Несмотря на сломанные рёбра, Лена, выведя всех пассажиров, последней покинула полыхающий самолёт

Примерно за 15 минут до посадки в Нижнеангарске, когда Ан-24РВ RA-47366, летевший из Улан-Удэ , уже снизился, командир экипажа передал сигнал бедствия: отключился левый двигатель. Как сообщила Росавиация, по предварительным данным, экипаж доложил об отказе двигателя примерно на удалении 30 километров от аэропорта.



На борту лайнера, принадлежавшего авиакомпании "Ангара", находились 43 пассажира, три члена летного экипажа и один бортпроводник.

Дальнейшее заснял один из пассажиров. На кадрах видно, как самолет катится по взлетно-посадочной полосе, но его постепенно стаскивает вправо. На большой скорости лайнер выкатывается на грунт, его резко встряхивает, и все это при полной тишине в салоне. Лишь за мгновение до того, как съемка обрывается, раздается возглас: "Держитесь!".

Один из пассажиров впоследствии рассказал, что все в салоне знали о неработающем двигателе: "Видно же. Было, конечно, очень тревожно, но никто не паниковал. А когда самолет коснулся земли, на душе и вовсе стало легче: приземлились. И вдруг…"

Выкатившись с бетонки на 100 метров, Ан-24 врезался в здание очистных сооружений . Правый двигатель сразу загорелся. Эвакуация шла с левой стороны – правая полыхала. Вот тут началась толчея.

У 41-летней бортпроводницы Елены Лапуцкой врачи обнаружили переломы ребер. В таком состоянии она за пять минут успела эвакуировать всех пассажиров. Открывала двери и выталкивала, вытаскивала, выводила людей наружу. Сама покинула самолет, использовав последнюю возможность и предварительно убедившись, что в задымленном пассажирском салоне уже не осталось никого.

АН-24 – турбовинтовой самолет, и когда за 15 минут до посадки отказал левый двигатель, пассажиры это сразу увидели, но паники не было, только после столкновения в салоне началась толчея

По словам очевидцев, местных жителей, люди выбирались наружу даже через разбитые иллюминаторы. Елена ­Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов спаслись из горящего самолета именно через иллюминаторы.

Среди спасшихся не было только командира экипажа Виктора Коломина и бортмеханика Олега Барданова. Их тела были извлечены спасателями из кабины пилотов, на которую пришелся удар, – вся передняя часть самолета оказалась разрушенной. Позже выяснилось, что командир экипажа вообще попал на этот рейс случайно. За штурвалом должен был находиться другой пилот, Михаил Большедворский. Но незадолго до вылета у него "прихватило живот", и в последний момент заменить его согласился опытный Коломин, отдавший авиации 34 года. Судьба.

В этой катастрофе спасшимся надо считать еще одного человека, которого не было в салоне Ан-24. Оператор той самой станции очистных сооружений успел выскочить наружу. И сразу же кинулся в клубы черного дыма помогать пострадавшим.

Пожарные боролись с огнем почти полтора часа. Работать приходилось на два фронта, поскольку пылали и самолет, и здание, в которое он врезался. В итоге целым у воздушного судна остался только хвост.

Еще до того, как открытое горение было сбито, к своей работе на месте происшествия приступили следователи: Восточно-Сибирское следственное управление Следственного комитета России возбудило по факту катастрофы уголовное дело по стандартной для подобных происшествий статье 263 УК РФ – "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По поручению председателя СК России уголовное дело о катастрофе передано в Главное следственное управление СКР РФ. В поручении сказано, что делается это "для наиболее полного, объективного и оперативного расследования". Кроме того, Бастрыкин отправил на место происшествия наиболее опытных криминалистов центрального аппарата СК, которые расследовали подобные происшествия. В СК сообщили, что "проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".

Также приступила к своей работе комиссия Межгосударственного авиационного комитета, созданная для расследования причин катастрофы.

Юрий Батин (Улан-Удэ),

Евгений Гайва,

Наталья Козлова



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