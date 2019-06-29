Главная » Образование, Политика

Прорыв в образовании

19:55. 29 июня 2019 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:


Счетная Палата РФ о подготовке “прорыва в образовании”.

Национальный проект «Образование» призван вернуть российскому образованию былое величие, стать базой для прорывного научно-технического и социально-экономического развития России. Однако средств, предусмотренных на его реализацию, для такого прорыва явно недостаточно. «Расходы на нацпроект «Образование» за весь период его реализации составляют менее 800 млрд рублей. Учитывая, что в целом расходы на образование – около 27 трлн рублей, на «прорыв» предусмотрено менее 3%» , – такие цифры озвучила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на «правительственном часе», посвященном реализации данного национального проекта.

Аудитор напомнила, что сейчас расходы на образование составляют 3,6% ВВП в год. При этом в лучшей мировой практике затраты в эту сферу находятся на уровне 5-7% ВВП.

Другая проблема – нехватка мест в образовательных учреждениях. «Результатом проведенной оптимизации стало сокращение с 2001 года числа детских садов с 51 до 48 тысяч, сельских школ – с 46  до 24 тысяч, городских – с 23 до 18 тысяч единиц», – пояснила Светлана Орлова. Как итог, детям порой приходится учиться во вторую или даже третью смену. В таком режиме учится 13% школьников или более 2 млн учащихся. Всего же на сегодняшний день школьное образование получают 16 млн детей и подростков. «К 2024 году численность школьников составит почти 20 миллионов и система общего образования должна отвечать этому вызову. На первый план выходят качественные, одинаково доступные по всей России образовательные услуги», – подчеркнула аудитор.

Для выполнения этой задачи Светлана Орлова предлагает составить «контурную карту» по муниципалитетам, регионам и в целом по стране. На ней будут обозначены образовательные организации, промышленные объекты, зоны жилой застройки с обязательным выделением фактического состояния и перспектив развития. «На основании этой карты Минпросвещения совместно с Минэкономразвития и другими заинтересованными структурами, регионами и бизнес-сообществом сформируют «дорожную карту» развития образования, включающую стратегические модели его доступности и результативности», - сообщила Светлана Орлова.

Особое внимание аудитор уделила профессиональному самоопределению школьников. Выбор профессии должен быть осознанным, основываться на научных оценках возможностей ребенка и учитывать перспективные потребности рынка труда. Так, наиболее востребованы на рынке труда рабочие профессии, но по программам технической направленности занимаются менее 7% детей. На сегодняшний день 32% выпускников ВУЗов и 41% – организаций профтехобразования работают не по специальности. «Необходимо возродить систему профессиональной ориентации в средней школе, модернизировав ее в соответствии с вызовами стратегического развития страны», – считает аудитор.

Не менее важно обеспечить педагогов достойным заработком. Сейчас они в среднем получают 38,5 тыс. рублей, а по факту конкретный учитель может получать существенно меньше. «Минпросвещения стоит вернуться к вопросу о составе заработной платы учителя и отрегулировать этот вопрос с регионами и муниципалитетами», – заявила аудитор.

Светлана Орлова также указала на недостаток внимания нацпроекта к новым форматам и практикам в образовании. Так, электронное обучение доступно лишь 15% школьников. С применением дистанционных технологий учатся только 2,5% детей. Почти в 400 сельских школах нет доступа в Интернет, а у половины оставшихся – крайне низкая скорость подключения. «Обеспечение скорости доступа в Интернет для школ запланировано нацпрограммой «Цифровая экономика» только к концу 2024 года. При этом средства на создание сетей передачи данных внутри зданий не предусмотрены. Нельзя допустить, когда быстрый интернет есть, но воспользоваться им в школьном кабинете невозможно», - заключила аудитор.

В завершение аудитор подчеркнула, что на систему образования ложится огромная ответственность формирования инновационного потенциала страны: «Сейчас есть уникальная возможность заложить основы недопущения бедности в будущем. Это значит, что и демографические и экономические проблемы будут решаться».

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5099543.html

Метки: деньги, образование, Счетная палата

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Какое нужно образование в России?
...лице СССР и затем – Космический Прорыв.Россия – великая научно-образовательная ...веке призвана первой совершить Ноосферной Прорыв человечества и в этом ...возродить отечественную систему образования с высоким уровнем фундаментализации образования и принципом ...
Проникновение культуры потребления в сферу образования
...и знаменует собой значительный прорыв в области коммуникативистики, ...к сегодняшним трансформативным тенденциям образования неуместно, поскольку наблюдается ... сегодня тенденций редукционизации образования все «образованные» люди будут соответствовать...
Учительница посмела... учить детей! или Зачем туземцам образование?!!
... основу, заменой государственного финансирования образования платным обучением, которое ныне... философов.Организация негосударственной системы образования с платным обучением даёт ... которых обеспечили научно-технический прорыв СССР, но абсолютно бесполезны...
Как эффективно убить систему образования? Владимир Базарный
... Чтобы программа разрушения образования не встретила сопротивление ... Держатель для пера====================Прорыв в системе образования. Школа Базарного. ...биороботов. Владимир БазарныйСистема образования против здоровья детейЗдоровьесберегающие ...
Математическое образование инженеров и качество технических объектов
...”, направленный на интенсификацию математического образования в сфере естественных наук, ...двух революций.Критерий качества математического образования академик Крылов определяет так: ... японское “экономическое чудо” и прорыв в будущее Китая. Историей доказано...
Новая концепция образования зашагала по России, но пока в народе
... которые через государственную систему образования внедряют программы по взращиванию ... иная школаПрорыв в системе образования. Школа Базарного. Апгрейд ...нашли здоровых школьников среди старшеклассниковЗдоровое Образование - Здоровая НацияШкола Базарного: ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)