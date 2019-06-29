Прорыв в образовании

Счетная Палата РФ о подготовке “прорыва в образовании”.Национальный проект «Образование» призван вернуть российскому образованию былое величие, стать базой для прорывного научно-технического и социально-экономического развития России. Однако, – такие цифры озвучила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на «правительственном часе», посвященном реализации данного национального проекта.Аудитор напомнила, что сейчас расходы на образование составляют 3,6% ВВП в год. При этом в лучшей мировой практике затраты в эту сферу находятся на уровне 5-7% ВВП.Другая проблема – нехватка мест в образовательных учреждениях., – пояснила Светлана Орлова. Как итог, детям порой приходится учиться во вторую или даже третью смену. В таком режиме учится 13% школьников или более 2 млн учащихся. Всего же на сегодняшний день школьное образование получают 16 млн детей и подростков. «К 2024 году численность школьников составит почти 20 миллионов и система общего образования должна отвечать этому вызову. На первый план выходят качественные, одинаково доступные по всей России образовательные услуги», – подчеркнула аудитор.Для выполнения этой задачи Светлана Орлова предлагает составить «контурную карту» по муниципалитетам, регионам и в целом по стране. На ней будут обозначены образовательные организации, промышленные объекты, зоны жилой застройки с обязательным выделением фактического состояния и перспектив развития. «На основании этой карты Минпросвещения совместно с Минэкономразвития и другими заинтересованными структурами, регионами и бизнес-сообществом сформируют «дорожную карту» развития образования, включающую стратегические модели его доступности и результативности», - сообщила Светлана Орлова.Особое внимание аудитор уделила профессиональному самоопределению школьников. Выбор профессии должен быть осознанным, основываться на научных оценках возможностей ребенка и учитывать перспективные потребности рынка труда. Так, наиболее востребованы на рынке труда рабочие профессии, но по программам технической направленности занимаются менее 7% детей. На сегодняшний день 32% выпускников ВУЗов и 41% – организаций профтехобразования работают не по специальности. «Необходимо возродить систему профессиональной ориентации в средней школе, модернизировав ее в соответствии с вызовами стратегического развития страны», – считает аудитор.Не менее важно обеспечить педагогов достойным заработком. Сейчас они в среднем получают 38,5 тыс. рублей, а по факту конкретный учитель может получать существенно меньше. «Минпросвещения стоит вернуться к вопросу о составе заработной платы учителя и отрегулировать этот вопрос с регионами и муниципалитетами», – заявила аудитор.Светлана Орлова также указала на недостаток внимания нацпроекта к новым форматам и практикам в образовании. Так, электронное обучение доступно лишь 15% школьников. С применением дистанционных технологий учатся только 2,5% детей. Почти в 400 сельских школах нет доступа в Интернет, а у половины оставшихся – крайне низкая скорость подключения. «Обеспечение скорости доступа в Интернет для школ запланировано нацпрограммой «Цифровая экономика» только к концу 2024 года. При этом средства на создание сетей передачи данных внутри зданий не предусмотрены. Нельзя допустить, когда быстрый интернет есть, но воспользоваться им в школьном кабинете невозможно», - заключила аудитор.В завершение аудитор подчеркнула, что на систему образования ложится огромная ответственность формирования инновационного потенциала страны: «Сейчас есть уникальная возможность заложить основы недопущения бедности в будущем. Это значит, что и демографические и экономические проблемы будут решаться».

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5099543.html