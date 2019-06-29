Ключевого пупа Земли из Дании не вышло

Маттиас Варниг – глава компании Nord Stream 2 AG, занимающейся прокладкой газопровода “Северный поток 2″ – официально заявил об отзыве заявки к датскому правительству на счет разрешения проложить трубу через территориальные воды страны. Таким образом, «датская эпопея» пришла к своему логическому завершению.

По изначальному плану вторую нитку “Северного потока” предполагалось проложить по тому же маршруту, что и первую, имевшую все необходимые заключения экологов, гидрографов и всех прочих, хоть каким-либо боком к вопросу касающихся. Это сулило существенную экономию не столько в деньгах, сколько по времени.

Но если в прошлый раз правительство Дании, в территориальных водах которой возле острова Борнхольм, проходит линия СП-1, свое решение огласило достаточно оперативно, то в этот раз все пошло не так. Нет, никто там не заявлял, как поляки, о готовности лечь костьми, но не допустить.

Просто в течение двух лет с даты получения запроса официальный Копенгаген буквально как в рот воды набрал, демонстрируя полное безразличие к происходящему. Судьба заявки? Рассматриваем? Когда закончим? Когда рассмотрим, тогда и получите уведомление. Пока ждите. И не загораживайте окошка, за вами уже очередь образовалась.

Дошло до того, что помимо ранее заявленных, теперь для вынесения окончательного вердикта по запросу стало требоваться даже заключение датского министерства иностранных дел. В кулуарах стали шутить, что таким макаром скоро надо будет спрашивать еще мнение Комитета ООН по защите каких-нибудь ежиков.

Впрочем, нельзя исключить и попытку помешать строительству в формате итальянской забастовки. Труба упрется в датский остров, работы застопорятся, вопрос зависнет на годы, инвесторам надоест ждать и проект закроется сам собой.

Но тут ребята явно не угадали, серьезно просчитавшись с масштабом процесса и характером внешних условий. Глава “Газпрома” Алексей Миллер выразился почти по-военному четко: точка невозврата по “Северному потоку-2″ пройдена давно. Получилось почти как в свое время у Жукова, “при плотности в 300 стволов на километр фронта…”. В общем, к концу 2019 года газопровод будет успешно построен при любом варианте развития внешних обстоятельств.

Его слова расширил Маттиас Варниг, пояснивший, что датский участок в любом случае будет успешно пройден через международные воды, что не требует получения какого-либо разрешения от официального Копенгагена.

На данный момент существуют две альтернативы: северо-западная и юго-восточная, в свою очередь, также предполагающая два варианта прокладки. Пока поданная ранее заявка находилась в рассмотрении, начинать работы по конкретизации обхода не имело смысла, а по ряду моментов – финансового обоснования.

Пока фактическая точка проведения работ находилась сильно восточнее, молчание датчан могло восприниматься досадным, но в целом чисто рабочим моментом. Однако сейчас строительство приближается к рубежу, с которого уже необходимо иметь не просто конечное решение, но и полностью просчитанный инженерный проект со всеми соответствующими согласованиями и разрешениями.

Отсюда и результат в несколько вольной формулировке, выглядящий так: сорри, слонята, пока вы там жуете сопли, наша заявка утратила актуальность. Рассматривать ее дальше с этого момента надобности не имеет. Мы пойдем другим путем. Но все равно пойдем. Ваше мнение теперь больше ни на что не влияет. С уважением, дата, подпись, контактный телефон.

Будет очень интересно сейчас смотреть на реакцию официальной Дании, увидевшей, как мимо ее носа спокойно уплывает примерно миллиард долларов транзитных доходов. Любопытно, Копенгаген за компенсацией в Брюссель побежит или гордо сделает вид, что не очень-то и хотелось?

Александр Запольскис

Источник: http://voicesevas.ru/news/45569-klyuchevogo-pupa-zemli-iz-danii-ne-vyshlo.html