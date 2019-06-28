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Спорь идеально и разрешай любые конфликты

19:10. 28 июня 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Конфликт – это нормально

Люди рождаются в различных условиях, растут под влиянием культур, которые совершенно друг другу не соответствуют, воспитываются прямо противоположными методами и отличаются генетически. Словом, мы хотим разного и достигаем этого тоже по-разному, поэтому конфликты неизбежны, и являются неотъемлемой частью нашей жизни.

Иногда нам кажется, что их следует избегать, что они мешают жить, во имя позитивности мы прячем голову в песок, а разногласия продолжают копиться. Но за видимой нежелательностью конфликтов, скрывается огромный потенциал для роста. Как и любая трудность, конфликт способен сделать вас сильнее. Или слабее. Все зависит от того, что с ним делать.

Видеть людей насквозь и решать любые конфликты научат книги:

Профайлинг в действии. Руководство по созданию сильной команды, Мартьянова Людмила Михайловна

Психология конфликта. 3-е издание 2016 года, Гришина Наталья Владимировна

Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь, Экман Пол

Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся, Чалдини Роберт

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Простые Мысли

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/spor-idealno-i-razreshay-lyubye-konflikty

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