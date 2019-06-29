Мастер пивотары

А как ещё назвать стиль кун-фу, который от пива и крепких алкогольных напитков? Наш первый мастер Геракл. Его потомок Саша Македонский, вместе с конём Буцефалом, - надо же так бухать. Коня ладно, но ведь Геракл по пьяне свою семью ликвидировал и лишь тогда окончательно одумался или напротив, счас трудно сказать.

Внимание! Пьяная драка не есть тренировка пивотары. Если вы пьяны, сильно, лучше с поля боя бежать, ноги ещё несут, а мозг не работает, это проверено. Естественная тренировка пивотары - упадение с любой высоты. Есть статистика, - трезвые против пьяных? Нет статистики, зато пьяных больше.

Искусственная тренировка пивотары, - игра ночью, зимой, на асфальте в футбол. Олимпийцы отдыхают, весь день, ночью выходят в коридор общаги и начинают мячом пинать в двери соседних комнат. Электрозапорожцы выходят (общага электриков) на бой. Бой. Бежишь, скользко, земля приближается стремительно. Руки, страшный пробивающий весь организм удар, но морда цела. Играем дальше.

Для показательного боя на пивотаре, требуется крепкое малиновое вино. Крепость проверяем, капая на лакированную поверхность, например пианино. Вино лак плавит не сразу, поэтому продолжайте. Потом нужно совершить длительный пеший переход в состоянии аффекта, который усиливается действием малинового аспирина и низкой температурой. Идти желательно по встречке, а лучше по встречке на повороте, где вас не видно. Хорошо подходит место, где автобусы разворачиваются. Для шоу вообще-то автобус и нужен. Встречать автобус на тропе аватара должен подготовленный малиной и футболом мастер. После контакта с автобусом ваше положение в пространстве будет неопределённым, возможно вы будете стоять на голове с ощущением, что прыгнули в воду с десятиметровой вышки. Вы живы, но где же вода? Скорую вызывать не нужно. Потрясённый событием водитель автобуса охотно увезёт артистов домой. Бедолага всю дорогу будет сетовать на пробитый насквозь на высоте груди человека капот своего железного друга. Внимание! Это не реклама.