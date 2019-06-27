Потерянный разум. Сергей Кара-Мурза

Неограниченная конкуренция ведет к чудовищным растратам труда и к тому изувечиванию социального сознания отдельной личности, о котором я уже говорил. Это изувечивание личности я считаю самым большим злом капитализма. Вся наша система образования страдает от этого зла. Нашим учащимся прививается стремление к конкуренции; в качестве подготовки к карьере, их учат поклоняться успеху в приобретательстве. Я убежден, что есть только один способ избавиться от этих ужасных зол, а именно путем создания социалистической экономики с соответствующей ей системой образования, которая была бы направлена на достижение общественных целей. В такой экономике средства производства принадлежат всему обществу и используются по плану. Плановая экономика, которая регулирует производство в соответствии с потребностями общества, распределяла бы необходимый труд между всеми его членами способными трудиться и гарантировала бы право на жизнь каждому мужчине, женщине и ребенку.

Альберт Эйнштейн. Почему социализм? (1949)

В Послании Федеральному собранию 2003 г. В.В.Путин сказал: “Быстрый и устойчивый рост может быть только тогда, когда производится конкурентоспособная продукция. Конкурентоспособным должно быть у нас все - товары и услуги, технологии и идеи, бизнес и само государство, частные компании и государственные институты, предприниматели и государственные служащие, студенты, профессора, наука и культура”.

Итак, символом веры нынешней власти стало, что конкурентоспособность – железная необходимость. Полезно было бы вспомнить предостережение Ницше: “Железная необходимость есть вещь, относительно которой ход истории убеждает, что она не железна и не необходима”.

Вера в конкуренцию в высказывании В.В.Путина доведена до гротеска – конкуренция должна быть тотальной. Поистине гоббсова “война всех против всех”! Даже студенты обязаны друг с другом бороться. То, что культура Запада считает своей болезнью и чуть ли не проклятьем, в России в 21-м веке возводится в культ - какое идолопоклонство. Ведь большая часть человеческих отношений никак не может строиться на основе купли-продажи и конкуренции, а строится прежде всего на соединении усилий и сотрудничестве – и государство, и семья, и наука, и культура. И откуда вообще это странное условие? Разве конкуренция была условием “быстрого и устойчивого роста”, например, в СССР в 1930-1960-е годы?

Попытка придать конкуренции статус высшей ценности временами выходит не то что за разумные, а и за всякие приличные рамки. При этом интеллектуалы, которых власть привлекает для этой щекотливой миссии, затрудняются даже определить, о чем идет речь. Пресса сообщает, не без сарказма: “Накануне выборов Президента РФ (в 2004 г.) два десятка видных экспертов и экономистов пытались ответить на вопрос: сможет ли воплотиться в жизнь предложение Владимира Путина - придать теме конкурентоспособности страны статус российской национальной идеи? Высказанные в ходе дискуссии позиции поразили разнообразием, а иногда наводили на мысль: а все ли хорошо понимают сам предмет разговора?”

Вера в магическую силу конкуренции иррациональна, это один из вариантов бессмысленной имитации черт, присущих предмету поклонения. Задача упрощалась тем, что предмет поклонения, США, еще раньше повысили конкурентоспособность до ранга национальной идеи. Их можно понять, но уж России…

В 1988 г. Конгресс США принял закон о торговле и конкурентоспособности, были сформированы Национальный совет по конкурентоспособности при президенте и другие структуры, отвечающие за повышение общей конкурентоспособности страны. В 1995 г. администрация США приняла федеральную программу до 2015 года “Инвестиции в человека”, об увеличении затрат госбюджета на образование, здравоохранение и социальную сферу. И что, В.В.Путин решил конкурировать с американцами в этих расходах? Сейчас США опережают по ним РФ более чем в 100 раз. Опять будем, как Хрущев, догонять их “по мясу и молоку”?

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию 2004 г. В.В.Путин говорит, что сегодня, в условиях глобальной конкуренции мы “должны опережать другие страны и в темпах роста, и в качестве товаров и услуг, и в уровне образования, науки, культуры. Это - вопрос нашего экономического выживания”. Как это понять? Как вообще возможно такое условие? Что значит, например, опередить США “и в качестве товаров и услуг, и в уровне науки”? Как известно, все это США обеспечили себе прежде всего благодаря авианосцам и морской пехоте, что и обходится им почти в 400 млрд. долларов годового военного бюджета. А в РФ в 2001 г. весь федеральный государственный бюджет составил чуть больше 40 млрд. долларов. Зачем же нам лезть на ринг тягаться с США в этой “конкуренции”?

И почему, если мы проиграем США по числу нобелевских лауреатов или качеству услуг ночных клубов, мы “экономически не выживем”? Это более чем странное утверждение. Мы не выживем как раз в том случае, если примем эту жизненную философию, убедимся, что переплюнуть США “в качестве товаров и услуг” не можем, хором крикнем “Так жить нельзя!” - и вколем себе сверхдозу наркотиков.

Стремление любой ценой подчинить сложившиеся в России общественные институты воздействию конкуренции приобрело в последние годы в РФ гротескный характер. Объектом таких попыток становились системы, ну никак не влезающие в эти рамки. Например, власть настойчиво требовала внедрить механизмы конкуренции в систему централизованного теплоснабжения.

Специалисты Министерства энергетики в официальном докладе очень осторожно, как будто боясь рассердить правителя-самодура, объясняют те особенности отрасли теплоснабжения, которые делают ее несовместимой с механизмами конкуренции: “Конкуренция предполагает наличие избыточных мощностей, т.е. неполную загрузку теплоисточников. В теплоснабжении недозагрузка ТЭЦ и котельных приводит к повышению себестоимости тепла.

Конкуренция предполагает свободное перемещение товара. В теплоснабжении тепло можно передавать только по тепловым сетям на небольшие расстояния. Свободная рыночная загрузка теплоисточников, требующая переменных расходов теплоносителя, в большинстве случаев технически неосуществима, либо требует прокладки тепловых сетей больших диаметров, что приведет к повышенным теплопотерям и удорожанию системы транспорта тепла…

Конкуренция предполагает свободное ценообразование. Если имеется техническая возможность конкуренции 2-х теплоисточников, более низкая себестоимость производства тепла на одном из них приведет к полному переключению на него всей тепловой нагрузки, ликвидации второго источника, т.к. у него нет возможности продавать тепло на другие рынки, и прекращению конкуренции.

Таким образом, конкуренция, в классическом ее понимании, в теплоснабжении приведет к повышению себестоимости тепловой энергии, т.к. потребитель через тариф вынужден содержать чрезвычайно дорогостоящие избыточные мощности теплоисточников и тепловых сетей” .

С тех пор прошло три года, но разговоры о создании “конкурентной среды” в теплоснабжении не прекратились.

А в телефонном разговоре с народом 18 декабря 2003 г. В.В.Путин добавил: “Сегодня так же, как и всегда в мире, происходит достаточно жесткая конкурентная борьба… Мы должны быть конкурентоспособными - от гражданина до государства”.

Это представление о мире антиисторично. Конкурентной борьбы вовсе не было “как и всегда в мире”, она возникла вместе с капитализмом, и это очень недавнее “изобретение”. А до этого десятки тысяч лет человек жил в общине и вел натуральное хозяйство. Сама мысль о “борьбе” ради наживы повергла бы его в изумление. И сегодня еще большинство населения земли вовсе не мыслит жизнь как арену экономической борьбы с ближними.

А что значит “конкурентоспособное государство”? С кем и за что оно конкурирует? Как это себе представляет Президент? Допустим, государство Франции конкурентоспособнее государства РФ – оно что, забирает к себе наш народ и мы становимся французами? В либеральной доктрине и так много странностей, но зачем же их доводить до абсурда.

В сознании нашего культурного слоя конкуренция представляется каким-то вездесущим добрым джинном, “невидимая рука” которого спасает страны и народы от страшного бедствия. Это бедствие (“производить для себя, а не для мирового рынка”) приобрело в либеральном сознании размеры апокалипсиса, всеобщей гибели. Вот, в ноябре 2000 г. президент В.В.Путин, выступая перед студентами Новосибирского государственного университета, сказал: “Для того, чтобы интегрироваться в мировое экономическое пространство, необходимо “открыть границы”. При этом части российских производителей станет неуютно под давлением более качественной и дешевой зарубежной продукции”. Далее он добавил, что идти по этому пути необходимо - иначе “мы все вымрем, как динозавры”. “Вечерний Новосибирск” 17 ноября 2000 года.

Это рассуждение в целом противоречит и логике, и историческому опыту. Начнем с последней мысли – что без качественной и дешевой зарубежной продукции “мы все вымрем, как динозавры”. Разве динозавры вымерли оттого, что не могли купить дешевых японских видеомагнитофонов или итальянских колготок? Нет, они вымерли от холода. Если перенести эту аналогию в нынешнюю РФ, то значительной части ее населения реально грозит опасность вымереть, причем именно как динозаврам – от массовых отказов централизованного теплоснабжения при невозможности быстро создать альтернативные системы отопления жилищ. Отказы и аварии в котельных и на теплосетях происходят именно вследствие того, что президенты Б.Н.Ельцин и В.В.Путин “открыли границы”, и туда утекли амортизационные отчисления на плановый ремонт теплосетей и котельных в сумме около 100 млрд. долл. (а если брать ЖКХ в целом, то в сумме 5 триллионов руб. или около 150 млрд. долл.).

Ни динозавры, ни народ России из-за отсутствия иностранных товаров вымереть не могут. Метафора В.В.Путина грубо искажает реальность и сбивает людей с толку. Уж если на то пошло, то именно конкурентоспособные американцы без “качественной и дешевой зарубежной продукции” вымрут очень быстро и буквально как динозавры (вернее сказать, не вымрут, а разумно перейдут к плановой экономике). Именно поэтому они и воюют в Ираке и щелкают зубами на Иран. США абсурдно расточительны в энергопотреблении, они сейчас тратят в год только нефти 1 млрд. тонн. На производство 1 пищевой калории их фермеры тратят 10 калорий минерального топлива, в то время как смысл сельского хозяйства - превращение в пищу бесплатной солнечной энергии. Какая глупость - ставить нам в пример их экономику!

Когда вышла книга А.П.Паршева “Почему Россия не Америка?”, в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН ее обсуждали на методологическом семинаре, четыре часа подряд при полном конференц-зале. Первый докладчик сказал примерно так (близко к тексту): “Все присутствующие в этом зале прекрасно знают, что если прикрыть США огромным стеклянным колпаком, препятствующим товарообмену, то через пару-другую месяцев экономика США полностью остановится. Если таким колпаком прикрыть Россию, то через пару-другую месяцев наш кризис прекратится и начнется экономический рост”. Так обстоит дело с динозаврами.