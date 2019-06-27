М.В.Попов. 10. «Общественное бытие и общественное сознание». Социальная философия А-2019.
8 апреля 2019 года состоялась очередная лекция профессора М.В.Попова по социальной философии для аспирантов по теме “Общественное бытие и общественное сознание”. Рассматривалось понятие материального производства и определяющая роль материального производства по отношению к общественному сознанию.
Весь курс: https://www.youtube.com/playlist?list…
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
___