Галопом по Европам #52 (Поддержка силовиков, Наводнение в Иркутской области)
В этом выпуске:
- Реальная стоимость потребительской корзины в три раза превысила официальную;
- Совет директоров МТС возглавил Феликс Евтушенков;
- Путин пообещал увеличить поддержку силовиков – с 1 октября им проиндексируют зарплаты и пенсии;
- Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах;
- Более трехсот американских компаний обратились к Трампу с опасениями насчет последствий торговой войны с Китаем;
- Сенат США одобрил проект военного бюджета на 20й год;
- Верховный суд Карелии отправил на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере;
- В Иркутской области наводнение;
- Правительство утвердило список животных, которых запрещено держать в неволе.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам