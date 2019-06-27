Главная » Мировоззрение

Когда снимут санкции и почему надо изучать ДНК-генеалогию?

11:24. 27 июня 2019 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Клёсов о том, почему мы не понимаем американцев

Доктор химических наук, профессор, основатель ДНК-генеалогии Анатолий Клёсов рассказывает о своих книгах, вышедших в издательстве «Концептуал».

Куда ходили наши древние предки и к чему это привело? С какими положениями ДНК-генеалогии спорят оппоненты? Есть ли у них аргументы? Чем объяснить разную ментальность между западными и восточными людьми? Почему для нас главное – справедливость, а для американцев – закон? Чем ДНК-генеалогия может помочь геополитикам? Зачем ввели санкции? Как России противостоять натиску Запада?

Прояснить происхождение некоторых насущных проблем человечества и ответить на вопросы современной геополитики помогут:

Практическая ДНК-генеалогия для всех, Клёсов Анатолий Алексеевич

Ваша ДНК-генеалогия. Узнай свой род, Клёсов А.А.

История Ариев и Эрбинов. Европейский Запад против Европейского Востока, Клёсов А.А.Ваша ДНК-генеалогия. Узнай свой род, Клёсов А.А.

==========================================================================


Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kogda-snimut-sanktsii-i-pochemu-nado-izuchat-dnk-genealogiyu

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Степан Демура: «Система готова практически схлопнуться...»
...в США наиболее хорошо изучена. Потому что есть ...если вдруг, непонятно как, снимут санкции (вернут доступ российской экономики.... Это военное преступление. Надо использовать фронтовую авиацию. «... выскочат характеристики ракеты, почему и когда она была создана. ...
О политике России на Донбассе. (Часть 1-я)
...образовались уникальные условия, когда незначительное восстание вокруг ... в полной мере изучить. На волне крымской...уступить, их снимут — глубоко заблуждаются. Санкциями будут Россию душить...лица объясняя общественности, почему не надо вводить войска (если...
Новости Украины и Новороссии 16 февраля 2016
...рано или поздно снимут, может быть ...news.com Еврокомиссия изучает взаимный запрет Украины ...поддающийся лечению. «Когда тебе на пальце ...ПАСЕ о якобы санкциях в отношении евродепутатов...о том, почему власти не запретили... прозвучала, я надеюсь, что наши ...
Новости Украины и Новороссии 21 мая 2016
...провала становится ясно, почему не было никакого экшена... санкции или нет, а если снимет, то когда....снимут непосильные военные расходы. Лучше, чем ничего. — четвертое: требовать возврата контроля над... миссия МВФ, которая изучала положение страны, закончила ...
Новости Украины и Новороссии 21 июля 2016
...случаи мошенничества, когда неизвестные выдают ...мотивируя это высокими санкциями в случае ... года она изучала в Стэнфордском ... (Данилюка) тоже снимут в ту же...территорию, соответственно, надо каким-то образом...возвращаемся к вопросу, почему Киев не выполняет...
Новости с Евромайдана за 05.03.2014
... « Украинский выбор» снимут как материалы " откровенно... в случае применения санкций к России. «...четкий ответ, почему они ничего ...лишь тогда, когда граждане ссаными ... «Мы уже изучаем возможности предотвращения реализации...будем готовы и над этим работаем....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)