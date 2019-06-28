Почему нам нужен Госплан?

Концептуал СМИ Управлять – значит предвидеть

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, специалист по экономическому планированию Валерий Антипов представляет свою книгу «Госплан. Вчера. Сегодня. Завтра».



Как нам достигнуть серьёзных стратегических целей? Почему при любой власти придётся заниматься планированием? Рассказывают ли в институтах, как устроено государство, как управлять информационными потоками? Почему экономику мы изучаем по американским учебникам? Что нужно для самосохранения государства? Можно ли смоделировать развитие народного хозяйства? Зачем нам государственная программа по созданию ГОСПЛАНа?



Насколько советская модель применима к современной реальности? Как внедрить директивное планирование в рамки рыночной экономики? Что нужно для завоевания внешних рынков в короткие сроки? Расскажут книги:

ГОСПЛАН. Вчера. Сегодня. Завтра, Антипов Валерий Иванович



История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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