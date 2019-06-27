Второй срок Трампа и кибератаки на Россию

Соединенные Штаты за последние дни дали миру две основные новости:

Об этом и о том, как и почему Трамп «лучше чем» Хилари Клинтон в новом выпуске моего видеоблога, записанного с коллегами из Федерального агентства новостей.

Хронометраж:

00:19 — О встрече Путина и Трампа на саммите большой двадцатки

07:13 — О заявлении Трампа баллотироваться на второй срок

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P.S. Текстовая версия от РИА ФАН:

— Президент США Дональд Трамп 20 июня подтвердил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки». Станет ли это очередным поводом внутри США обвинить Трампа в подконтрольности российскому президенту?

— Действительно, на этой неделе состоится встреча «Большой двадцатки» в японском городе Осака. Это для нас хороший повод поразмышлять о том, чего мы можем ожидать, что это означает в целом в международной политике и какие результаты данная встреча может принести как для России, так и для США. Давайте начнем с 2016 года. Снова вспомним, что Дональд Трамп сражался на президентских выборах с Хиллари Клинтон, и тогда всем казалось, что у него очень мало шансов на победу. Хиллари Клинтон была фаворитом этой президентской гонки — и все-таки эти президентские выборы проиграла. После чего проигравшей стороне нужно было как-то объяснять это свое поражение. Ничего лучше Хиллари Клинтон и ее команда не придумали, кроме как заявить о том, что некие силы, в данном случае Россия, которая была обвинена в этом, вмешались в ход американских выборов и как-то помогли Трампу выиграть у Хиллари Клинтон.

Вот здесь давайте зададимся вопросом: каким образом это можно было сделать? На мой взгляд, никаким. Ведь нет какого-то счетчика, который можно было бы в результате хакерской кибератаки подкрутить. На фоне огромного количества американских СМИ, глобальных СМИ, подчиненных Соединенным Штатам напрямую или косвенно, любое участие небольшого российского СМИ или, например, АИИ, которое связывается и с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, — словом, любое участие в этих выборах не могло хоть как-то существенно повлиять на их исход. Ну а я добавлю к этому, что в США вы, например, свой бюллетень можете просто письмом по почте отправить по адресу избирательной комиссии. А где-нибудь на выборах, и не только в США, на Западе, вы можете увидеть карандаш в кабинке.

Вот сейчас проходили выборы в Казахстане, и казахстанская оппозиция, такая же далекая от народа и такая же малочисленная, как и российская «оппозиция», обвиняла власти Казахстана в том, что якобы ручки на избирательных участках были с исчезающими чернилами. Так я хочу сказать, что на Западе галочки в бюллетенях ставят карандашом, и никого это вообще не смущает.

Таким образом, вся кампания по обвинению России или каких-то российских бизнесменов, российских структур в так называемом вмешательстве в американские выборы была вызвана очень простой вещью. Хиллари Клинтон и стоящей за ней демократической партии, как раньше говорили — определенным кругам, — просто было нужно объяснить свое постыдное поражение. И вот выдумали такой тезис. Но этот тезис не был бы так подхвачен, раскручен международной прессой, если бы он удачно не наложился на необходимость международной политики Соединенных Штатов Америки. И вот здесь нужно сказать несколько слов о том, что сегодня происходит и почему на самом деле победил Дональд Трамп.

Что такое мир по Хиллари Клинтон? Ну, условно, конечно. Это когда Китай производит, а США потребляют. То есть такая жесткая сцепка между китайской экономикой и американским потреблением. Ну, грубо говоря, США открывают свой рынок, а Китай открывает своих рабочих, получающих небольшую зарплату, и дают возможность для размещения капитала и производства на своей территории. В этот глобалистский мир Россия может быть встроена только в качестве какого-то сырьевого придатка. О чем все время нам рассказывали наши либеральные экономисты на протяжении девяностых, да в общем-то и двухтысячных годов. И вот в США приходит Дональд Трамп. Поскольку Китай в этой жесткой сцепке с американским рынком начинает выигрывать, те, кто привел Трампа к власти, решают разрушить эту сцепку, а заодно разрушить и всю глобальную торговлю.

То есть Соединенные Штаты начинают разрушать все правила, все рынки, все структуры, которые когда-то работали в их интересах. Почему это более выгодная позиция для РФ? Потому что это открывает окно возможностей. В ситуации хаотизации международного пространства — политического, военного, повторяю, не мы за этим стоим, — для нас открывается окно возможностей.

Поэтому, с моей точки зрения, приход Дональда Трампа к власти, конечно, в определенном смысле играет в интересах России. Но Россия не могла на этот процесс никаким образом повлиять. О чем, собственно говоря, сказали совсем недавно сами американцы. Вспомним так называемого прокурора с говорящей фамилией Мюллер. Сколько было разговоров о том, что он накопает какой-то компромат на Дональда Трампа, обвинит его чуть ли не в шпионаже в интересах России. Чем это все закончилось? Да, собственно говоря, ничем.

— Дональд Трамп заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Эти слухи о вмешательстве в американские выборы сейчас на руку США?

— Если понаблюдать политику США в течение определенного промежутка времени, мы с вами увидим очень интересный факт. А именно, США постоянно обвиняют кого-то в том, что они делают сами. В данном случае мы говорим с вами о кибератаках. Были несколько раз заявления видных деятелей США о том, что осуществление каких-то кибератак является на самом деле поводом для объявления войны и нанесения военных ударов по той стране, которую США могут обвинить или заподозрить в осуществлении таких действий. Ну, казалось бы, вот Соединенные Штаты — такая большая жертва кибератак. Все хотят их подвергнуть этой кибератаке, что-то у них выведать, а что происходит на самом деле? Открываем газету New York Times, несколько дней назад. И New York Times пишет не о гипотетической возможности — она пишет, как о состоявшемся факте, о том, что спецслужбы США наращивают силу кибератак против России.

Вот несколько дней назад была прямая линия нашего президента. Прямо во время прямой линии было заявлено, что онлайн система нескольких телеканалов, через которые шла эта трансляция, подверглась очень жесткой DDоS-атаке из США, с территории Запада. И, собственно говоря, главной целью было перехватить контроль над этими ресурсами — ну, с какими целями, мы с вами можем только предполагать. Из этого следует простой вывод: США выбрали кибератаки, кибервойну как одно из средств воздействия на РФ. Они не прекратят эти попытки, они будут их наращивать, значит, соответственно, под усилением их атак будет и усиливаться шквал обвинений в наш адрес о якобы осуществляемых нами атаках. Надо быть к этому готовым, и не только с точки зрения защиты нашей инфраструктуры, скажем, электрических сетей.

Ну и конечно, не сбрасываем со счетов информационную войну против России, которая постоянно осуществляется. Есть специальные структуры, которые базируются на Украине и в Центральной Европе. В данном случае — в Чехии, связаны с «Радио Свобода», которое, в свою очередь, связано с ЦРУ. Цель — дестабилизация ситуации в России. Ведь для того, чтобы российское руководство было более податливым на переговорах с тем же самым Трампом, оно должно чувствовать себя неуверенно внутри страны. А это сегодня достигается в век информации, в век информационных технологий во многом не путем взрывов бомб и террористических актов, хотя и здесь такую опасность нельзя сбрасывать со счетов, а действием на информационном поле. Вбрасывание определенных и ложных, не имеющих отношений к реальности сведений, разжигание реально существующих конфликтов, как это, например, было во время ситуации в Чемодановке. Совсем недавно. Что с этим делать? Ну, быть готовыми, создавать специальные государственные структуры, которые смогут реально отбивать эти информационные атаки, быстро распространять правильную информацию, ну и конечно, бороться с распространением лживой информации. Для чего в РФ сегодня уже есть вся законодательная база.