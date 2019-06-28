Почему нам нужен Госплан?
Управлять – значит предвидеть
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, специалист по экономическому планированию Валерий Антипов представляет свою книгу «Госплан. Вчера. Сегодня. Завтра».
Как нам достигнуть серьёзных стратегических целей? Почему при любой власти придётся заниматься планированием? Рассказывают ли в институтах, как устроено государство, как управлять информационными потоками? Почему экономику мы изучаем по американским учебникам? Что нужно для самосохранения государства? Можно ли смоделировать развитие народного хозяйства? Зачем нам государственная программа по созданию ГОСПЛАНа?
Насколько советская модель применима к современной реальности? Как внедрить директивное планирование в рамки рыночной экономики? Что нужно для завоевания внешних рынков в короткие сроки? Расскажут книги:
ГОСПЛАН. Вчера. Сегодня. Завтра, Антипов Валерий Иванович
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pochemu-nam-nuzhen-gosplan
,,,Привет,ствую Вас,,,
Да,всё то,про что говорится в видео – Правдиво!
ВСЁ эТО крайне Необходимо России(ради её Сохранения)!
* Масса Умных людей ЭТО Понимают и про ЭТО говорят!
* И то, что “В-ЭТОМ” Будущее(и развитие)- нет сомнений!
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Да – для Развития России – НУЖЕН Гос-план!
-> НО…КТО НЕ заинтересован(МЕШАЕТ)тому,чтобы Это Было?
До тех-пор в РФ будет Игнорироваться Гос-план,
ПОКУДА в России во-власти НЫНЕшний…Политический КЛАН…!
* Именно “ОНИ”,эти НЫНЕшние полит-ПАРАЗИТЫ и ИХние “свиты” -
и являются ГЛАВНЫМИ грабителями И разрушителями России!
[ЭТИ - НЫНЕшние,это ВНУТРЕНИЕ полит-"ГЛИСТЫ" - Враги России]
* Россию РАЗРУШАЮТ не так из-вне,как ИЗНУТРИ,те,кто НЫНЕ там
(в РФ)- ПРАВЯТ в стране!Русь разрушают ВНУТРЕННИЕ ПАРАЗИТЫ!
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_Россия – Богатейшая страна Мира – в НИЩЕТЕ “живёт”
В России МУЧАЕТСЯ(от БЕСпредела ПРАВЯЩ`ИХ…)народ!
Т.Н.”ед-ро”ССня в России управляет – Россия ВЫМИРАЕТ…
["ед-ро" тот ПОЛИТ-паХАН...которому НЕ нужен Гос-План!!!]
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Да,в РФ надо – Гос-план Узаконивать!
* а ПАРАЗИТарий – “ед-ро” – от власти Отстранять!
* НЫНЕшнИХ…из власти РФ – в три шеи ГНАТЬ!
[i ВСЕМ тем,кто "Это" Понимают-И-делают...Им Помогать!]
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Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 27-6-19.
Почему только нам?.. планирование нужно всем, кто хочет развиваться самостоятельно. И не на 5-10 лет, а лет этак на 250-300. Ну, как жыды, то есть, их паханы, планируют. Правда, у них на тыщу лет вперёд всё расписано, издано гигантскими тиражами, роздано каждому ортодоксальному еврею для изучения и донесения до остальных евреев. Да ещё при этом всегда предупреждают об ответственности за их неисполнение, что, собственно, и в содержании планов прописано. Но нам, понятно, это не надо, всё должно выполняться осознано и без лишних страшилок. Но чтобы составить план, на это надо иметь разрешение от начальства. На данном этапе начальство Россией находится в фашингтоне и разрешения не даёт, что и записано в ст.13 п.2 конституции РФ, которую рашен дебилз отменять не хочет, предпочитая жить в оккупации. Поэтому, уважаемые аналитики, нех..й воздух сотрясать попусту и отвлекать народ на всякую ерунду…