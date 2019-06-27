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Мифы о российской и американской армии

20:00. 27 июня 2019 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

Как нас изучают?

Насколько в РФ и Америке учитывают расхожие медийные мифы друг о друге и прочий информационный шум. Как изменились русская и американская армия за последние 50 лет. Об этом и многом другом беседуют ведущий Владислав Шурыгин, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский и Алексей Рамм, редактор раздела «Армия» газеты «Известия».

О советских и российских воинах и поворотных моментах на пути развития России расскажут книги:

Вехи русской истории

Немеркнущая слава: от воинов-интернационалистов до миротворцев, Коллектив авторов

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mify-o-rossiyskoy-i-amerikanskoy-armii

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