Новости Украины и Новороссии 26 июня 2019

Украинский писатель Игорь Лесев — об уничтожении органов внутренних дел на Украине.

Я бы даже не назвал это «беспределом». Потому что слово «беспредел» с привязкой к какой-то касте — бандитам, налоговикам, чекистам или ментам — предполагает незаконную, вызывающую, разрушительную, но все же системную силу.

То, что просачивается у нас с ментами, это запредельная дичь. Крайний случай — убийство безвестного политического активиста в Виннице. Случай сам по себе дикий. Мужик шел по улице, его хотели «пригласить» понятым, а по итогу слово за слово и убили.

Вот напиши такое в романе или в сценарии к фильму — забракуют. Скажут, что какой-то колхозный сюр. Недостоверно.

Точно также, как «недостоверно» было убийство двумя пьяными ментами ребенка. Стреляли по бутылкам, попали в мальчишку.

Или другой случай. Менты останавливают на Бессарабке чувака. Создают пробку. Из сзади стоявшей машины выходит семейная пара, делает им — ментам — замечание. По итогу семейную пару менты увозят в райотдел, оставляя в закрытой машине малолетнего ребенка.

Это все в ютубе есть. Мамаша орет, что в машине у нее ребенок, а ее все равно пакуют. И одна из ментовок — женщина.

Вот это все — только свежак. Произошедшее в этом месяце. Если чуть поскрести, там не только татарина, целую орду таких случаев найти можно. Убийство пассажира в бэхе. Пассажира. Тогда апчественность стала на сторону ментов. Мол, некуй было.

А мне запомнился случай из далекого уже 16 года в Николаевской области. Мужик подшофе вернулся домой, баба оказалась истеричкой, вызвала наряд. Пока те приехали, мужик уже спал у себя во дворе в машине. Его вытащили и… убили. Прямо на глазах его же бабы и детей. До сих пор помню эту историю.

Я хорошо помню дореформированную милицию. Там постоянно были свои залеты. Было убийство студента Индило. Мы все помним мерзоту из Врадиевки… Но как раз то были исключительные случаи. Вызывающие.

Но самое главное, те менты выполняли свою главную функцию — профилактику преступлений. Те менты оставались закрытой кастой. Со своими волчьими правилами поведения. Их не любили и это было даже модно. Но одна только угроза позвонить в ментовку могла разрешить сложную ситуацию.

Теперь же мы получили новую полицию. Некомпетентную и тупую. Обиженных на жизнь колхозников, которые требуют к себе уважения, не демонстрируя при этом даже минимальной видимости профессионализма.

Нас охраняют социопаты. Которые вдруг могут избить или убить. Просто за кривое слово или недобрый взгляд.

Мне ни разу в жизни не нахамил кассир в супермаркете с зп в 8 тысяч. Медленная работа — это не хамство. Попробуйте месяц просидеть на стуле по 8–10 часов за 8 тысяч гривен, просто ничего не делая. Я бы уже сам кидался на людей. А там подвижники.

Я не помню, чтобы хамили официанты. Проводники в поездах. Кондукторы в трамваях. Это ведь все тоже социальные работники. Только без пистолетов и моднючей формы.

А менты у нас — это просто лотерея. Как СТО. Только на СТО тебя за твои же деньги могут «начинить», а менты за твои же налоги — убить или покалечить. Ну потому что настроение такое было.

И вот это дерьмо нам преподносят как «одну из успешных реформ». Да, все познается в сравнении. Ведомство Супрун убивает больше людей, чем подопечные Авакова — это факт. И шарашкины заведения Гриневич выпускают больше дебилов, чем их может принять МВД — тоже факт.

Но давайте прямо. Правоохранительную систему в Украине не реформировали, а добили.

Было хромое, кривое, неказистое, но работающее ведомство. Теперь же имеем случайных людей в погонах, которые на регулярной основе убивают и калечат своих случайных сограждан.

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