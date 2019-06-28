Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 июня 2019

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарный груз в населенный пункт Хербет-Эль-Хамам, провинции Хомс.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Российская сторона предоставила сирийцам продовольственные наборы, включающие в себя продукты первой необходимости: крупы, чай, сахар, муку, мясные консервы. Также нуждающимся была оказана медицинская помощь.

Хербет-Эль-Хамам — населенный пункт, расположенный на западе провинции Хомс, с населением порядка 10000 человек. Ополчение поселка оказало сопротивление террористам ИГИЛ*, не допустив боевиков в свой поселок. Победа досталась дорогой ценой. Более 130 человек погибло и более 200 получили ранения в ходе боев.

Также в городе сильно пострадала инфраструктура. Несмотря на это, местное население с помощью сирийского правительства, оказывающего помощь строительными материалами, смогло практически полностью восстановить разрушенную инфраструктуру.

Как рассказал «Русской Весне» глава населенного пункта Моаз Ясин а Ид, российские военнослужащие не в первый раз приезжают в населенный пункт и всегда помогают нуждающимся.

Россия оказывает поддержку сирийскому народу с самого начала военного конфликта. Особо активно такая помощь стала предоставляться с 2015 года, с началом военной операции России в САР. За три с лишним года нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики доставлено около 3500 тысяч тонн продовольствия.

Читайте также: Жестокий украинский боевик самоуничтожился в Сирии (ФОТО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.