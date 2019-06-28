Об исчерпании либерализма
00:07. 28 июня 2019 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Об исчерпании либерализма в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин в интервью российским и зарубежным журналистам в Красной Поляне подтвердил, что является "настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов". Российский лидер заявил об этом в ответ на вопрос журналиста о том, являются объявленные перед Олимпиадой в Сочи амнистии действительными либеральными усилиями в рамках политики РФ. (с) 21.01.2014
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«Вы знаете, недруги – в первую очередь за рубежом, но и некоторые недруги внутри России – они считают, что Путин, скорее, консерватор и такой государственник, которому чуждо слово “свобода”. Но Путин абсолютный либерал по своей натуре, и гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя оппозицией. Президент проявляет либеральность в экономике, социальной политике и других сферах, пояснил пресс-секретарь. (c) пресс-секретарь президента РФ Песков
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Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times. «Есть так называемая либеральная идея. Наши западные партнеры признали, что некоторые ее элементы, такие как мультикультурализм, нереалистичны»,— сказал он.
По мнению президента, либералы «просто не могут больше диктовать что-либо, как они пытались это делать последние десятилетия». В качестве примера господин Путин привел проблему миграции. Он отметил, что когда в США обострилась ситуация с мигрантами, политики признали неэффективность мультикультурализма, и поняли, что в первую очередь следует учитывать интересы большинства населения. «Что касается либеральной идеи. Ее сторонники ничего не делают. Говорят, что все хорошо, что все так, как должно быть. Но так ли это? Они сидят в своих уютных офисах, а те, кто каждый день сталкивается с проблемами в Техасе или Флориде, не счастливы. Кто-нибудь думает о них?»— сказал он.
Президент отметил, что и в России хватает проблем с мигрантами. «У нас открыты границы с бывшими советскими республиками, но их жители хотя бы говорят по-русски. Понимаете, о чем я? И кроме того, мы в России работаем над тем, чтобы держать ситуацию под контролем. Мы работаем в странах, откуда приезжают мигранты, преподаем русский язык в их школах, и также работаем с ними здесь. Мы ужесточили законодательство, чтобы показать, что мигранты должны уважать законы, обычаи и культуру страны»,— сказал президент.
Владимир Путин заключил, что хоть ситуация и непростая, но российские власти работают над ее решением. Однако в США и европейских странах руководящие элиты оторваны от населения, считает президент. «Либеральная идея предполагает, что не надо ничего делать. Мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, ведь права мигрантов должны быть защищены. А что это за права? За каждым преступлением должно следовать наказание», — сказал Владимир Путин.
По мнению президента, либерализм как идея все же имеет право на существование. «Либеральную идею не нужно уничтожать, ее даже следует в чем-то поддерживать. Но не надо думать, что у нее есть право быть абсолютно доминирующим фактором» (с) 28.06.2019 президент РФ Путин
Достаточно примечательный дрейф в публичной риторике от абсолютного либерализма до его частичного исчерпания.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5096858.html
Либеральная идея это идея высшей ценности ИНДИВИДУАЛЬНЫХ прав и свобод.
Принципиально и преднамеренно это антисистемная идея. А Мир, Природа и Социум – системны.
Природная гуманитарная система это единая в своей цельности система:
“ИНДИВИД-СЕМЬЯ-РОД-НАРОД-ЭТНОС-ОТЕЧЕСТВО”
В природной системе высшая ценность в принципе не может принадлежать какому либо одному уровню природной системы. В природной системе всегда есть баланс объективных интересов, приоритетов и соответствующих ценностей и целей.
Хотим сохранить Отечество – приоритет патриотизму.
Хотим разворовать Отечество – приоритет либерализму.
Хотим быть здоровыми – приоритет роду.
Хотим быть счастливыми – приоритет семье.
Хотим быть справедливыми – приоритет народу (трудовому).
Хотим быть великими – приоритет этносу (славянскому).