Дом в деревне.
Купили мы дом в деревне. Продавала его молодая пара, мол родителям дача не нужна, а бабушка умерла год назад... После смерти старушки никто в дом не наведывался, только вот продать приехали. Спрашиваем, забирать будете вещи? Они в ответ - зачем нам этот хлам, мы иконы забрали, а остальное можете выкинуть. Муж на стены посмотрел, где светлели квадратики от икон.
- А фотографии что же не взяли?
Со стен деревенской избы смотрели женщины, мужчины, дети... Целая династия. Раньше любили стены фотографиями украшать.
Я помню к бабушке приедешь, а у нее новая фотография в рамочке появилась, моя и сестренки.
- Я, - говорит бабушка, - с утра проснусь, родителям поклон, мужу поцелуй, детям улыбнусь, вам подмигну - вот и день начался.
Когда бабушки не стало, то мы добавили ее фотографию на стенку и теперь, приезжая в деревню (которая стала именоваться дачей), всегда утром бабушке шлем воздушный поцелуй. И кажется, что в доме сразу пахнет пирогами и топленым молоком. И чувствуется бабушкино присутствие. Дедушку мы никогда не видели, он в войну погиб, но его фотография висит в центре, бабушка много про него рассказывала, а мы в это время на снимок смотрели и нам казалось, что дедушка с нами сидит, только было странно, что он молодой, а бабушка уже старенькая. А теперь вот ее фотография висит рядом с ним...
Для меня эти выцветшие снимки настолько ценные, что если бы стоял выбор, что забрать, то я бы несомненно забрала фотографии. А тут их не просто одиноко оставили на стене и в альбомах, но и цинично записали в хлам. Но хозяин-барин.
После покупки мы принялись за уборку и знаете... Рука не поднялась выкинуть вещи этой женщины, которая жила для своих детей и внуков, а они ее просто бросили...
Откуда я это знаю? Она им письма писала. Сначала писала и отправляла, без ответа. А потом перестала отправлять и три аккуратные стопочки любви и нежности так и покоились в комоде. Каюсь, прочитали... И я поняла, почему она их не отправила. Побоялась, что затеряются, а тут они в сохранности, она думала что после ее смерти они все же прочитают... А в письмах целая история, про годы жизни в войну, про ее родителей, бабушек, дедушек и пра-пра - она пересказывала то, что ей поведала ее бабушка, чтобы не умерли семейные ценности, чтобы помнили. Как выкинуть такое?
- Давай, отвезем ее детям? - со слезами предложила я мужу. - Такое нельзя выкидывать!
- Думаешь они лучше внуков? - с сомнением протянул муж. - Ни разу, вон, не появились...
- Может они старенькие, больные, мало ли...
- Я им позвоню, спрошу.
Через внуков узнали телефон и услышали бодрый женский голос:
- Ой, да выкиньте вы все! Она нам эти письма пачками слала, мы даже не читали в последнее время! ей делать там нечего было вот она и развлекалась...
Муж даже не дослушал, трубку бросил. Говорит, вот стояла бы она сейчас рядом, придушил бы!
- А знаешь что? Ты же писатель, вот и переложи эти письма на рассказы!
- Они потом предъявят...
- Да, они, я уверен, и книжки-то такие не читают! - хмыкнул муж. - Но я ради тебя съезжу к этим, тьпу, возьму у них письменное разрешение.
И он действительно съездил и оформил все нотариально. А я тем временем добралась до подполья. Знаете, в деревенских домах прямо из избы спускаешься вниз под пол и там прохладно так, вроде погреба. А там банок с соленьями, вареньями... А на каждой баночке бумажка приклеена с выцветшей надписью: "Ванятке его любимые грузди" - Ванятка умер десять лет назад, так и не пригодилась баночка; "Сонечке лисички"; "Соленые огурцы для Анатолия"; "Малина лесная для Сашеньки"...
P.S. Всего у Анны Лукьяновны было 6 детей. Все они умерли раньше нее (в основном несчастные случаи), кроме последней, поздней дочки, которая записала все в хлам...
А мама ждала, что дети приедут с внуками, заботливо катала банки, с любовью подписывала... Последние банки с грибами датированы прошлым годом, ей на тот момент было 93 года. 93 года!!! А она в лес ходила, чтобы внучкам грибов, ягод насобирать! А они...
Алиса Атрейдас
Источник: https://cont.ws/@matveychev/1371223
А что они?.. они такие и есть. Пришли в этот мир такие сущности. Сюда кто только ни попадает. И кто в этом виноват?..
Не надо никого осуждать. Каждый приходит в этот мир со своей программой. И мало толку, если строить свою жизнь только глядя назад. Смысл жизни в развитии, но опыт предков следует уважать и почитать их за то, что вырастили и воспитали нас, таких умных…
Да, и никто никому ничего не должен.
Они не понимают своего счастья иметь домик в деревне
В подполье вино хорошо ставить на дозревание.
Спозаранок по деревне слухи, обсуждали новость стар и мал –
Сын вернулся к матери-старухе, город на деревню променял.
Каждой ночью матери он снился – и ждала его, и не ждала.
Молодёжь решила – не прижился, старики – земля не отдала!
Леонид Фомин, а.«Поэзия» №43
Мемориальная фаза…
Когда же наступит пассионарный подъём?!
А они результат ******** промывки мозгов.
Вот это комментарии.Все отметились.Старушка, мать семейства, вырастившая кучу детей не достойна доброй памяти.”Не надо никого осуждать”. При Чём здесь осуждение? Совесть у этих людей есть? Это же их Предок.****** собачье выросло у матери и никто в этом не виноват?! Вообще воспитание как таковое имеет О-о-чень маленькое значение.Кто родился-тот и вырос.Хоть завоспитывайся его.Думаю,что у старушки просто тяжелая карма и она эту карму отрабатывает. А рассказ правильный.Любите, если есть Чем это делать.
p\s к публикации:
У кого аллергия на публикатора считайте, что это публикация любимого детища Brahmana- feedmatic.
А я просто вспомнил историю из жизни, которая длится уже 15 лет.
Я живу в деревне уже довольно давно. Недалеко жила прекрасная старушка. 10 лет назад её не стало (85 лет).
У неё четверо детей и столько же внуков.
Приезжали они к ней редко, в основном узнать, когда можно будет продать “дорогостоящий” участок 16 соток в 35 км. от Питера(Карельский перешеек).
До последних дней бабуля ждала детей и внуков всё делала сама и запасала для них малиновое варение.
Сама и магазин и огород и малину растила. Малины у неё всегда было немерянно!!! Соседи ей помогали, несмотря на её протесты, а потом всегда у себя на пороге находили баночки с малиновым варением.
Когда её не стало, дети и внуки почему-то не объявились. ( в общем мы сами всё за них сделали).
Наступила осень. Кто-то забрался к ней в погреб, по самый край заполненный малиновым варением. ( почему не в дом, а в погреб – осталось загадкой). Кроме варения в нём был газовый баллон.
Рвануло серьёзно, варением пахло потом неделю. Кроме погреба и дом сгорел.
Потом появились дети ( видно в права вступили). И началась продажа элитного участка ( как никак 35 км до Питера, Карельский перешеек, деревня, а не садоводство, 16 соток и прочие плюшки.)
Ценник выкатили заоблачный.
Соседи два года радовались – малины было море и хватало всем.
Никто не покупал участок.
Через два года “хозяева” пригнали рабочих, выкосили всю малину. Зачистили участок. Повесили огромную табличку ” Продаётся”, и не забыли приподнять ещё выше ценник.
Малины не стало. Участок продаётся до сих пор.
Правда похож он больше на заросший кусок леса. За 8 лет берёзы, елки и сосны выросли до 3 метров, даже обгоревший фундамент зарос кустарником, забор обвалился и только кусты сирени вдоль забора по весне скрашивают совсем невесёлый вид.
Покупатели практически перестали появляться. Хозяева раз в год появляются и границы участка обозначают сигнальной лентой, цену при этом не снижают…