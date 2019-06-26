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ТЗН. Простейшая электрозажигалка

08:14. 26 июня 2019 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал:
Дидактический материал к постижению физики окружающего мира.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4523402.html

Метки: тзн, физика

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