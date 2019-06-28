Галопом по Европам #52 (Поддержка силовиков, Наводнение в Иркутской области)

В этом выпуске:

- Реальная стоимость потребительской корзины в три раза превысила официальную;

- Совет директоров МТС возглавил Феликс Евтушенков;

- Путин пообещал увеличить поддержку силовиков – с 1 октября им проиндексируют зарплаты и пенсии;

- Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах;

- Более трехсот американских компаний обратились к Трампу с опасениями насчет последствий торговой войны с Китаем;

- Сенат США одобрил проект военного бюджета на 20й год;

- Верховный суд Карелии отправил на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере;

- В Иркутской области наводнение;

- Правительство утвердило список животных, которых запрещено держать в неволе.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yZU9uSt6SKo