Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 июня 2019
- 04:53 Армия России поддерживает сирийский народ в самую трудную минуту (ФОТО).
- 03:23 Жестокие бои в Сирии: «Тигры» уничтожили силы наступающих боевиков в зоне Идлиб (ФОТО).
- 00:45 СРОЧНО: Начались бои между армиями Сирии и Турции, в небе турецкие истребители (+ВИДЕО).
- Вчера 23:10 По армии Турции нанесён удар, турецкие вертолёты вошли в воздушное пространство Сирии (ФОТО).
Армия России поддерживает сирийский народ в самую трудную минуту (ФОТО)
Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарный груз в населенный пункт Хербет-Эль-Хамам, провинции Хомс.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Российская сторона предоставила сирийцам продовольственные наборы, включающие в себя продукты первой необходимости: крупы, чай, сахар, муку, мясные консервы. Также нуждающимся была оказана медицинская помощь.
Хербет-Эль-Хамам — населенный пункт, расположенный на западе провинции Хомс, с населением порядка 10000 человек. Ополчение поселка оказало сопротивление террористам ИГИЛ*, не допустив боевиков в свой поселок. Победа досталась дорогой ценой. Более 130 человек погибло и более 200 получили ранения в ходе боев.
Также в городе сильно пострадала инфраструктура. Несмотря на это, местное население с помощью сирийского правительства, оказывающего помощь строительными материалами, смогло практически полностью восстановить разрушенную инфраструктуру.
Как рассказал «Русской Весне» глава населенного пункта Моаз Ясин а Ид, российские военнослужащие не в первый раз приезжают в населенный пункт и всегда помогают нуждающимся.
Россия оказывает поддержку сирийскому народу с самого начала военного конфликта. Особо активно такая помощь стала предоставляться с 2015 года, с началом военной операции России в САР. За три с лишним года нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики доставлено около 3500 тысяч тонн продовольствия.
Читайте также: Жестокий украинский боевик самоуничтожился в Сирии (ФОТО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жестокие бои в Сирии: «Тигры» уничтожили силы наступающих боевиков в зоне Идлиб (ФОТО)
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают провокации против правительственных войск, пытаясь прорвать оборону сирийской армии на северных рубежах провинции Хама.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Своей цели джихадисты не достигли, благодаря слаженным действиям бойцов элитного спецподразделения «Силы Тигра» под руководством бригадного генерала Сухейля.
Вчера боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли очередную атаку на позиции, занимаемые Сирийской арабской армией (САА), в частности бойцами элитного подразделения «Силы Тигра».
Нападение осуществлялось силами нескольких отрядов, выдвинувшихся из окрестностей деревни Эль-Хуаджа в сторону Хуайз.
В общей сложности укрепрайоны САА штурмовали не менее 80 боевиков. По одной из версий, главари «Тахрир аш-Шам» бросили против спецназа генерала Сухейля свои лучшие силы, имеющие на вооружении минометы, системы залпового огня, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Атаке противника предшествовал массированный огонь, после чего боевики перешли в наступление.
«Силы Тигра» открыли вынужденный огонь, чтобы не допустить прорыва линии обороны. Ожесточенное сражение длилось несколько часов, после чего боевики НВФ отступили на исходный рубеж с тяжелыми потерями. Уничтожено до 40 боевиков, несколько единиц техники.
Элитное подразделение «Силы Тигра» с самого начала вооруженного конфликта в Сирии принимает активное участие в борьбе с исламистскими террористами.
Только за последнее время под руководством бригадного генерала Хасана аль-Сухейля освобождены более 20 городов и населенных пунктов в провинции Хама, в том числе Хуайз, Эль-Хуаш, Калъат-эль-Мудик, Кафр-Набуда, Джабирия и др.
Профессиональные действия сирийского спецназа уже спасли тысячи жизней своих сограждан и продолжают защищать мирных жителей в провинции Хама.
Читайте также: «Обугленные трупы зомби»: мощное наступление боевиков в Сирии обернулось кровавым провалом (ВИДЕО, ФОТО 21+)
На фото — боевики готовятся к атаке на севере Хамы, 27 июня 2019 г.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Начались бои между армиями Сирии и Турции, в небе турецкие истребители (+ВИДЕО)
Только что стало известно, что вооружённые силы Турции, которые дислоцируются в наблюдательном пункте в районе Шейх Магхар в зоне деэскалации Идлиб, выпустили более 18 минометных снарядов по позициям Сирийской Арабской армии.
С позиций САА последовал ответный удар.
Сообщается о потерях среди турецких военнослужащих. Взаимные артобстрелы продолжаются до сих пор.
Истребители ВВС Турции вторглись в воздушное пространство Сирии. Сообщается, что несколько турецких военных самолётов замечены над севером провинции Алеппо и югом Идлиба, оба региона контролируют бандформирования.
Как сообщала «Русская Весна», наблюдательный пункт турецких вооружённых сил 27 июня дважды подвергся обстрелу из тяжёлой артиллерии со стороны сирийской армии.
Вскоре после обстрела вертолёты ВВС Турции вошли в воздушное пространство Сирии для эвакуации раненых, местные источники сообщают, что они якобы подверглись обстрелу с земли.
Министр обороны Турции уже подтвердил гибель одного военнослужащего.
Читайте также: ВАЖНО: Подрыв снайпера спецгруппы ВСУ попал на камеру армии ЛНР (ВИДЕО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
По армии Турции нанесён удар, турецкие вертолёты вошли в воздушное пространство Сирии (ФОТО)
Наблюдательный пункт турецких вооружённых сил в районе Шейх Магхар в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу из тяжёлой артиллерии со стороны сирийской армии второй раз за день.
Среди турецких военнослужащих есть раненые. Кроме того, по неподтверждённым пока данным, погиб один турецкий солдат.
Вскоре после обстрела вертолёты ВВС Турции вошли в воздушное пространство Сирии для эвакуации раненых, местные источники сообщают, что они якобы подверглись обстрелу с земли.
Днём в четверг боевики-исламисты предприняли ряд попыток отбить у правительственных войск город Хувейз, расположенный прямо напротив турецкого наблюдательного пункта, что, по всей видимости, и послужило причиной ответного огня сирийской армии.
Наблюдательному пункту нанесён материальный ущерб, возник пожар, который пока не удалось потушить.
«Турция послала 11 вертолётов и F-16 в район Шир Магхар, где сегодня асадня обстреляла турецкий пост, а также эвакуировала раненых. Режим не постеснялся снова обстрелять турков, на сей раз — вертолёты. Обещанный ответ от турков пока не последовал», — пишут русскоязычные сторонники идлибских террористов.
Обновлено
Министр обороны Турции заявил, что в результате минометного обстрела наблюдательного поста №10 (район н.п. Шер Магхар, провинция Хама) Вооружённых сил Турции погиб один военнослужащий, ещё трое получили ранения.
Накануне вооружённые силы Турции перебросили на юг провинции Идлиб бронетехнику и тяжёлое вооружение, укрепив наблюдательные пункты.
Напомним, 12 наблюдательных пунктов ВС Турции по внутреннему периметру идлибской зоны деэскалации в Сирии созданы в рамках астанинских договорённостей.
Читайте также: Сирия: кадры штурма — подготовленные русской ЧВК «суперсолдаты» в действии (+ФОТО, ВИДЕО)
На фото ниже турецкая бронетехника покидает позиции после обстрела
К оглавлению | Источник: rusvesna.su