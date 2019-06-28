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Галопом по Европам #52 (Поддержка силовиков, Наводнение в Иркутской области)

19:09. 28 июня 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Реальная стоимость потребительской корзины в три раза превысила официальную;
- Совет директоров МТС возглавил Феликс Евтушенков;
- Путин пообещал увеличить поддержку силовиков – с 1 октября им проиндексируют зарплаты и пенсии;
- Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах;
- Более трехсот американских компаний обратились к Трампу с опасениями насчет последствий торговой войны с Китаем;
- Сенат США одобрил проект военного бюджета на 20й год;
- Верховный суд Карелии отправил на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере;
- В Иркутской области наводнение;
- Правительство утвердило список животных, которых запрещено держать в неволе.


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Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yZU9uSt6SKo

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