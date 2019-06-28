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СМИ узнали о планах России рассчитываться с Китаем в нацвалюте

16:13. 28 июня 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

На осуществление взаморасчётов уполномочат ВТБ

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ВТБ является «единственным российским банком с финансовой лицензией» на территории Китая, указали в кредитной организации. Там добавили, что ВТБ имеет корреспондентские счета с крупнейшими китайскими банками.

ВТБ и Торговый банк Китая будут осуществлять российско-китайские расчеты в национальных валютах, пишут «Известия» со ссылкой на три источника, близких к Банку России.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, говоря о механизмах взаиморасчетов в нацвалютах между Россией и Китаем, пояснил, что одним из вариантов может стать создание «шлюзов» между российским и китайским аналогами SWIFT. Он также не исключил, что в ближайшие годы доля расчетов с КНР в рублях может вырасти с 10 до 50%.

В ВТБ, отвечая на запрос издания, заявили, что кредитная организация является «единственным российским банком с финансовой лицензией на территории КНР». В пресс-службе банка добавили, что ВТБ имеет корреспондентские счета с крупнейшими китайскими банками на территории Китая, Гонконга и России. Торговый банк Китая на запросы издания не ответил.

Один из источников газеты указал, что алгоритм расчетов планируется выстроить к 2020 году, на платежи в нацвалютах первыми перейдут крупнейшие компании с госучастием.

5 июня президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в нацвалютах. Российский лидер сообщил, что было заключено соглашение, нацеленное на расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле.

Какие экономические перемены нас ждут? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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РБК

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/smi-uznali-o-planah-rossii-rasschityvatsya-s-kitaem-v-natsvalyute

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