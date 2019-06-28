Сводки от ополчения Новороссии 28 июня 2019

Военкоры Народной милиции ДНР прибыли в Коминтерново, где утром 26 июня был обстрелян пункт выдачи гуманитарной помощи. Днем здесь обычно полно народа. Так как обстрел был в утреннее время, жертв удалось избежать.

«Утром 26 июня вооруженные формирования Украины нанесли минометный удар по центру поселка Коминтерново. За моей спиной вы видите бывший дом культуры. Сейчас там пункт выдачи гуманитарной помощи и сельсовет. Поэтому мирные жители находятся в районе этого здания, как правило, днем», — отметил представитель Народной милиции.

Украинские военные обстреляли поселок из 60мм минометов. Такой калибр ранее не использовался в Вооруженных силах Украины. На осколках видна характерная резьба с малым шагом. На одном из них четко видны проштампованные цифры серийного номера.

«Это натовское оружие, которое Вооруженные силы Украины получают от американских партнеров и потом используют для террора мирного населения Донбасса», — отметил военный корреспондент.

Как ранее сообщала «Русская Весна», помимо оружия, наибольшим спросом у перекупщиков продолжают пользоваться американские приборы ночного видения, поставляемые в бригаду в рамках военной помощи США.

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