Галопом по Европам #51 (Болсонару и кокаин, Главные враги, Здоровье Меркель)

В этом выпуске:

- Завершился визит в Гавану фрегата “Адмирал Горшков”, перепугавшего западную прессу;

- Генсек НАТО пригрозил России тяжелыми последствиями, если до 2 августа она не начнет соответствовать требованиям договора об РСМД;

- В Литву доставили первые две из 88 немецких бронемашин Вилкас, разработанных специально для местных условий;

- Перед встречей лидеров в Осаке Китай и США заключили очередное перемирие;

- Болсонару оправдывается за кокаин на борту бразильского президентского лайнера, направлявшегося летел на саммит большой 20-ки;

- Меркель снова трясет. Второй раз за две недели загадочную дрожь зафиксировали камеры агентства Рейтер;

- Двух косаток и шесть белух выпустили из китовой тюрьмы;

- У АН-24 авиакомпании Ангара, загоревшемся в Нижнеангарске, в полете отказал левый двигатель;

- Бизнес готов платить начинающим сотрудникам 31-40 тысяч рублей. Большая их часть хотела бы получать от 40ка;

- Компания Oxford Economics посчитала, что через 11 лет роботы отвоюют 20 млн рабочих мест в промпроизводстве;

- По заказу госкомпании Дом.РФ разработан проект превращения Сергиева Посада в православный Ватикан;

- Ликвидируется крупнейшее тепличное хозяйство на Алтае — ОАО “Индустриальный”;

- Работники Нестле пикетируют московский офис корпорации.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6bo2YoUbfo8