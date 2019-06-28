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Дом в деревне.

12:31. 28 июня 2019 Просмотров - 561 9 коммент. Опубликовал:

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Купили мы дом в деревне. Продавала его молодая пара, мол родителям дача не нужна, а бабушка умерла год назад... После смерти старушки никто в дом не наведывался, только вот продать приехали. Спрашиваем, забирать будете вещи? Они в ответ - зачем нам этот хлам, мы иконы забрали, а остальное можете выкинуть. Муж на стены посмотрел, где светлели квадратики от икон.

- А фотографии что же не взяли?

Со стен деревенской избы смотрели женщины, мужчины, дети... Целая династия. Раньше любили стены фотографиями украшать.

Я помню к бабушке приедешь, а у нее новая фотография в рамочке появилась, моя и сестренки.

- Я, - говорит бабушка, - с утра проснусь, родителям поклон, мужу поцелуй, детям улыбнусь, вам подмигну - вот и день начался.

Когда бабушки не стало, то мы добавили ее фотографию на стенку и теперь, приезжая в деревню (которая стала именоваться дачей), всегда утром бабушке шлем воздушный поцелуй. И кажется, что в доме сразу пахнет пирогами и топленым молоком. И чувствуется бабушкино присутствие. Дедушку мы никогда не видели, он в войну погиб, но его фотография висит в центре, бабушка много про него рассказывала, а мы в это время на снимок смотрели и нам казалось, что дедушка с нами сидит, только было странно, что он молодой, а бабушка уже старенькая. А теперь вот ее фотография висит рядом с ним...

Для меня эти выцветшие снимки настолько ценные, что если бы стоял выбор, что забрать, то я бы несомненно забрала фотографии. А тут их не просто одиноко оставили на стене и в альбомах, но и цинично записали в хлам. Но хозяин-барин.

После покупки мы принялись за уборку и знаете... Рука не поднялась выкинуть вещи этой женщины, которая жила для своих детей и внуков, а они ее просто бросили...

Откуда я это знаю? Она им письма писала. Сначала писала и отправляла, без ответа. А потом перестала отправлять и три аккуратные стопочки любви и нежности так и покоились в комоде. Каюсь, прочитали... И я поняла, почему она их не отправила. Побоялась, что затеряются, а тут они в сохранности, она думала что после ее смерти они все же прочитают... А в письмах целая история, про годы жизни в войну, про ее родителей, бабушек, дедушек и пра-пра - она пересказывала то, что ей поведала ее бабушка, чтобы не умерли семейные ценности, чтобы помнили. Как выкинуть такое?

- Давай, отвезем ее детям? - со слезами предложила я мужу. - Такое нельзя выкидывать!

- Думаешь они лучше внуков? - с сомнением протянул муж. - Ни разу, вон, не появились...

- Может они старенькие, больные, мало ли...

- Я им позвоню, спрошу.

Через внуков узнали телефон и услышали бодрый женский голос:

- Ой, да выкиньте вы все! Она нам эти письма пачками слала, мы даже не читали в последнее время! ей делать там нечего было вот она и развлекалась...

Муж даже не дослушал, трубку бросил. Говорит, вот стояла бы она сейчас рядом, придушил бы!

- А знаешь что? Ты же писатель, вот и переложи эти письма на рассказы!

- Они потом предъявят...

- Да, они, я уверен, и книжки-то такие не читают! - хмыкнул муж. - Но я ради тебя съезжу к этим, тьпу, возьму у них письменное разрешение.

И он действительно съездил и оформил все нотариально. А я тем временем добралась до подполья. Знаете, в деревенских домах прямо из избы спускаешься вниз под пол и там прохладно так, вроде погреба. А там банок с соленьями, вареньями... А на каждой баночке бумажка приклеена с выцветшей надписью: "Ванятке его любимые грузди" - Ванятка умер десять лет назад, так и не пригодилась баночка; "Сонечке лисички"; "Соленые огурцы для Анатолия"; "Малина лесная для Сашеньки"...

P.S. Всего у Анны Лукьяновны было 6 детей. Все они умерли раньше нее (в основном несчастные случаи), кроме последней, поздней дочки, которая записала все в хлам...

А мама ждала, что дети приедут с внуками, заботливо катала банки, с любовью подписывала... Последние банки с грибами датированы прошлым годом, ей на тот момент было 93 года. 93 года!!! А она в лес ходила, чтобы внучкам грибов, ягод насобирать! А они...

Алиса Атрейдас

Источник: https://cont.ws/@matveychev/1371223

Метки: общество

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10260 6042
    Maleos 28 июня 2019 в 12:43

    А что они?.. они такие и есть. Пришли в этот мир такие сущности. Сюда кто только ни попадает. И кто в этом виноват?..

    Ответить
    1
  • 6162 5303
    Леонид Петрович Плотников 28 июня 2019 в 13:49

    Не надо никого осуждать. Каждый приходит в этот мир со своей программой. И мало толку, если строить свою жизнь только глядя назад. Смысл жизни в развитии, но опыт предков следует уважать и почитать их за то, что вырастили и воспитали нас, таких умных…

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  • 708 404
    Онуфрий 28 июня 2019 в 14:04

    В подполье вино хорошо ставить на дозревание.

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  • 173 149
    Goodworld 28 июня 2019 в 14:11

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    Сын вернулся к матери-старухе, город на деревню променял.
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  • 162 114
    Руслан 28 июня 2019 в 14:16

    А они результат ******** промывки мозгов.

    Ответить
    1
  • 2260 1950
    Мирослава 28 июня 2019 в 15:21

    Вот это комментарии.Все отметились.Старушка, мать семейства, вырастившая кучу детей не достойна доброй памяти.”Не надо никого осуждать”. При Чём здесь осуждение? Совесть у этих людей есть? Это же их Предок.****** собачье выросло у матери и никто в этом не виноват?! Вообще воспитание как таковое имеет О-о-чень маленькое значение.Кто родился-тот и вырос.Хоть завоспитывайся его.Думаю,что у старушки просто тяжелая карма и она эту карму отрабатывает. А рассказ правильный.Любите, если есть Чем это делать.

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    2
  • 4867 2163
    СКАМАРОХ 28 июня 2019 в 15:37

    p\s к публикации:
    У кого аллергия на публикатора считайте, что это публикация любимого детища Brahmana- feedmatic.

    А я просто вспомнил историю из жизни, которая длится уже 15 лет.

    Я живу в деревне уже довольно давно. Недалеко жила прекрасная старушка. 10 лет назад её не стало (85 лет).
    У неё четверо детей и столько же внуков.
    Приезжали они к ней редко, в основном узнать, когда можно будет продать “дорогостоящий” участок 16 соток в 35 км. от Питера(Карельский перешеек).
    До последних дней бабуля ждала детей и внуков всё делала сама и запасала для них малиновое варение.
    Сама и магазин и огород и малину растила. Малины у неё всегда было немерянно!!! Соседи ей помогали, несмотря на её протесты, а потом всегда у себя на пороге находили баночки с малиновым варением.
    Когда её не стало, дети и внуки почему-то не объявились. ( в общем мы сами всё за них сделали).
    Наступила осень. Кто-то забрался к ней в погреб, по самый край заполненный малиновым варением. ( почему не в дом, а в погреб – осталось загадкой). Кроме варения в нём был газовый баллон.
    Рвануло серьёзно, варением пахло потом неделю. Кроме погреба и дом сгорел.

    Потом появились дети ( видно в права вступили). И началась продажа элитного участка ( как никак 35 км до Питера, Карельский перешеек, деревня, а не садоводство, 16 соток и прочие плюшки.)
    Ценник выкатили заоблачный.

    Соседи два года радовались – малины было море и хватало всем.
    Никто не покупал участок.
    Через два года “хозяева” пригнали рабочих, выкосили всю малину. Зачистили участок. Повесили огромную табличку ” Продаётся”, и не забыли приподнять ещё выше ценник.
    Малины не стало. Участок продаётся до сих пор.
    Правда похож он больше на заросший кусок леса. За 8 лет берёзы, елки и сосны выросли до 3 метров, даже обгоревший фундамент зарос кустарником, забор обвалился и только кусты сирени вдоль забора по весне скрашивают совсем невесёлый вид.
    Покупатели практически перестали появляться. Хозяева раз в год появляются и границы участка обозначают сигнальной лентой, цену при этом не снижают…

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