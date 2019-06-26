Сводки от ополчения Новороссии 26 июня 2019
- 12:26 СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по пригороду Горловки.
- 10:45 В ЛНР рассказали о причинах отступления ВСУ от линии соприкосновения.
- 10:28 Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 26.06.2019.
- 10:14 Донбасс возвращается в 2014 й. Окраины Донецка под массированными обстрелами.
- 09:04 Фронтовые рецепты Александра Захарченко — ко дню рождения Бати.
- 01:30 Мгновенная карма настигает карателей прямо во время обстрелов Донбасса (ВИДЕО).
- Вчера 22:24 Украинские военные покидают позиции у линии фронта, — Армия ЛНР.
СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по пригороду Горловки
Каратели ВСУ в эти минуты обстреливают многострадальный посёлок Зайцево в пригороде Горловки.
Как сообщил «Русской Весне» мэр Горловки Иван Приходько, после попадания вражеских снарядов загорелись дома № 18 и № 27 по ул. Брусилова.
«Русская Весна» следит за ситуацией у линии соприкосновения.
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В ЛНР рассказали о причинах отступления ВСУ от линии соприкосновения
Некомплект личного состава, отсутствие элементарного обеспечения, а также удовлетворительных бытовых условий — таковы причины отступления украинской армии от линии соприкосновения в Луганской Народной Республике. Так считает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Как передает Луганский информационный центр, военнослужащие ВСУ оставили позиции у села Сокольники Славяносербского района.
«Разведподразделениями Народной милиции выявлено оставление передовых позиций военнослужащими 14-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Сокольники», — сказал Филипоненко.
Он отметил, что командование украинской армии сейчас пытается пресечь попытки подчиненных оставить позиции, идет сбор объяснений.
Ранее сообщалось, что зафиксирован очередной случай сокрытия командиром 14-й бригады небоевых потерь от вышестоящего командования. Так, 22 июня во время движения военного автомобиля по грунтовой дороге в районе населенного пункта Трехизбенка произошел его подрыв на противотанковой мине.
В результате трое военнослужащих погибли, шесть получили ранения.
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Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 26.06.2019
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Донбасс возвращается в 2014 й. Окраины Донецка под массированными обстрелами
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Фронтовые рецепты Александра Захарченко — ко дню рождения Бати
Сегодня, 26 июня, первому Главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко исполнилось бы 43 года.
Жизнь Бати оборвалась 31 августа 2018 года в результате теракта, организованного украинскими диверсантами. Но Донбасс по-прежнему помнит и любит своего командира, отдавшего жизнь ради будущего независимой Республики.
В день рождения Александра Захарченко «Русская Весна» повторяет пронзительный и очень личный материал военкора, писателя, автора проекта WarGonzo Семёна Пегова, написанный им к 40-му дню с момента гибели Главы ДНР:
Я считаю, что для России очень важно не забывать и научиться помнить героев своей новейшей истории.
Мы дружили с Александром Владимировичем. Человеком он был искромётным и колоритным, причём в этом колорите отсутствовала любая пижонская вычурность. Его перманентный, простите за выражение, креатив выражался в почти философских экспромтах, по результатам которых он иной раз принимал абсолютно гениальные управленческие решения.
Я расскажу пару историй, мало известных широкой публике. Они важны для понимая того, как именно Александру Захарченко в 2014-м удалось объединить вокруг себя по-ополченски разрозненных донбасских полевых командиров.
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Не секрет, что в конце лета 2014-го Донецк представлял собой полуанархическое образование. В минуты редкого фронтового затишья военная лихость бойцов, получивших, скажем, увольнительную, выливалась иной раз на городские улицы и не успевшие позакрываться кафешки.
Вырвавшиеся на несколько часов с передовой горячие парни то и дело норовили различными способами посоревноваться друг с другом в том, кто круче воевал. Иной раз эти геройские разборки перерастали в драки, а иногда — в эмоциональные перестрелки. Мы даже шутили, сравнивая некоторые донецкие заведения (их потом, совсем скоро, запретили) с ковбойскими салунами позапрошлого столетия, где, стоя за барной стойкой, любой, в общем-то, мог нарваться на шальную пулю.
Выглядели эти «качели» до смешного примитивно. Казаки могли сцепиться с парнями из «Сомали», а ребята из «Спарты» — или «мотороловцы», как их тогда поначалу называли, — запросто шли на конфликт с ребятами из «Оплота», которым, кстати, в тот период руководил именно Захарченко.
Однажды даже бойцы Моторолы не на шутку сцепились с отдыхавшими охранниками главы — напомню, времена были радикальные. В результате конфликта были раненые.
С виновниками почти что боевого происшествия (с обеих сторон) тогда ещё толком не вступивший в должность руководителя ДНР Александр Захарченко поступил по законам военного времени.
Отправил на самый горячий участок фронта, причём зачинщики ссоры вынуждены были воевать вместе, буквально в одном отряде. В самом разгаре тогда были боевые действия в донецком аэропорту.
Так вот. Лихо повздоривших с «мотороловцами» своих личных охранников из «Оплота» Александр Владимирович отправил как раз на позиции этих самых «мотороловцев», а именно в здание гостиницы, которая располагалась прямо на территории воздушной гавани.
Собственно, на тот момент от гостиницы осталось одно название, да и то в скором времени обвалилось: украинские военные бросили колоссальные артиллерийские и танковые ресурсы, чтобы вернуть себе потерянные здания и выбить донбасских ополченцев из донецкого аэропорта. За сутки в гостиницу прилетало больше снарядов, чем могли выдержать стены и перекрытия. Одним словом, там творился настоящий ад.
При этом сам глава ДНР не чурался поездок в подобного рода горячие места. Мне довелось вместе с ним пробираться мимо разрывающихся мин и реактивных снарядов «Града» по территории воздушной гавани спустя несколько дней после нашумевшей истории с перестрелкой между «оплотовцами» и «мотороловцами». В гостинице появлению командующего, мягко говоря, удивились.
Риск словить пулю, отхватить гроздь миномётных осколков или попасть под танковый обстрел был запредельный. Однако по ходу дела выяснилось, что Захарченко приехал не только проинспектировать позиции и узнать реальную боевую обстановку, но и проведать вчерашних хулиганов, отправленных в наказание на передовую.
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К всеобщему гомерическому хохоту оказалось, что совсем недавние и непримиримые в погоне за крутизной соперники теперь чуть ли не лучшие друзья: сидят у одной бойницы, мирно помогая друг другу забивать магазины патронами, и попивают фирменный фронтовой чаёк.
Эта чисто военная идиллия, помню, не только развеселила самого главу и нашу военкоровскую компанию, но и, в общем, подтвердила гениальность вердикта Захарченко. Решение вылечить фронтом ссору, которая запросто могла перерасти во внутреннее противостояние между двумя известными донбасскими подразделениями, было одновременно простым и мудрым. И главное, никто не остался обижен, а «Оплот» и «Спарта» получили незабываемый опыт боевого слаживания, который пригодился им впоследствии.
Подобный управленческий креатив случался с главой ДНР регулярно: в Сети миллионные просмотры собрало видео, где на донецком рынке он проверяет точность весов с помощью пистолета ТТ.
Выявив нарушения, Захарченко и директора рынка отправил лечиться от жажды наживы на фронт. Рассказывают, он там быстро освоился, зарекомендовал себя как храбрый боец и в итоге, когда срок наказания истёк, остался служить в армии.
Война — страшная вещь, безусловно. Но в ком-то она высвечивает подлость и жестокость, а в ком-то — благородство и понятие о чести. Круто сказал мой товарищ рэпер Рич: «Я счастлив, что имел возможность жить в одно время с Александром Захарченко. Времена героев — это не где-то в Средневековье, они сейчас. И я буду помнить всю жизнь фронтовые рецепты главы ДНР».
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Семён Пегов
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Мгновенная карма настигает карателей прямо во время обстрелов Донбасса (ВИДЕО)
25 июня подразделения Народной Милиции ДНР ответным огнём из стрелкового оружия подавили огневые точки противника, ведущие огонь по посёлку шахты имени Гагарина и н. п. Александровка. Потери противника составили: ранены двое из 30-й бригады и один из 24-й.
Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Сведения о потерях командирами 24-й и 30-й бригад переданы в штаб «ООС» по линии оперативных дежурных, однако в донесении командующего «ООС» в вышестоящий штаб они отражения не нашли.
Между тем противник в очередной раз доказал, что и без помощи наших защитников способен умножать свои потери.
Так, 24 июня наводчик-оператор БМП-2 из 53-й бригады так увлёкся обстрелом района н. п. Ясиноватая, что не заметил, как отравился пороховыми газами, а морской пехотинец из 36-й бригады, ведя обстрел н. п. Саханка из миномёта «Молот», получил баротравму ушей и сотрясение мозга.
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На видео с 03:03
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Украинские военные покидают позиции у линии фронта, — Армия ЛНР
Украинские военнослужащие покинули позиции на линии фронта. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Как сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Вооружённых сил Республики, украинские оккупанты оставили позиции у линии соприкосновения в районе населенного пункта Новоалександровка.
По данным ведомства, это происходит, в первую очередь, из-за некомплекта личного состава Вооруженных сил Украины и «отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий».
По словам Филипоненко, украинское командование «экстренно принимает меры по пресечению данных действий».
Кроме этого, штаб так называемой «ООС» устанавливает причины оставления «ВСУшниками» передовых позиций у села Сокольники Славяносербского района.
«Разведподразделениями Народной милиции выявлено оставление передовых позиций военнослужащими 14-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Сокольники», — заявил Филиппоненко.
«В штаб „ООС“ вызваны должностные лица командного состава бригады, допустивших оставление позиции на переднем крае для дачи объяснений», — проинформировал Филипоненко.
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