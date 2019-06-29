Грузия, смертная казнь, ПАСЕ
В очередном интервью ресурсу «Политраша», в котором обсудили последние новости: актуальность Прямой линии в 2019 году, нужно ли России возвращаться в ПАСЕ, необходимо ли вернуть смертную казнь, как быть с Грузией, каковы причины давления США на Иран.
Хронометраж:
00:27 — Насколько актуален формат прямого общения с президентом России В.В.Путиным?
04:05 — Участие России в ПАСЕ: кому это действительно необходимо?
11:30 — Нужно ли вернуть в России высшую меру наказания — смертную казнь?
15:18 — Россия и Грузия: как реагировать на оскорбления?
24:56 — Каковы причины давления США на Иран?
P.S. Предыдущее интервью можно посмотреть здесь.
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105238