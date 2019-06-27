Сводки от ополчения Новороссии 27 июня 2019

Как сообщала «Русская Весна», сегодня глава городской администрации Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ.

Он поделился с нами подробностями и рассказал, зачем отправился в небезопасную зону.

«Доброй ночи, друзья! Хочу поделиться с вами двумя мыслями. Пришли они ко мне в момент, когда мы, мягко говоря, отдыхали под АГС ВСУ. А ведь такое ежедневно переживают жители прифронтовых посёлков, и они тоже заслужили, чтобы их выслушали.

Я вот о чем. Меня и многих моих коллег поливают грязью, обзывают предателем и ещё черти чем за то, что мы призываем к миру.

Но поливает кто? Я уверен, что это не жители Зайцево, Куйбышевки или Саханки. Это вот те воины дальних рубежей, кто такого не испытал.

И мне глубоко фиолетово, как вы это называете — слил и предал, или флешмоб, я хочу сохранить жизни и мирных жителей, и наших ребят на передовой.

Потому что я знаю, если что-то начнётся, они лягут первые. И не уйдут с позиций, я это знаю. Но они нужны живыми нам, своим семьям, экономике нашей страны в конце концов.

И вторая мысль: вчера некоторые оппозиционеры, назовём это так, сильно возмущались по поводу того, что я пою, а в это время обстреливают мой город. Да, пою и буду петь и ездить на передовую. Потому что я живу и я — живой человек. И никто мне это не запретит.

И вот теперь о сегодняшнем дне. Поступила информация о попадании в два дома по улице Брусилова, я об этом сразу написал, но дело в том, что между этих домов, а именно в доме 14, сейчас находится наш знаменитый Дядя Сеня.

Мы, естественно, поехали его вытаскивать, увы, с нами не было рядом наших диванных критиков. Мы шли 200 метров по полю, ибо подъехать туда невозможно, или возможно, но первый и последний раз.

Бой на тот момент уже стих. Нас было четверо. Трое из нас, как некоторые говорят, бездельники-госслужащие. Нас никто туда не гнал, но там был дядя Сеня. Нас засек наблюдатель ВСУ, и тут „почалось” — 6 АГС сразу легли в 50 метрах и ещё 11, когда мы, мягко говоря, сдавали нормы ГТО.

На двух видео это хорошо видно. Но ничего, Бог отвёл.

А всем жителям моей многострадальной Родины я ещё раз хочу пожелать мира и спокойных ночей в объятиях своих любимых жён, мужей и деток!

С уважением, ваш мэр! Был, есть и буду рядом с вами.

P.S. Ну а критики пусть пишут, может, полегчает».

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