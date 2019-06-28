Спорь идеально и разрешай любые конфликты
Конфликт – это нормально
Люди рождаются в различных условиях, растут под влиянием культур, которые совершенно друг другу не соответствуют, воспитываются прямо противоположными методами и отличаются генетически. Словом, мы хотим разного и достигаем этого тоже по-разному, поэтому конфликты неизбежны, и являются неотъемлемой частью нашей жизни.
Иногда нам кажется, что их следует избегать, что они мешают жить, во имя позитивности мы прячем голову в песок, а разногласия продолжают копиться. Но за видимой нежелательностью конфликтов, скрывается огромный потенциал для роста. Как и любая трудность, конфликт способен сделать вас сильнее. Или слабее. Все зависит от того, что с ним делать.
Видеть людей насквозь и решать любые конфликты научат книги:
Профайлинг в действии. Руководство по созданию сильной команды, Мартьянова Людмила Михайловна
Психология конфликта. 3-е издание 2016 года, Гришина Наталья Владимировна
Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь, Экман Пол
Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся, Чалдини Роберт
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/spor-idealno-i-razreshay-lyubye-konflikty