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Сводки от ополчения Новороссии 27 июня 2019

09:56. 27 июня 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Мэр Горловки рассказал, зачем пошёл под огонь ВСУ (ВИДЕО)

Мэр Горловки рассказал, зачем пошёл под огонь ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», сегодня глава городской администрации Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ.

Он поделился с нами подробностями и рассказал, зачем отправился в небезопасную зону.

«Доброй ночи, друзья! Хочу поделиться с вами двумя мыслями. Пришли они ко мне в момент, когда мы, мягко говоря, отдыхали под АГС ВСУ. А ведь такое ежедневно переживают жители прифронтовых посёлков, и они тоже заслужили, чтобы их выслушали.

Я вот о чем. Меня и многих моих коллег поливают грязью, обзывают предателем и ещё черти чем за то, что мы призываем к миру. 

Но поливает кто? Я уверен, что это не жители Зайцево, Куйбышевки или Саханки. Это вот те воины дальних рубежей, кто такого не испытал. 

И мне глубоко фиолетово, как вы это называете — слил и предал, или флешмоб, я хочу сохранить жизни и мирных жителей, и наших ребят на передовой. 

Потому что я знаю, если что-то начнётся, они лягут первые. И не уйдут с позиций, я это знаю. Но они нужны живыми нам, своим семьям, экономике нашей страны в конце концов.

И вторая мысль: вчера некоторые оппозиционеры, назовём это так, сильно возмущались по поводу того, что я пою, а в это время обстреливают мой город. Да, пою и буду петь и ездить на передовую. Потому что я живу и я — живой человек. И никто мне это не запретит.

И вот теперь о сегодняшнем дне. Поступила информация о попадании в два дома по улице Брусилова, я об этом сразу написал, но дело в том, что между этих домов, а именно в доме 14, сейчас находится наш знаменитый Дядя Сеня. 

Мы, естественно, поехали его вытаскивать, увы, с нами не было рядом наших диванных критиков. Мы шли 200 метров по полю, ибо подъехать туда невозможно, или возможно, но первый и последний раз. 

Бой на тот момент уже стих. Нас было четверо. Трое из нас, как некоторые говорят, бездельники-госслужащие. Нас никто туда не гнал, но там был дядя Сеня. Нас засек наблюдатель ВСУ, и тут „почалось” — 6 АГС сразу легли в 50 метрах и ещё 11, когда мы, мягко говоря, сдавали нормы ГТО. 

На двух видео это хорошо видно. Но ничего, Бог отвёл.

А всем жителям моей многострадальной Родины я ещё раз хочу пожелать мира и спокойных ночей в объятиях своих любимых жён, мужей и деток!

С уважением, ваш мэр! Был, есть и буду рядом с вами.

P.S. Ну а критики пусть пишут, может, полегчает».

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Армия ДНР уничтожила огневую точку и двух карателей, ранив ещё пятерых: сводка о военной ситуации на Донбассе (ВИДЕО)

Армия ДНР уничтожила огневую точку и двух карателей, ранив ещё пятерых: сводка о военной ситуации на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 21 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых сил подверглись районы 8 населённых пунктов Республики.

На донецком направлении боевики 93-й, 57-й и 24-й бригад под командованием военных преступников Брыжинского, Мишанчука и Гудзя вели огонь из 120 и 82-мм миномётов, гранатомётов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по н. п. Васильевка, Александровка, Докучаевск, Весёлое, Спартак, району Донецкого аэропорта и посёлку шахты Трудовская.

На мариупольском направлении боевики 36-й бригады под командованием военного преступника Гнатова подвергли обстрелу из гранатомётов район н. п. Красноармейское.

В результате миномётного огня со стороны ВСУ по н. п. Докучаевск повреждены два жилых дома по адресам: ул. Мира, 44 и ул. Ватутина, 11, а также осколочное ранение получила мирная жительница 1960 г. р. в посёлке шахты Трудовская. Пострадавшая была доставлена в городскую больницу № 14 г. Донецка, где ей оказывается квалифицированная помощь.

Всего по территории нашей Республики противник выпустил 114 мин, из них 12 калибром 120 мм.

В результате обстрелов со стороны ВСУ один наш защитник погиб и один получил ранения. Выражаем свои искренние соболезнования их семьям.

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Также сегодня, в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ получили повреждения 3 домостроения в н. п. Коминтерново по адресам: ул. Кирова, 82, ул. Ахматовой, 27 и 37, и два домостроения в н. п. Зайцево по адресу ул. Брусилова, 18 и 27.

По данным от источника в штабе «ООС» подтверждается, что в результате ответного огня из стрелкового оружия подразделения Народной Милиции ДНР подавили огневую точку противника, обстреливающего н. п. Спартак.

Противник понёс потери: двое карателей 93-й бригады уничтожены и пятеро получили ранения. Среди раненых начальник миномётного расчёта — военный преступник прапорщик Менченко, причастный к геноциду мирных жителей Донецка.

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С каждым днём подразделения противника несут всё более ощутимые небоевые потери среди личного состава. Военнослужащие ВСУ под различными предлогами покидают зону «ООС», не желая иметь ничего общего с той частью бандитов, которые по приказу своих главарей ежедневно открывают огонь по мирному населению Донбасса.

Так, заместитель военного коменданта Мариуполя майор Мельничук в ходе проверки подразделений 36-й бригады морской пехоты, отметил отсутствие на службе без уважительных причин более 60 военнослужащих, а в 93-й бригаде, где по данным из штаба «ООС» некомплект офицерского состава составляет 56 человек, принято решение о назначении на должности младшего офицерского состава, сержантов. В настоящее время ведётся отбор военнослужащих для реализации принятых кадровых решений.

Также, все чаще отмечаются случаи оставления противником своих позиций и перемещение их на сотни метров назад, с целью шантажа командиров бригад, которое повсеместно не выплачивают подчиненному личному составу положенные надбавки за участие в боевых действиях.

Командование «ООС» предпринимает безуспешные попытки скрыть данные факты от вышестоящего командования, однако, все тайное становится явным. По поступающей из подразделений ВСУ информации, стало известно о 3-х районах оставленных позиций.

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