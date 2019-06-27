М.В.Попов. 10. «Общественное бытие и общественное сознание». Социальная философия А-2019.

Если того считаешь другом, кому доверяешь без опаски деньги, значит, дружба для тебя – честность слуги. Если того, к кому обращаешься за помощью и получаешь её, дружба для тебя – выгода, которую можно извлечь из неё. Если того, кто в нужный момент встанет на твою защиту, значит, дружба – долг чести. Но я называю другом того, кто при моём приближении узнает меня и улыбается. В таком друге я не смогу разочароваться.

— Федор Филиппович Конюхов