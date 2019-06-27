Эксперт рассказал о закулисных договоренностях Парижа, Берлина и Москвы по ПАСЕ

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия новой российской делегации в организации. Таковые ранее были оспорены представителями Украины и Грузии. Политолог Николай Стариков объяснил, нужно ли России вообще возвращаться в Совет Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила делегацию РФ принять участие в текущей сессии организации. В поддержку резолюции по возвращению российской стороны высказались 118 из 190 делегатов. Тем не менее украинские и грузинские представители решение ПАСЕ по России опротестовали, в связи с чем комитет органа по правилам и регламенту и комитет по мониторингу должны были подготовить доклад по полномочиям Москвы.

Комиссия ПАСЕ по мониторингу постановила ратифицировать полномочия делегации РФ и призвала российскую сторону немедленно выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015), вернуться к сотрудничеству со всеми комитетами ассамблеи, выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы, а также освободить украинских моряков, которые незаконно пересекли границу России и были задержаны в Керченском проливе.

Политолог, публицист и писатель Николай Стариков в беседе с журналистом «ПолитРоссии» прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ. По мнению эксперта, если основные страны-члены ЕС приняли решение вернуть Москву, то им вряд ли сможет кто-то помешать. При этом аналитик допустил возможность заключения неких договоренностей между Германией, Францией и Россией, о которых широкая общественность не знает.

«Перед нами слепок мировой политики с европейской политикой – вот что такое сегодняшняя ситуация вокруг российской делегации в ПАСЕ. Поскольку так называемая Старая Европа приняла решение вернуть Россию в Совет Европы, построить «Северный поток – 2» – возможно, имеются ещё какие-то закулисные договоренности между Парижем, Берлином и Москвой, – то деятельность Украины, Грузии и других проамериканских делегатов по срыву договоренностей закончится ничем. Это профанация, выполнение определенного регламента. Они используют все возможности, для того чтобы уйти от неизбежного (восстановления РФ в ассамблее – прим. редакции)», – заявил он.

Также Николай Стариков добавил, что возвращаться в ПАСЕ нужно, однако терпеть возможные попытки очернить РФ нельзя.

«Здесь более интересен вопрос, насколько для нас необходимо участие в этой организации. С моей точки зрения, членство России в ПАСЕ вредно для РФ. Но, как ни странно, сейчас это может сыграть положительную роль для нашего государства. Нужно возвращаться в ассамблею, достраивать «Северный поток – 2» и при первых попытках очернить Россию – выйти из этой организации», – резюмировал политолог.

Ранее «ПолитРоссия» писала о том, что в Кремле назвали возвращение РФ в ПАСЕ победой здравого смысла.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105196