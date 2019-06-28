Сводки от ополчения Новороссии 28 июня 2019
- 05:15 Враг нанёс удар под Мариуполем: Бойцы ДНР показали натовское вооружение (ВИДЕО).
- 04:00 ОБСЕ вынудило ВСУ изменить тактику войны на Донбассе (ВИДЕО).
- 00:29 Резкое обострение на фронте: экстренное заявление Армии ДНР .
- 00:27 “Что они творят эти бандерлоги?”: Местный житель обстреливаемого посёлка рассказал о гибели сына.
- 00:04 СРОЧНО: ВСУ ведут огонь по Донецку, есть раненый и разрушения.
- Вчера 22:52 МОЛНИЯ: Журналисты попали под обстрел ВСУ на Донбассе.
Враг нанёс удар под Мариуполем: Бойцы ДНР показали натовское вооружение (ВИДЕО)
Военкоры Народной милиции ДНР прибыли в Коминтерново, где утром 26 июня был обстрелян пункт выдачи гуманитарной помощи. Днем здесь обычно полно народа. Так как обстрел был в утреннее время, жертв удалось избежать.
«Утром 26 июня вооруженные формирования Украины нанесли минометный удар по центру поселка Коминтерново. За моей спиной вы видите бывший дом культуры. Сейчас там пункт выдачи гуманитарной помощи и сельсовет. Поэтому мирные жители находятся в районе этого здания, как правило, днем», — отметил представитель Народной милиции.
Украинские военные обстреляли поселок из 60мм минометов. Такой калибр ранее не использовался в Вооруженных силах Украины. На осколках видна характерная резьба с малым шагом. На одном из них четко видны проштампованные цифры серийного номера.
«Это натовское оружие, которое Вооруженные силы Украины получают от американских партнеров и потом используют для террора мирного населения Донбасса», — отметил военный корреспондент.
Как ранее сообщала «Русская Весна», помимо оружия, наибольшим спросом у перекупщиков продолжают пользоваться американские приборы ночного видения, поставляемые в бригаду в рамках военной помощи США.
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ОБСЕ вынудило ВСУ изменить тактику войны на Донбассе (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки украинские вооруженные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
На попаснянском направлении по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады преступника Майстренко из гранатометов и стрелкового оружия обстрелу подверглись населенные пункты: Калиново, Борщеватое и Золотое-5.
На дебальцевском направлении по приказу командира 30-й отдельной механизированной бригады преступника Гараза из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов были обстреляны населенные пункты Логвиново и Нижнее Лозовое.
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Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командиров 54-й и 30-й бригад.
В связи с усилением со стороны СММ ОБСЕ мониторинга запрещенного Минскими соглашениями вооружения с украинской стороны, командование «ООС» приняло решение на усиление снайперами подразделений, находящихся на первой линии обороны.
Так, по данным нашей разведки, в расположение 14-й бригады ВСУ, в район населенного пункта Сокольники, прибыло 5 снайперских пар, прошедших подготовку на базе 142-го учебно-тренировочного центра ССО ВСУ. В связи с этим мы не исключаем проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении.
Моральные качества командиров соединений, выполняющих задачи в зоне проведения «ООС», остаются на низком уровне. По-прежнему имеют место инциденты, связанные с продажей имущества и горюче-смазочных материалов мирному населению.
Так, должностными лицами роты материального обеспечения 14-й бригады ВСУ в течение июня продано 5 тонн бензина и 3 тонны дизтоплива, которое впоследствии списано как использованное при эксплуатации техники, фактически находящейся в неисправном состоянии.
В связи со вскрытием данного факта в 14-й бригаду ожидается прибытие комиссии службы ГСМ и автомобильной службы штаба ОТГ «Север» для проведения разбирательства.
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Резкое обострение на фронте: экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова в связи с резко обострившейся ситуацией на фронтах Республики.
Сегодня съемочные группы информационных агентств «Ньюс-Фронт», «РИА Новости» и пресс-службы УНМ ДНР вели видеофиксацию нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ и повреждений жилого дома в н. п. Алекснадровка по адресу ул. Шевченко, 51.
В это время украинские каратели из 24-й бригады по команде своего главаря Гудзя произвели повторный обстрел данного района из 120-мм минометов. От обстрела журналисты укрылись в ранее пострадавшем доме вместе с его хозяевами.
В свою очередь, другой военный преступник — Поляков со своими подельниками из 53-й бригады применил 120-мм минометы по н. п. Озеряновка на окраине Горловки.
Стремясь нанести наибольший ущерб жителям Республики, украинские бандиты применили зажигательные боеприпасы, что было зафиксировано на видеокамеру военного корреспондента пресс-службы УНМ ДНР Дмитрия Астраханя, который также осуществлял видеофиксацию ежедневных обстрелов украинских карателей с применением запрещенного вооружения.
Примечательно, что ВСУ предвидели приезд съемочных групп на места своих преступлений, но не только не прекратили, но и целенаправленно усилили обстрелы населенных пунктов.
Таким образом, командование «ООС» демонстративно упивается своей безнаказанностью и продолжает реализацию своего плана по недопущению мира на Донбассе.
Противник не оставляет попыток вооруженных провокаций вдоль всей линии боевого соприкосновения, совершая обстрелы населенных пунктов республики.
Также, сегодня в результате обстрела из гранатометов и 120-мм минометов населенного пункта Веселое с позиций 57-й бригады по прямому приказу главаря Мишанчука получил осколочное ранение мирный житель 1966 г. р., проживающий в н. п. Веселое по ул. Набережная, д. 28.
Призываем международные организации остановить террор украинских карателей и оказать давление на официальный Киев провести тщательное разбирательство по факту случившегося и сурово наказать виновных.
Отмечаем, что факт получения ранения мирным жителем свидетельствует о том, что преступные действия украинской стороны идут вразрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
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“Что они творят эти бандерлоги?”: Местный житель обстреливаемого посёлка рассказал о гибели сына
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СРОЧНО: ВСУ ведут огонь по Донецку, есть раненый и разрушения
Украинские оккупанты вот уже несколько часов ведут обстрел Донецка и пригородов.
В результате обстрела со стороны ВСУ осколочное ранение мягких тканей получил мужчина 1966 г.р., проживающий в посёлке Весёлое по адресу улица Набережная, д. 28.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Кроме того, вследствие миномётного обстрела со стороны ВСУ посёлка Александровка на западе Донецка повреждения в результате прямого попадания боеприпасов получили дома номер 13 и 19 по улице Школьной.
Повреждены несущие стены, кровля, остекление и потолочное перекрытие.
В 21:10 со стороны посёлка Ломакино по посёлку Дзержинское украинскими оккупантами выпущено 2 гранаты из РПГ и 17 гранат из АГС;
в 21:10 со стороны Водяного по Коминтерново применялось стрелковое оружие;
в 21:20 со стороны Марьинки в направлении посёлка Александровка выпущено 10 мин калибром 120 мм;
в 21:40 со стороны Ломакино по Дзержинскому выпущено 8 мин калибром 82 мм, произведено 15 выстрелов из БМП-1, выпущено 29 гранат из АГС, применялось стрелковое оружие;
на южном направлении в 23:00 со стороны Широкино по посёлку Ленинское выпущено 6 мин калибром 120 мм.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
Всем, кто находится на севере и северо-западе Донецка, рекомендуется спуститься в укрытия и принять необходимые меры безопасности.
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МОЛНИЯ: Журналисты попали под обстрел ВСУ на Донбассе
Только что стало известно, что три журналиста, включая корреспондента РИА Новости, попали под обстрел со стороны ВСУ на окраине Донецка.
«Военный корреспондент нашей пресс-службы Олег Никитин с гражданскими журналистами попали под миномётный обстрел в н. п. Александровка, где фиксировали последствия вчерашнего обстрела. Обстрел вёлся с позиций ВСУ минами калибра 120 мм», — сообщает начальник пресс-службы Управления НМ ДНР Даниил Безсонов.
По предварительным данным, пострадавших нет.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
Обновлено 23:40
Поступил комментарий от главного редактора Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.
Она сообщила, что среди попавших под обстрел был фотокорреспондент «Россия сегодня»
«Все целы. Журналисты считают, что их обстреляли намеренно», — пишет она на странице в соцсети.
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