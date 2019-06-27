Новости Украины и Новороссии 27 июня 2019
- 09:16 Если «Слуга народа» Зеленского и «Голос» Вакарчука объединятся — это будет ужасно, — эксперт (ВИДЕО).
- 06:30 «Так не будет», — Климкин ответил на предложение РФ по арестованным морякам.
- Вчера 23:07 Александру Захарченко было бы 43 года: жители ДНР несут цветы к месту его гибели.
- Вчера 21:54 Шесть стран вслед за Украиной покинули ПАСЕ (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:32 Шарики для Порошенко и Ко.
Если «Слуга народа» Зеленского и «Голос» Вакарчука объединятся — это будет ужасно, — эксперт (ВИДЕО)
Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что, если в Верховной раде будущего созыва объединятся президентская партия «Слуга народа» и «Голос» Святослава Вакарчука — украинцев ждёт катастрофа.
«Вот эти идеи о том, что в следующем составе парламента хорошо было бы, чтобы „Голос” объединился со „Слугой народа”, и вот было бы замечательно… Я хочу сказать, что это ужасно.
Это будет ужасно, потому что обе политические силы исключительно ориентированы не на компромисс», — заявил Погребинский в эфире одного из украинских телеканалов.
«Я бы сказал, что некоторый проблеск компромисса можно найти среди людей из команды Зеленского. Но среди людей команды „Голос” я вообще не могу найти там таких компромиссных людей.
Значит, это будет власть, которая ориентирована исключительно антироссийски, направленная пронатовски, прозападно и будет углублять раскол в нашей стране, и компромисса мы не найдем», — пояснил эксперт.
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«Так не будет», — Климкин ответил на предложение РФ по арестованным морякам
В Киеве получили ноту Москвы, в которой перечислены все возможности для освобождения украинских моряков в рамках российского законодательства.
Однако рассматривать их и следовать им украинские власти не собираются. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.
Он рассказал, что в указанном документе представители российского внешнеполитического ведомства «отчитались» о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву, «точнее, о своем нежелании это решение выполнять».
От Киева Москва, по данным министра, также потребовала, чтобы Украина признала «судебное преследование моряков, а косвенно и оккупацию Крыма». Также от украинских властей в ноте представители российского МИД «потребовали действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России», заявил Климкин.
«Так не будет», — заверил он, напомнив, что, по мнению Киева, «Россия должна немедленно и беспрекословно выполнить решение Международного трибунала, а именно освободить 24 украинских моряка и три корабля».
О том, что МИД России направил Киеву и Международному трибуналу по морскому праву ноту с перечислением возможностей для освобождения украинских моряков, стало известно ранее 26 июня. В ноте, как указывал МИД, говорилось, что Украина не использует «имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации возможности» для освобождения моряков.
Это дело суд рассматривает с ноября прошлого года. В мае он постановил, что Россия должна вернуть Киеву украинских моряков и три судна, задержанных в Керченском проливе. Однако этого до сих пор не произошло. Российская сторона настаивает на том, что трибунал не вправе рассматривать споры, связанные с «военной деятельностью».
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Александру Захарченко было бы 43 года: жители ДНР несут цветы к месту его гибели
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Шесть стран вслед за Украиной покинули ПАСЕ (ФОТО, ВИДЕО)
Вслед за Украиной делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Польши и Словакии решили покинуть сессию ПАСЕ. Связано это решение с возвратом полномочий России.
Сообщил об этом глава украинской делегации Владимир Арьев, заявив, что делает совместное заявление от имени делегаций Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Польши и Словакии.
«Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее во время следующих сессий», — говорится в тексте заявления, размещенном на странице Арьева в соцсети.
«Будущее Совета Европы находится под угрозой в целом, потому что Совет Европы теряет доверие людей, которых защищает», — добавил он.
«Русская Весна» показывала истерику украинского нардепа Гончаренко в последний день «работы» в ПАСЕ.
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Шарики для Порошенко и Ко
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