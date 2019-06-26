Сводки от ополчения Новороссии 26 июня 2019

Сегодня, 26 июня, первому Главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко исполнилось бы 43 года.

Жизнь Бати оборвалась 31 августа 2018 года в результате теракта, организованного украинскими диверсантами. Но Донбасс по-прежнему помнит и любит своего командира, отдавшего жизнь ради будущего независимой Республики.

В день рождения Александра Захарченко «Русская Весна» повторяет пронзительный и очень личный материал военкора, писателя, автора проекта WarGonzo Семёна Пегова, написанный им к 40-му дню с момента гибели Главы ДНР:

Я считаю, что для России очень важно не забывать и научиться помнить героев своей новейшей истории.

Мы дружили с Александром Владимировичем. Человеком он был искромётным и колоритным, причём в этом колорите отсутствовала любая пижонская вычурность. Его перманентный, простите за выражение, креатив выражался в почти философских экспромтах, по результатам которых он иной раз принимал абсолютно гениальные управленческие решения.

Я расскажу пару историй, мало известных широкой публике. Они важны для понимая того, как именно Александру Захарченко в 2014-м удалось объединить вокруг себя по-ополченски разрозненных донбасских полевых командиров.

Читайте также: Захарченко — как выбор пути, по которому двигаться России, — мнение

Не секрет, что в конце лета 2014-го Донецк представлял собой полуанархическое образование. В минуты редкого фронтового затишья военная лихость бойцов, получивших, скажем, увольнительную, выливалась иной раз на городские улицы и не успевшие позакрываться кафешки.

Вырвавшиеся на несколько часов с передовой горячие парни то и дело норовили различными способами посоревноваться друг с другом в том, кто круче воевал. Иной раз эти геройские разборки перерастали в драки, а иногда — в эмоциональные перестрелки. Мы даже шутили, сравнивая некоторые донецкие заведения (их потом, совсем скоро, запретили) с ковбойскими салунами позапрошлого столетия, где, стоя за барной стойкой, любой, в общем-то, мог нарваться на шальную пулю.

Выглядели эти «качели» до смешного примитивно. Казаки могли сцепиться с парнями из «Сомали», а ребята из «Спарты» — или «мотороловцы», как их тогда поначалу называли, — запросто шли на конфликт с ребятами из «Оплота», которым, кстати, в тот период руководил именно Захарченко.

Однажды даже бойцы Моторолы не на шутку сцепились с отдыхавшими охранниками главы — напомню, времена были радикальные. В результате конфликта были раненые.

С виновниками почти что боевого происшествия (с обеих сторон) тогда ещё толком не вступивший в должность руководителя ДНР Александр Захарченко поступил по законам военного времени.

Отправил на самый горячий участок фронта, причём зачинщики ссоры вынуждены были воевать вместе, буквально в одном отряде. В самом разгаре тогда были боевые действия в донецком аэропорту.

Так вот. Лихо повздоривших с «мотороловцами» своих личных охранников из «Оплота» Александр Владимирович отправил как раз на позиции этих самых «мотороловцев», а именно в здание гостиницы, которая располагалась прямо на территории воздушной гавани.

Собственно, на тот момент от гостиницы осталось одно название, да и то в скором времени обвалилось: украинские военные бросили колоссальные артиллерийские и танковые ресурсы, чтобы вернуть себе потерянные здания и выбить донбасских ополченцев из донецкого аэропорта. За сутки в гостиницу прилетало больше снарядов, чем могли выдержать стены и перекрытия. Одним словом, там творился настоящий ад.

При этом сам глава ДНР не чурался поездок в подобного рода горячие места. Мне довелось вместе с ним пробираться мимо разрывающихся мин и реактивных снарядов «Града» по территории воздушной гавани спустя несколько дней после нашумевшей истории с перестрелкой между «оплотовцами» и «мотороловцами». В гостинице появлению командующего, мягко говоря, удивились.

Риск словить пулю, отхватить гроздь миномётных осколков или попасть под танковый обстрел был запредельный. Однако по ходу дела выяснилось, что Захарченко приехал не только проинспектировать позиции и узнать реальную боевую обстановку, но и проведать вчерашних хулиганов, отправленных в наказание на передовую.

Читайте также: «Ушедшие безвозвратно»: Euronews пишет о Захарченко в статье «о тех, кого мир потерял в 2018 году» (ФОТО)

К всеобщему гомерическому хохоту оказалось, что совсем недавние и непримиримые в погоне за крутизной соперники теперь чуть ли не лучшие друзья: сидят у одной бойницы, мирно помогая друг другу забивать магазины патронами, и попивают фирменный фронтовой чаёк.

Эта чисто военная идиллия, помню, не только развеселила самого главу и нашу военкоровскую компанию, но и, в общем, подтвердила гениальность вердикта Захарченко. Решение вылечить фронтом ссору, которая запросто могла перерасти во внутреннее противостояние между двумя известными донбасскими подразделениями, было одновременно простым и мудрым. И главное, никто не остался обижен, а «Оплот» и «Спарта» получили незабываемый опыт боевого слаживания, который пригодился им впоследствии.

Подобный управленческий креатив случался с главой ДНР регулярно: в Сети миллионные просмотры собрало видео, где на донецком рынке он проверяет точность весов с помощью пистолета ТТ.

Выявив нарушения, Захарченко и директора рынка отправил лечиться от жажды наживы на фронт. Рассказывают, он там быстро освоился, зарекомендовал себя как храбрый боец и в итоге, когда срок наказания истёк, остался служить в армии.

Война — страшная вещь, безусловно. Но в ком-то она высвечивает подлость и жестокость, а в ком-то — благородство и понятие о чести. Круто сказал мой товарищ рэпер Рич: «Я счастлив, что имел возможность жить в одно время с Александром Захарченко. Времена героев — это не где-то в Средневековье, они сейчас. И я буду помнить всю жизнь фронтовые рецепты главы ДНР».

Читайте также: Жестокий украинский боевик самоуничтожился в Сирии (ФОТО)

Семён Пегов