Путин объявил конец эпохи либерализма перед саммитом G20

Об этом президент заявил в интервью газете The Financial Times.Президент Владимир Путин в интервью газете http://kremlin.ru/events/president/news/60836 The Financial Times заявил о конце эпохи либерализма. «Либеральная идея» «пережила свою цель», когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма, заявил российский лидер.По его словам, либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок. Путин привел в пример решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более 1 млн сирийских беженцев. Он назвал его «ошибочным» и противопоставил ему волю президента США Дональда Трампа, который пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики.Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Что мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, потому что их права как мигрантов должны быть защищены.Владимир Путинпрезидент РоссииПо мнению Путина, «за каждое преступление должно быть наказание»: «Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения».О преемникеПутин заявил о том, что думал над тем, кого назвать своим преемником «всегда начиная с 2000 года». «Ситуация меняется, меняются определённые требования к людям. А в конечном итоге, я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге решение должен принять российский народ. Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации», — так ответил он на вопрос журналиста FT.О ТрампеПутин охарактеризовал президента США Дональда Трампа как «талантливого человека».Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него своё видение мира и своё видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чём дело, на мой взгляд? Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждёт от него избиратель.Владимир Путинпрезидент РоссииПо мнению Путина, средний класс в США мало что получил от глобализации, команда Трампа использовала ожидания среднего класса в ходе предвыборной борьбы и выиграла президентскую гонку, в этом были причины ее победы, а не в «мифическом вмешательстве со стороны». «Вот здесь, может быть, кроются его, на первый взгляд, экстравагантные решения в сфере экономики и взаимодействия даже с партнёрами и союзниками», — объяснил Путин.Дело Скрипалей«Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов … она, как говорят в России, и пяти копеек не стоит. Или пяти фунтов», — такую оценку дал Путин роли дела Скрипалей в межгосударственных отношениях России и Великобритании. По его словам, политики двух стран оперируют миллиардными суммами и несут ответственность за судьбы миллионов людей. «А Скрипаль, оказывается, шпионил против нас [России]. У обывателя возникает вопрос: а зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля, может быть, не надо было этого делать? Знаете, бесконечно, что первое: курица или яйцо?», — добавил Путин.Надо просто это оставить в покое уже, пускай спецслужбы сами разбираются с этим делом.Владимир Путинпрезидент РоссииПричастность России к отравлению семьи Скрипалей в Солсбери Путин отрицал: Скрипаль был осужден в России, отбыл свой срок и для государства не представлял никакого интереса. Однако он ясно дал понять, что плохо относится к шпионам, которые предали свою страну. «Измена — самое серьезное преступление, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, — совсем нет. Но предатели должны быть наказаны».Путин выразил уверенность, что, несмотря на разногласия в трактовке дела Скрипалей, и Россия, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении межгосударственных отношений, как и бизнесмены обеих стран готовы сотрудничать друг с другом.О гонке вооруженийСоединённые Штаты вышли в своё время в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне. Теперь в одностороннем порядке также фактически вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.«Хотя на этот раз они решили не просто выйти, а найти причину в виде России. Думаю, что Россия здесь вообще не имеет никакого для них значения, потому что вот этот театр, военный театр Европы, вряд ли сейчас представляет какой‑то большой интерес для Соединённых Штатов, несмотря на расширение НАТО и несмотря на увеличение натовских контингентов у наших границ», — заявил Путин.Он подчеркнул, что Россия готова к продлению этого договора, но никакой инициативы со стороны американских партнёров нет.«Последний наш разговор с Дональдом говорит о том, что американцы вроде бы заинтересованы в этом, но никаких практических шагов не делается», — констатировал он.Так что если и этот Договор прекратит своё существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. И это плохо.О войне в СирииВ ходе операции в Сирии Россия добилась большего, чем ожидал Путин. «Во‑первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию, — речь идёт о нескольких тысячах человек, — в Россию либо в соседние страны, с которыми у нас нет визового режима. И то, и другое для нас одинаково опасно», — отметил он.Он также заявил о том, что Сирия близка к России географически, поэтому для страны важна стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и хорошие деловые отношения со всеми странами этого региона.«Наши позиции в регионе Ближнего Востока стали стабильнее», — заключил он.Он подчеркнул, что Россия, оказывая поддержку режиму Асада, не намерена вмешиваться во внутренние дела Сирии: «Я сторонник того, чтобы сирийский народ самостоятельно определил свою судьбу. Но при этом я бы очень хотел, чтобы все наши действия извне были продуманными и так же, как в случае с рисками, о которых Вы меня спросили, они были бы прогнозируемыми и понятными, чтобы мы хотя бы следующий шаг просчитали».

Источник: http://nashaplaneta.su/news/putin_objavil_konec_ehpokhi_liberalizma_pered_sammitom_g20/2019-06-28-71732