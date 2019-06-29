Правда о начале войны. Евгений Спицын
Развенчиваем мифы
Историк и публицист Евгений Спицын о первых днях Великой Отечественной Войны, мифах и вранье в истории нашей страны, пропаганде, направленной на очернение Сталина и всего советского прошлого. Кому выгодно замалчивать правду о Великой отечественной войне?
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов и мифов и объективно оценить события прошлого помогут:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pravda-o-nachale-voyny-evgeniy-spitsyn
И в тех мирах рождены были войны…
САВ.
А КТО ИХ РОЖДАЕТ?
НИ ОДИН НЕ СКАЗАЖЕТ.
БОЯТСЯ!