Главная » Бэкграунд

Юрий Селиванов, Бэкграунд. выпуск № 299 “Спасут ли гуси Вашингтон?”

20:04. 27 июня 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=41HjSLqcTJU

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)