Спорь идеально и разрешай любые конфликты

Концептуал СМИ Конфликт – это нормально

Люди рождаются в различных условиях, растут под влиянием культур, которые совершенно друг другу не соответствуют, воспитываются прямо противоположными методами и отличаются генетически. Словом, мы хотим разного и достигаем этого тоже по-разному, поэтому конфликты неизбежны, и являются неотъемлемой частью нашей жизни.



Иногда нам кажется, что их следует избегать, что они мешают жить, во имя позитивности мы прячем голову в песок, а разногласия продолжают копиться. Но за видимой нежелательностью конфликтов, скрывается огромный потенциал для роста. Как и любая трудность, конфликт способен сделать вас сильнее. Или слабее. Все зависит от того, что с ним делать.



Видеть людей насквозь и решать любые конфликты научат книги:

Профайлинг в действии. Руководство по созданию сильной команды, Мартьянова Людмила Михайловна

Психология конфликта. 3-е издание 2016 года, Гришина Наталья Владимировна

Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь, Экман Пол

Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся, Чалдини Роберт



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