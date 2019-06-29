Новости Украины и Новороссии 29 июня 2019
- 07:39 Постоянный хаос — нормальное состояние украинского государства.
- 00:42 МВД ДНР предупреждает родителей несовершеннолетних (ВИДЕО).
- 00:10 Порошенко влез на колокольню на Волыни и обратился к селянам (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:58 Прошлых – под плинтус!.
- Вчера 21:55 Двуликий певец олигархов.
- Вчера 19:39 Зеленский вручил орден скончавшемуся депутату Рады Тымчуку.
Постоянный хаос — нормальное состояние украинского государства
Постоянный хаос — нормальное состояние украинского государства. И попытки навести здесь порядок всегда заканчиваются печально. Такую мысль высказал на страницах личного блога популярный украинский политический блогер, главред интернет-издания «Капитал» Вячеслав Чечило. Хотя, он почему-то забыл о десятилетиях УССР, когда порядок создавался с нуля и весьма успешно. Инерция той системы пока позволяет Украине существовать.
Если судить по новостям, то можно сделать вывод о скором крахе украинского государства. Клоун-президент (уже второй подряд), неработающие государственные институты, непрофессионализм во всех сферах, провалы на внешнеполитической арене, профанация всего и вся.
Никакого другого вывода, кроме как о грядущем конце, сделать и невозможно.
Особенно, если ты воспитан в рамках российской (советской) государственной традиции и примерно понимаешь, как должно выглядеть государство. Как в России, Белоруссии, Казахстане. Но не как в Украине.
И вот это самая большая ошибка многих моих френдов — они подходят к вопросу со своим масштабом. Однако в Украине масштаб несколько другой.
Вот этот перманентный бардак — это как раз и есть нормальное состояние украинского государства.
Это наша государственная традиция, частично унаследованная от Речи Посполитой, частично присущая всем странам Восточного Средиземноморья.
Этот бардак сам по себе никоим образом стабильности и существованию украинского государства не угрожает. Наоборот, попытки навести здесь «порядок» всегда заканчиваются крайне печально. Виктор Федорович не даст соврать.
Несомненно, уязвимое место есть и у украинской политической системы — она беззащитна перед внешней агрессией. Но пока делить Украину никто не собирается, здесь все нормально — скачем дальше.
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МВД ДНР предупреждает родителей несовершеннолетних (ВИДЕО)
Правоохранители Донецкой Народной Республики обращаются к родителям и лицам, их заменяющим, с призывом ответственно относиться к выполнению своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Центре общественных связей МВД ДНР.
С начала года на территории Донецкой Народной Республики было зафиксировано 6 фактов гибели детей на водоемах, 4 попытки суицида, 2 из которых — со смертельным исходом.
6 детей выпали из окон, 2 получили поражение электрическим током. К счастью, в указанных случаях обошлось без жертв. 14 несовершеннолетних отравились угарным газом в результате неисправности газовых приборов, один из детей погиб.
Из-за недостаточного контроля со стороны взрослых 11 детей получили отравление медикаментами и средствами бытовой химии, 4 ребенка получили ожоги различной степени тяжести. Лишь по счастливой случайности все они остались живы.
Причиной травмирования и гибели детей становятся игры вблизи автодорог, на территории заброшенных построек, а также контакт с потенциально опасными предметами.
За минувшие 6 месяцев стражи порядка составили около 1200 административных протоколов по ст. 184 КоАП (невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей).
Сотрудники полиции призывают граждан регулярно напоминать и показывать своим примером правила безопасного поведения.
Родители и заменяющие их лица всегда должны знать где, с кем и как проводит свободное время их ребенок.
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Порошенко влез на колокольню на Волыни и обратился к селянам (ФОТО, ВИДЕО)
Бывший президент Украины и глава бесперспективной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко прибыл в село Жидычин Волынской области, чтобы получить благословение у раскольников из местного монастыря «ПЦУ».
Порошенко прибыл на Волынь в четверг, 27 июня. Там его встретил иерарх «ПЦУ» Михаил Зинкевич. Вместе они посетили территорию Свято-Николаевского монастыря, ушедшего в раскол, а также находящийся рядом одноименный храм, который ранее был в собственности Украинской православной церкви.
Но не таков пан Порошенко, чтоб ограничиться только молитвами и благословением. Он взобрался на колокольню, чтобы попробовать себя в роли звонаря.
Посмотреть на необычного гостя пришли десятки местных жителей, к которым прямо с колокольни с импровизированной речью и обратился экс-президент.
«Спасибо вам, что защищаете нашу землю, нашу церковь. Потому что, когда мы вместе, нам не страшно. Спасибо за веру в Бога, веру в церковь и за веру в Украину», — сказал он.
Ну а показателен этот его визит на Волынь ещё тем, что без административной поддержки и «ликующей толпы» на зарплате реальный интерес к Порошнко выглядит примерно так — глухое село на западной Украине и пара десятков зевак.
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Прошлых – под плинтус!
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Двуликий певец олигархов
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Зеленский вручил орден скончавшемуся депутату Рады Тымчуку
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский вручил посмертно орден «За мужество» ІІІ степени депутату Верховной рады Дмитрию Тымчуку.
Соответствующий указ №470/2019 был опубликован на сайте президента, передает RT.
Отмечается, что награда была вручена по случаю Дня Конституции Украины «за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения».
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины начнёт вручать новую награду украинским военнослужащим — медаль «За ранение».
19 июня депутат Антон Геращенко первым сообщил, что Тымчук получил смертельное ранение. Позднее МВД Украины подтвердило гибель Тымчука. Полиция возбудила дело по статье “умышленное убийство”.
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