Посол Швейцарии в России прочитал стихотворение из 14 русских пословиц

Концептуал СМИ Попытка понять Россию через язык

“Волков бояться – в лес не ходить” – так прозвучала рекомендация главы российского МИДа Сергея Лаврова послу Швейцарии в России Иву Россье на случай, если Швейцария когда-либо окажется объектом санкций. Шутливым советом со своим швейцарским коллегой Лавров поделился на церемонии открытия нового здания швейцарского посольства в Москве во вторник. Перед этим посол Швейцарии прочитал шуточное стихотворение, содержащее 14 русских пословиц, поговорок и фразеологизмов. “Два года жизни в России – это не только хлопоты о новом посольстве и работа посла. Это тоже мучительное изучение русского языка, и через язык это попытка понять Россию. Я могу сказать: я люблю эту страну”, – признался швейцарский посол.

О том, как слово воздействует на жизнь человека, читайте в книге:



Язык наш как объективная данность и как культура речи, Внутренний Предиктор СССР

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