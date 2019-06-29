Ожесточение русофобии

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Начнем с того, что в нашей стране у русских отняли национальность, есть русский язык, литература, искусство, есть «русский мир», а русских нет. После перестройки, якобы для межнационального мира, из паспортов изъяли определение национальности, хотя в паспорте гражданина СССР была национальность, с которой он себя отождествлял, а напряженности между разными нациями, не говоря уже о войне между армянами и азербайджанцами, грузинами и осетинами, узбеками и киргизами, не было. В основе дружбы народов была социалистическая идеология и единая коммунистическая партия. Стоило КПСС отодвинуть от руководства страной, как начались этнические конфликты и главной жертвой стали русские, десятки миллионов которых в один момент оказались на чужбине, и в результате резкого падения уровня жизни, моральных и психологических травм, издевательств националистов ушли из жизни. Поэтому удаление национальности из паспорта скрывает огромные потери русского этноса, а численность населения страны сохраняется за счет приема мигрантов.



Сегодня нашу страну упрекают во всех грехах, подвергают санкциям, осуждают на различных международных площадках, игнорируют наши интересы. Хотя русофобия нацелена на руководство страны, но Победу крадут у всего народа, замалчивают его подвиги и жертвы, принесенные ради спасения мира от фашизма, и этому надо противостоять.

Однако не даем ли мы сами поводов для негатива? В 1941 г. Сталин, принимая парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, с трибуны Мавзолея призвал народ и Красную Армию защитить Родину, разгромить фашизм, напомнил об основателе Советского государства великом Ленине и о героях русской истории.



Прямо с Красной площади воины шли в бой. Сюда же на Параде Победы в 1945-м принесли и бросили к подножию Мавзолея знамена разгромленной гитлеровской армии. Это имело символическое значение, а дети и внуки победителей закрывают забором Мавзолей, по ТВ вырезают его из кадра и выходит, что наши солдаты просто бросили немецкие знамена на мостовую. В Москве есть памятник заместителю Верховного Главнокомандующего, а самому Верховному – нет.



В шествии «Бессмертного полка» запрещают нести портреты Сталина, хотя не высказывается никаких претензий к Н. Поклонской, которая несла портрет царя Николая, не имеющего никакого отношения к Отечественной войне, а предыдущие войны с Японией и Германией проиграл. Авторитет Сталина в народе высок и продолжает расти, но власть в упор этого не видит.



В Париже есть площадь Сталинград, едешь в метро и слышишь – следующая станция «Сталинград», а мы город переименовали, и получается, что Сталинградская битва была в Волгограде, а блокада Ленинграда – в Санкт-Петербурге.

Известно, что Нюрнбергский трибунал обвинил Германию в убийстве и жестоком обращении с пленными и военнослужащими стран, с которыми она воевала. Обвинение доказано.



В качестве одного из эпизодов там присутствует и расстрел 11 тысяч польских офицеров в Катынском лесу близ Смоленска, в чем Геббельс обвинил Советский Союз.



После изгнания немцев была создана комиссия с участием таких моральных авторитетов как писатель Алексей Толстой, хирург Бурденко, академик Тарле, митрополит Николай и военных патологоанатомов, которая установила, что убиты поляки были из немецкого оружия, руки жертв связаны бумажным шпагатом, который производился в Германии и которого не было в СССР, у некоторых убитых обнаружены письма и документы с датой 1941 г, что исключает их расстрел НКВД в 1940 г.



В обвинении СССР много нестыковок, так, расстрелянные польские офицеры были в мундирах и погонах со знаками отличия, что противоречит правилам содержания военнослужащих в нашем плену. Самый же главный аргумент в обвинении СССР – это четыре страницы стенограммы заседания Политбюро, где будто бы принималось решение о расстреле поляков, отпечатанные на разных (?) машинках и заверенные печатью ЦК КПСС (!), но в 1940 г. и еще десятилетием позже партия называлась ВКП(б).



По ошибке или с умыслом Хрущев, Горбачев и Ельцин поддержали фашистскую провокацию и приняли на Россию чужую вину, даже не обратив внимания Польши на ее ответственность за гибель в польском плену десятков тысяч (!) красноармейцев, оказавшихся там после 1922 г. Депутат Госдумы В.И. Илюхин опроверг фальшивку и обещал пригласить на заседание Думы человека, который состряпал этот «документ», но накануне Илюхин как-то очень скоропостижно скончался и публичное разоблачение провокации не состоялось.

Еще один камень в здание русофобии заложил опять же Хрущев, развязав кампанию по борьбе с культом личности Сталина. Если были ошибки, исправляй их, но зачем каяться перед политическими противниками, помогать им в борьбе с социализмом? Хрущев многократно увеличил масштабы репрессий, скрыл или исказил факты.



Он говорил, что перед войной из армии были удалены и репрессированы 38 тыс. командиров, но скрыл, что после проверок 36 тысяч были возвращены в строй, а большая часть арестованных осуждена за моральное разложение и проступки уголовного характера.



Во всяком случае, это наше внутреннее дело, зачем же было трезвонить на весь мир? Ни один президент США не покаялся за атомную бомбежку Японии и за химическую войну против Вьетнама, Черчилль не повинился за гибель 200 тыс. жителей Дрездена от ковровой бомбардировки города в конце Мировой войны.

Советскую власть винят в жестоком обращении с крымскими татарами, чеченцами, калмыками, отмечают траурные даты их депортации. Однако факт, что немало мусульман Северного Кавказа, настраиваемых Турцией (союзницей Германии в войне) на отделение от СССР, уклонялись от призыва в Красную Армию или дезертировали из нее, вступали в банды или нацбатальоны СС.



Конечно, еще больше представителей мусульманских народов Крыма и Кавказа доблестно сражались с немцами, но административные и религиозные главы этих автономных республик не осудили пособников фашистов, а их переселение в Среднюю Азию (не в Сибирь или в Магадан!) во время войны было вынужденной мерой.



Заметим, что никто из депортированных не лишался прав на работу, образование и бесплатное лечение, а из среды, например, чеченцев вышли такие деятели советского государства как председатель Верховного Совета Хасбулатов, вице-премьер правительства Догужиев, командир стратегической авиации Дудаев, народный артист Эсамбаев… Сравним с депортацией японцев в США после нападения Японии на американский флот в Перл-Харборе.



Хотя война была еще только объявлена и никто из граждан США японского происхождения (а таковым считался имеющий 1/8 японской крови) не воевал против США, 200 тыс. японцев были согнаны в концлагеря в интересах национальной безопасности, и никаких траурных дат в США по поводу их депортации не отмечается.



Никто не осуждает Польшу и Чехословакию за гибель миллиона немецких жителей Судет и Силезии при их депортации в ФРГ, и объяснение «чехи и поляки были злы на них» вполне устраивает политиков и правозащитников всего мира. И бомбежки Югославии, и массовые убийство иракцев и ливийцев объединенным Западом никто не осуждает. Чем же вызвана такая ненависть к России и почему так не относились к СССР?

Я много раз спрашивал об этом у своих коллег, иностранных ученых. Ответ был таков: СССР был второй сверхдержавой, а сегодня РФ по покупательной способности на 6-м месте, а по ВВП – на 12-м.



Советский Союз мог сделать любую продукцию и санкции для него не имели смысла, а вы сырьевой придаток Европы и Китая и в технологическом плане полностью зависите от них. СССР стремился быть лидером научного, технического и общественного прогресса, и это достойно уважения, а ваша цель – обеспечить нефтью и газом иностранных потребителей, ну и за что вас уважать?



Тотальная коррупция и огромное социальное неравенство поражают, а назначение на руководящие посты лиц, не имеющих профессионального образования (сегодня он торгует мебелью, завтра руководит армией, а послезавтра его «бросают» на авиацию), как минимум удивляет. Ваш номер 6-й, а вы ведете себя, как великая держава, и это раздражает.

Когда смотришь ТВ, как министры и губернаторы докладывают президенту об успехах в выполнении очередных майских указов, о прекрасных макроэкономических показателях, которые скоро выведут Россию в мировые лидеры, о чудо-оружии, которого нет и не будет еще 5 и даже 10 лет нигде, как показывают Путину замечательные роботы, можно радоваться, если бы это отражало реальность.



Однако в Китае 614 тыс. промышленных роботов (больше, чем в США, Германии, Японии и Канаде вместе взятых), а у нас всего 1787, что в 340 раз меньше на душу населения, чем в Китае. ЦБ докладывает о снижении инфляции как успехе, а о закрытии 1000 заводов, в том числе из-за отсутствия средств, помалкивает.



Патриарх сообщает о строительстве 3 храмов в сутки, а о закрытии с такой же скоростью школ (23 тыс. церквей построили и 22 тыс. школ закрыли) молчит. Ну и как же совершить технологический прорыв, если вера заменяет знания?

Говорят о полном замещении импорта, а десятки самолетов Суперджет-100 стоят на земле из-за отсутствия запчастей, ибо они на 70% сделаны из импорта. Нам показывают запуск «Калибров» по целям в Сирии, но не говорят, что и эти ракеты, и знаменитые ракетоносцы «стратеги», сделаны в СССР.



Какой же мощной державой была наша страна – уже 30 лет всё еще пользуются советским заделом! Но без конца это не может длиться, положение сейчас более чем серьезное, т.к. научное приборостроение уничтожено, нет своих изделий микроэлектроники – быстродействующих аналоговых усилителей, АЦП, сигнальных процессоров, усилителей памяти, процессоров общего назначения, которые входят во все современные приборы, нет выпуска малых серий материалов и реактивов, без которых невозможны научные исследования.

Что касается обгона на 5–10 лет наших оппонентов по вооружениям, то и тут большие сомнения. Будучи специалистом по физике взрыва, укажу на реальное положение дел в этом фундаменте военной науки. Давление удара быстролетящего тела по преграде пропорционально квадрату скорости его движения.



В 1986 г. мы имели баллистическую установку, которая метала ударник со скоростью 3,5 км/с, а американская – 7 км/с, т.е. по давлению мы проигрывали в 5 раз, но совместно с КБМ С.П. Непобедимого мы работали над повышением скорости метания еще на 3 км/с.



Однако грянула перестройка, Горбачев решил, что врагов у нас теперь нет, дальнейшие исследования были прекращены, Сергей Павлович в знак протеста ушел в отставку, а американцы продолжили работы и теперь они метают тела со скоростью 38 км/с, т.е. превосходят нас по давлению удара уже более чем в 1000 раз.

В 1986 г. США и СССР имели рентгеновские установки, которые за одну миллионную долю секунды (время взрыва) делали несколько снимков, чтобы определить структуру тела, что имело (в том числе) и большое военное значение.



Мы остались на прежнем уровне, а американцы сократили время рентгеновской съемки еще в миллион (!) раз и теперь они могут снимать фильм о движении атомов в момент импульсного сжатия тела. Наше отставание в фундаментальной науке видно и из сравнения числа научных публикаций: в 1991 г. наши и американские работы по физике и химии давали по 20% мирового объема, сейчас наш вклад 1%, тогда как доля США по-прежнему 20%.



Если в западном институте или университете (и в КНДР тоже) можно прочитать любую статью в электронном виде в международном журнале, то наш научный работник за это должен заплатить 40 долларов из собственного кармана.



Еще критерий: в течение 1991–2018 гг. ученые США получили 35 Нобелевских премий по физике, а в РФ – только 4 (из них двое, работая уже за рубежом). Последний пример очень характерен для нашей науки. Гейм и Новоселов, работая в Черноголовке, создали новый углеродный материал – графен, но не смогли его изучить из-за отсутствия нужных приборов и денег для их покупки.



Потеряв без пользы несколько лет, уехали за границу, раздали графен в ряд лабораторий, где им быстро и бесплатно его исследовали. Этот материал показал удивительные свойства, оказался очень перспективным для практики, и им присудили Нобелевскую премию. Так почему же Запад должен потратить 5–10 лет, чтобы догнать нас по гиперзвуку (если им вообще нужно нас догонять), имея такую науку и первоклассную промышленность?

Как уберечь президента от бахвальства его ближнего круга? Похожие ситуации уже были в нашей истории, вспомним, как царя-батюшку уверяли перед войной с Японией, что ее «шапками закидаем», и знаем, чем это кончилось, или как Ворошилов уверял партию, что воевать будем на чужой территории и малой кровью, а воевали на своей и большой кровью.



Вот и теперь: сколько хвалебных слов уже сказано об С-300, как эти комплексы закроют небо Сирии, как надежно они защищают Россию, но истребители Израиля атакуют нашего союзника и ни один их самолет не сбит, а из запущенных ракет сбита половина.



Объяснения, что это экспортный вариант, что расчеты ЗРК состоят из малоопытных сирийцев, евреи в Сирии атакуют только иранцев, а нас не трогают, мало успокаивают, ибо Израиль получил С-300 и его пилоты научились обходить эту преграду. Мы торгуем вооружением со всем миром, заключили контракты со страной НАТО и на С-400, и снова его передадут кому нужно, чтобы его преодолевать. Может быть, стоит поменьше говорить о наших перспективных военных разработках?

Наши политологи зачисляют в ряды русофобов прибалтов, исходя из политики их нынешних правителей. Но как относились к России простые жители, например, Латвии, видно из их поведения в Гражданской войне, когда красные латышские стрелки были одной из наиболее боеспособных частей Красной Армии, а после захвата Германией Латвии в 1918 г. 20% ее населения ушло на территорию советской России.



Во время Отечественной войны 75 тыс. латышей сражались с фашистами, 11 из них стали Героями Советского Союза, а ряд – крупными военными деятелями. Так, Озолс был резидентом советской разведки во Франции, Спрогис руководил разведшколой, где обучалась Зоя Космодемьянская, Константин Заслонов и другие героические борцы с фашизмом, Рейтерс командовал Брянским фронтом, генерал Берзин стал первым комендантом Берлина, а героическая оборона Лиепаи жителями города вообще не имеет прецедентов в истории.



С 22 по 27 июня гарнизон города сдерживал натиск лучшей дивизии вермахта, но еще двое суток после отступления армии вооруженные отряды рабочих сражались с фашистами. Немцы отмечали: «Бои в домах и на улицах велись с крайним ожесточением, войска обстреливаются из окон, с крыш, из погребов. Жители, способные носить оружие, участвуют в боях. Эти ожесточенные уличные бои превосходят все, что мы видели до сих пор. Всюду трупы солдат и вооруженных жителей».

Не менее стойко сражались бойцы Латвийской, Литовской и Эстонской дивизий Красной Армии, которые участвовали в освобождении своих республик. Характерно, что их противниками на этом этапе войны были латвийские, литовские и эстонские эсэсовцы, но они, поднаторевшие убивать мирных жителей, сопротивляться Красной Армии не смогли, были разгромлены и побежали сдаваться на запад. А теперь остатки этих подонков шагают под эсэсовскими стягами на улицах Риги, Вильнюса и Таллина, демонстрируя русофобию.

В тот же день, когда наши страны вернутся на путь социалистического развития, русофобия исчезнет. Капитализм уже исчерпал возможности своего развития – чтобы увеличить прибыль, промышленное производство переводили в бедные страны, где можно меньше платить зарплату рабочим; в результате США получили Китай.



Рост автоматики и роботов в народном хозяйстве сокращает живой труд работников, но прибыль капиталист получает только за счет эксплуатации живого труда, так что сам технический прогресс ведет к ликвидации эксплуатации человека человеком.



Социализм также неизбежен, как восход Солнца, и вместе с ним прекратится и русофобия.

Степан Бацанов



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