ТЗН. Простейшая электрозажигалка

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4523402.html
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Рыбки маленьких мыслей устраивают в неглубоких людях большое волнение. А в океаническом разуме даже киты вдохновения едва ли вызовут рябь на воде.
— Парамаханса Йогананда
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