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Посол Швейцарии в России прочитал стихотворение из 14 русских пословиц

18:59. 29 июня 2019 Просмотров - 117 Один комментарий Опубликовал:

Попытка понять Россию через язык

“Волков бояться – в лес не ходить” – так прозвучала рекомендация главы российского МИДа Сергея Лаврова послу Швейцарии в России Иву Россье на случай, если Швейцария когда-либо окажется объектом санкций. Шутливым советом со своим швейцарским коллегой Лавров поделился на церемонии открытия нового здания швейцарского посольства в Москве во вторник. Перед этим посол Швейцарии прочитал шуточное стихотворение, содержащее 14 русских пословиц, поговорок и фразеологизмов. “Два года жизни в России – это не только хлопоты о новом посольстве и работа посла. Это тоже мучительное изучение русского языка, и через язык это попытка понять Россию. Я могу сказать: я люблю эту страну”, – признался швейцарский посол.

О том, как слово воздействует на жизнь человека, читайте в книге:

Язык наш как объективная данность и как культура речи, Внутренний Предиктор СССР

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Sputnik на русском

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/posol-shveytsarii-v-rossii-prochital-stihotvorenie-iz-14-russkih-poslovits

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 364 340
    Мама 29 июня 2019 в 20:00

    Один язык, одно Отечество…
    с 10:29 Калинка, Калинка, Калинка моя!!! (Победила Калинка!!!) На просторах Земли звучит Калинка!!! Архивпечатляющее зрелище!
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