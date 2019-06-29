М.В.Попов. 11. «Общественно-экономические формации». Социальная философия А-2019.
08:51. 29 июня 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
15 апреля 2019 года состоялась очередная лекция профессора М.В.Попова по социальной философии для аспирантов по теме “Общественно-экономические формации”. Рассматривалось понятие формации как применение принципа определяющей роли материального производства по отношению к другим общественным институтам и процессам.
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