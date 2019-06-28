1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома
10:05. 28 июня 2019 Просмотров - 123 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Станичные и поселковые атаманы
Станичный суд
Станичники
Группа казаков станицы Новорыбинской
Старик
Старики-станичники
Группа казаков сторожил
Старики казаки
Казачки станичные
Казачки
Казачки-бабы
Молодые казачки
Девицы казачьей станицы Кокчетавского уезда
Хохлушка
Прадед, дед, внуки, правнуки
На покос
На покос
На службе
Воробьи
Детский строй
На перилах
На уроке арифметики
Новорыбинское епархиальное училище
Станица Котуркульская Кокчетавского уезда. Ученики школы
Станица Новорыбинская. Ученицы школы
Ученики станицы Новорыбинской
Школьная гимнастика
Люди.