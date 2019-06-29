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Путин: Если США не пойдут на переговоры о контроле над вооружениями, последствия будут необратимы (ВИДЕО)

02:30. 29 июня 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:
Путин: Если США не пойдут на переговоры о контроле над вооружениями, последствия будут необратимы (ВИДЕО) | Русская весна

В преддверии саммита G20, который стартовал утром 28 июня в японской Осаке, президент России Владимир Путин дал обстоятельное интервью редактору The Financial Times Лайонелу Барберу и главе московского бюро издания Генри Фою.

В ходе беседы были затронуты многие актуальные вопросы международной повестки дня. Владимир Путин рассказал, какую «кардинальную ошибку» совершила Ангела Меркель, назвал «самое мерзкое» на его взгляд преступление и ответил на вопрос о своём возможном преемнике.

Разумеется, значительная часть вопросов была посвящена вопросам мировой безопасности и, в частности, актуальной теме контроля над вооружениями.

Владимир Путин напомнил, что «Соединённые Штаты вышли в своё время в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне».

«В одностороннем порядке также фактически вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Хотя на этот раз они решили не просто выйти, а найти причину в виде России…

Теперь на повестке дня Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ‑3», — отметил глава российского государства.

Путин ещё раз подчеркнул, что Москва всегда готова к диалогу. И выразил надежду, что на встрече с американским лидером в Осаке ему удастся, в том числе, обсудить и вопросы, связанные с договорами о контроле вооружения (встреча состоялась днём в пятницу — прим. РВ).

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Однако пока США, демонстрируя на словах заинтересованность в ведении переговоров в оборонной сфере, никаких практических шагов в этом направлении не делают. А промедление в этой сфере может иметь очень серьёзные и необратимые последствия.

«Мы сказали, что готовы к переговорам, готовы к продлению этого Договора (СНВ-3, — прим. РВ) между Соединёнными Штатами и Россией, но пока ничего мы не видим, никакой инициативы со стороны наших американских партнёров — ничего нет, а в 2021 году он заканчивается».

«Если сейчас переговоры не будут начаты — всё, он „умрёт“, потому что времени просто не будет даже для формальностей», — подчеркнул Владимир Путин.

«Последний наш разговор с Дональдом говорит о том, что американцы вроде бы заинтересованы в этом, но никаких практических шагов не делается. Так что если и этот Договор прекратит своё существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. И это плохо», — добавил он.

Владимир Путин также отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми государствами в сфере сдерживания гонки вооружения, особенно с теми, которые имеют ядерное оружие. Даже если уровень развития ядерных сил не является таким высоким, как у самой России или её непосредственного «конкурента» — США. В частности, речь шла о Китае.

«Китай — огромная держава, она в состоянии нарастить свой ядерный потенциал. Наверное, так и будет когда‑нибудь, но сегодня уровень наших потенциалов трудно сопоставим.

Ведущими ядерными державами являются Россия и Соединённые Штаты, поэтому и Договор заключался между нашими странами, прежде всего. А присоединится Китай к этой работе или нет, Вы спросите, пожалуйста, у наших китайских друзей», — заметил российский лидер.

Коснулась речь и ядерного потенциала Северной Кореи и, как следствие, возможных угроз мировой безопасности. На вопрос журналистов о том, как Владимир Путин оценивает риски, связанные с наличием у КНДР ядерных боезапасов, глава российского государства ответил, что в данной ситуации следует не оценивать риски, а пытаться найти пути решения проблемы, которые позволили бы Северной Корее, в равной степени как и другим государствам, «чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя защищёнными нормами международного права, которые неукоснительно соблюдаются всеми участниками международного общения».

«Нужно подумать о гарантиях, и на этой базе вести переговоры с Северной Кореей. Набраться терпения, проявляя к ней уважение, с одной стороны, а с другой стороны, понимая угрозы, которые в этой связи возникают, в связи с ядерным статусом и наличием ядерного оружия», — добавил Владимир Путин.

Российский Президент также отметил, что только путём проведения мирных переговоров можно добиться нормализации отношений с КНДР. Он уверен, что если обеспечить Северной Корее полные гарантии безопасности, то «ситуация будет развиваться так, как, может быть, сегодня никто не ожидает».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1561708427

Метки: Новости

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