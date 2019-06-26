Россия “должна” спасти ДРСМД

России вчера выдвинули очередной ультиматум.После совещаний в штаб-квартире НАТО, руководство Альянса заявило, что у России есть ограниченный срок, чтобы вернуться к выполнению договора ДРСМД (фактически одностороннему, так как США уже фактически вышли из договора), иначе НАТО примет "ответные меры".Вполне очевидно, что требования "выполнять договор в одностороннем порядке" (от США НАТО естественно ничего такого не требует) не рассчитаны на то, что Россия их выполнит и уже первые комментарии официальных лиц ясно дали понять, что этот ультиматум отправят по известному адресу.Дело тут разумеется в другом – основной линией США и НАТО в этом вопросе является перекладывание ответственности за развал договора ДРСМД и начавшуюся гонку вооружений на Россию, поэтому к России постоянно и обращаются как к "виноватой", которая должна оправдываться, объясняться и выполнять пожелания господ из Вашингтона и Брюсселя.Кроме того, закрепление подобного нарратива, особенно в западной прессе, служит целям информационной подготовки западного общественного мнения к выходу США из СНВ-3, что еще сильнее подстегнет гонку ракетно-ядерных вооружений. Так как никаких фактических нарушений договора Россией нет, как нет и фактически-обоснованных поводов не продлевать договор, Россию сейчас постоянно третируют обвинениями в "сломе договора ДРСМД" и "обмане ответственных членов мирового сообщества", что дополняется вбрасываемыми в американские СМИ фейками про "нарушения Россией договора СНВ-3". Так как вопрос о продлении договора будет решаться не в 2019 году, то сейчас мы скорее наблюдаем подготовительную фазу информационной операции,которая должна камуфлировать истинные причины и цели выхода США из ДРСМД и СНВ-3.НАТО в этой схеме работает на подтанцовке и наивно было бы ожидать от евроатлантических структур хотя бы грамма объективности в подобном вопросе. Брюссель банально ретранслировал позицию Госдепа и Пентагона, оформив свою услужливость в форму очередного ультиматума.Россия естественно не будет выполнять подобные требования, постепенно готовясь к жизни в условиях полного слома текущей архитектуры международных договоров ограничивающих гонку вооружений в ракетно-ядерном сегменте наступательных вооружений.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5093348.html