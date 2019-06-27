Галопом по Европам #51 (Болсонару и кокаин, Главные враги, Здоровье Меркель)
В этом выпуске:
- Завершился визит в Гавану фрегата “Адмирал Горшков”, перепугавшего западную прессу;
- Генсек НАТО пригрозил России тяжелыми последствиями, если до 2 августа она не начнет соответствовать требованиям договора об РСМД;
- В Литву доставили первые две из 88 немецких бронемашин Вилкас, разработанных специально для местных условий;
- Перед встречей лидеров в Осаке Китай и США заключили очередное перемирие;
- Болсонару оправдывается за кокаин на борту бразильского президентского лайнера, направлявшегося летел на саммит большой 20-ки;
- Меркель снова трясет. Второй раз за две недели загадочную дрожь зафиксировали камеры агентства Рейтер;
- Двух косаток и шесть белух выпустили из китовой тюрьмы;
- У АН-24 авиакомпании Ангара, загоревшемся в Нижнеангарске, в полете отказал левый двигатель;
- Бизнес готов платить начинающим сотрудникам 31-40 тысяч рублей. Большая их часть хотела бы получать от 40ка;
- Компания Oxford Economics посчитала, что через 11 лет роботы отвоюют 20 млн рабочих мест в промпроизводстве;
- По заказу госкомпании Дом.РФ разработан проект превращения Сергиева Посада в православный Ватикан;
- Ликвидируется крупнейшее тепличное хозяйство на Алтае — ОАО “Индустриальный”;
- Работники Нестле пикетируют московский офис корпорации.
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