Постоянный хаос — нормальное состояние украинского государства. И попытки навести здесь порядок всегда заканчиваются печально. Такую мысль высказал на страницах личного блога популярный украинский политический блогер, главред интернет-издания «Капитал» Вячеслав Чечило. Хотя, он почему-то забыл о десятилетиях УССР, когда порядок создавался с нуля и весьма успешно. Инерция той системы пока позволяет Украине существовать.

Если судить по новостям, то можно сделать вывод о скором крахе украинского государства. Клоун-президент (уже второй подряд), неработающие государственные институты, непрофессионализм во всех сферах, провалы на внешнеполитической арене, профанация всего и вся.

Никакого другого вывода, кроме как о грядущем конце, сделать и невозможно.

Особенно, если ты воспитан в рамках российской (советской) государственной традиции и примерно понимаешь, как должно выглядеть государство. Как в России, Белоруссии, Казахстане. Но не как в Украине.

И вот это самая большая ошибка многих моих френдов — они подходят к вопросу со своим масштабом. Однако в Украине масштаб несколько другой.

Вот этот перманентный бардак — это как раз и есть нормальное состояние украинского государства.

Это наша государственная традиция, частично унаследованная от Речи Посполитой, частично присущая всем странам Восточного Средиземноморья.

Этот бардак сам по себе никоим образом стабильности и существованию украинского государства не угрожает. Наоборот, попытки навести здесь «порядок» всегда заканчиваются крайне печально. Виктор Федорович не даст соврать.

Несомненно, уязвимое место есть и у украинской политической системы — она беззащитна перед внешней агрессией. Но пока делить Украину никто не собирается, здесь все нормально — скачем дальше.

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