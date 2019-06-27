Когда снимут санкции и почему надо изучать ДНК-генеалогию?

Концептуал СМИ Анатолий Клёсов о том, почему мы не понимаем американцев

Доктор химических наук, профессор, основатель ДНК-генеалогии Анатолий Клёсов рассказывает о своих книгах, вышедших в издательстве «Концептуал».



Куда ходили наши древние предки и к чему это привело? С какими положениями ДНК-генеалогии спорят оппоненты? Есть ли у них аргументы? Чем объяснить разную ментальность между западными и восточными людьми? Почему для нас главное – справедливость, а для американцев – закон? Чем ДНК-генеалогия может помочь геополитикам? Зачем ввели санкции? Как России противостоять натиску Запада?



Прояснить происхождение некоторых насущных проблем человечества и ответить на вопросы современной геополитики помогут:

Практическая ДНК-генеалогия для всех, Клёсов Анатолий Алексеевич

Ваша ДНК-генеалогия. Узнай свой род, Клёсов А.А.

История Ариев и Эрбинов. Европейский Запад против Европейского Востока, Клёсов А.А.Ваша ДНК-генеалогия. Узнай свой род, Клёсов А.А.

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