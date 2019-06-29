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Осквернил памятник советскому воину, а потом приехал в РФ? Посиди годика три, подумай – а прав ли ты

19:01. 29 июня 2019 Просмотров - 150 Один комментарий Опубликовал:

Ещё один шажок к обретению суверенитета, к избавлению от либерализма.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости ввести наказание за снос и осквернение памятников защитникам Отечества за рубежом.


"Никто ни перед кем ни за что не отвечает. Перед нами – тем более или в том числе. Сносятся памятники, идет глумление. Причем делается это с каким-то таким задором и азартом. И некому все это остановить.

Именно поэтому мы считаем, что во всяком случае у нас в стране в отношении таких событий, таких людей, таких организаций должны быть приняты законы, должны быть приняты меры по предотвращению этого", – сказал Шойгу в интервью "Звезде", фрагмент которого размещен в пятницу на сайте этого телеканала.

"Люди понимают, что если он преступит это и если он приедет в эту страну, где закон действует, он будет наказан. И свидетелями таких наказаний мы были. И не раз. Почему в нашей стране должно быть по-другому?" – отметил министр.


Ранее российское военное ведомство предложило дополнить Уголовный кодекс РФ отдельной статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации. Наказание за такое преступление должно будет составить до пяти лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4529750.html

Метки: закон, отечество, советский

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