальянского и Швейцарского походов, которому рукоплескали многие монархи Европы, вынудило императора присвоить опальному фельдмаршалу (за полгода до его смерти) давно и безусловно заслуженный им чин генералиссимуса.

Последний прижизненный портрет генералиссимуса Александра Суворова работы художника Иоганна Генриха Шмидта, 1800 г.

Источник: https://commons.wikimedia.org

Генералиссимус Иосиф Сталин

После смерти Александра Суворова и до последнего дня существования Российской империи ни одному из ее военачальников не присваивался чин генералиссимуса. За одну ступеньку до этого пьедестала остановился спаситель России в Отечественной войне 1812 года князь Михаил Кутузов, носивший звание генерал-фельдмаршала. И только Великая Отечественная война привела к появлению в истории русской армии последнего, пятого генералиссимуса — Иосифа Сталина.

Надо отдать должное советскому руководителю: он долго и последовательно сопротивлялся присвоению этого чина. Сталин объективно оценивал свои полководческие способности и не рвался к командованию. Даже звание маршала Советского Союза ему присвоили только 6 марта 1943 года, и он был далеко не первым его обладателем. Сталин стал одиннадцатым маршалом в истории Советского Союза. Если верить легенде, именно это равенство в званиях и стало причиной, по которой всегда чуравшийся официальных титулов Сталин согласился на присвоение звания генералиссимуса. Дескать, однажды Константин Рокоссовский, один из самых талантливых советских полководцев, заявил «отцу народов», что при случае как равный по званию Сталин даже не сможет его наказать. И это стало последней каплей.

На парадных портретах Иосифа Сталина всегда изображали в маршальском мундире. Погоны генералиссимуса Советского Союза он не носил никогда, поскольку так и не утвердил их

Источник: http://dreamer-a.ru

А формальным основанием для введения звания Генералиссимуса Советского Союза стало обращение коллектива московского завода «Рессора», поступившее в президиум Верховного Совета СССР ещё 6 февраля 1943 года (после победы под Сталинградом) и подкрепленное запиской командующих армией и флотом от 24 июня 1945 года. Через два дня вышел соответствующий указ о введении нового звания, а на третий – его присвоили Иосифу Сталину. Но он так ни разу в жизни и не надел мундир генералиссимуса, поскольку так и не утвердил эскиз этой формы.

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