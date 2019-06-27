Юрий Селиванов, Бэкграунд. выпуск № 299 “Спасут ли гуси Вашингтон?”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=41HjSLqcTJU
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Комментарий
У меня много врагов, они с яростью нападают на меня и всячески стараются опорочить. Люди боятся свободы внутренней, они ищут причину и кого-то, кто бы их держал и не пускал. Это для них лучше, чем быть свободными.
— Федор Филиппович Конюхов
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