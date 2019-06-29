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Правда о начале войны. Евгений Спицын

18:57. 29 июня 2019 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал:

Развенчиваем мифы

Историк и публицист Евгений Спицын о первых днях Великой Отечественной Войны, мифах и вранье в истории нашей страны, пропаганде, направленной на очернение Сталина и всего советского прошлого. Кому выгодно замалчивать правду о Великой отечественной войне?

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов и мифов и объективно оценить события прошлого помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Телеканал Сталинград

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pravda-o-nachale-voyny-evgeniy-spitsyn

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