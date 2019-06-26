Новости Украины и Новороссии 26 июня 2019
- 07:48 Суд обязал ЦИК Украины зарегистрировать партию Саакашвили.
- 06:30 Украина получит от США $4 млн на «безопасные склады боеприпасов».
- 05:30 В СБУ создан спецотдел для отправки украинских боевиков в Сирию (ВИДЕО).
- 04:33 Самострел «Нафтогаза»: на Украине ответили на ультиматум России.
- 01:02 Мы получили новую полицию, некомпетентную и тупую, — на Украине в ужасе от реформы МВД.
- Вчера 21:10 Вакарчук втирает тебе дичь.
Суд обязал ЦИК Украины зарегистрировать партию Саакашвили
Апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск руководства партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили и обязал ЦИК Украины зарегистрировать список политсилы для участия во внеочередных выборах в Верховную раду.
Соответствующее решение судья огласил на заседании вечером 25 июня.
«Обязать ЦИК повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года политической партией „Рух новых сил“ Михаила Саакашвили документы для регистрации кандидатов в народные депутаты Украины от партии „Рух новых сил“ Михаила Саакашвили в общегосударственном избирательном округе и одномандатных избирательных округах», — говорится в решении суда.
«Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы!» — написал Саакашвили на своей странице в соцсети.
Напомним, ранее «Русская Весна» писала об отказе ЦИК Украины регистрировать кандидатов от партии Саакашвили. В Центризбиркоме ссылались на нарушения, допущенные руководством политсилы в ходе проведения съездов партии.
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Украина получит от США $4 млн на «безопасные склады боеприпасов»
Украина получит от США 4 млн долларов на строительство «безопасных складов боеприпасов». Напомним, несколько «безопасных» арсеналов уже сгорело в «незалежной» за последние годы.
В Госдепе США уточнили, что Киев и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании по управлению запасами обычных вооружений.
В рамках этого соглашения украинская сторона получит целевой транш размером 4 млн долларов. Выделенная сумма должна быть потрачена украинским Минобороны на строительство шести складов боеприпасов в течение ближайших двух лет.
В США полагают, что этот проект сделает хранение украинских боеприпасов «более безопасным».
«В 2018 году в качестве ведущей страны целевого фонда НАТО „Партнерство ради мира“ Соединенные Штаты финансировали уничтожение или демилитаризацию более 1,7 тыс. тонн устаревших боеприпасов советского производства на Украине», — напомнили в Госдепе.
Всего с 2004 г. по 2018 г. Вашингтон выделил Киеву более 40 млн долларов на хранение и уничтожение обычных вооружений и боеприпасов, оставшихся на Украине после распада СССР.
Впрочем, украинские военные и сами активно участвуют в уничтожении боеприпасов, обстреливая ими мирное население Донбасса и поджигая военные склады.
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В СБУ создан спецотдел для отправки украинских боевиков в Сирию (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки украинские вооруженные силы два раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
На попаснянском направлении по приказу командира 14-й отдельной механизированной бригады преступника Войченко из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстрелу подвергся населенный пункт Фрунзе.
Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 14-й бригады.
Разведподразделениями Народной милиции выявлено оставление передовых позиций военнослужащими 14-й бригады ВСУ в районе н.п. Сокольники.
Это происходит, в первую очередь, из-за некомплекта личного состава на переднем крае, отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий.
Руководство оккупационных сил экстренно принимает меры по пресечению данных действий. В штаб «ООС» вызваны должностные лица командного состава бригады, допустившие оставление позиции на переднем крае для дачи объяснений.
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Командование оккупационных сил Украины продолжает наращивать силы и средства вдоль линии боевого соприкосновения.
В населённом пункте Новотошковское вблизи жилых домов зафиксировано размещение четырех БМП-1 и двух 100-мм противотанковых пушек «Рапира».
Таким циничным образом командование 14-й бригады, прикрываясь мирным населением, подвергает их жизни смертельной опасности.
Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры. По всем фактам нарушений обращаться к представителям правозащитных организаций и СММ ОБСЕ.
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Уровень морально-психологического состояния военнослужащих Украины в зоне проведения так называемой «ООС» остается на низком уровне. Этим обусловлены непрекращающееся пьянство и, как следствие, рост небоевых потерь.
Так, 23 июня в районе Светлодарска двое военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады, стремясь улучшить настроение, употребили спиртные напитки.
В процессе пьянки возникла ссора, в результате которой один из военнослужащих выстрелил в сослуживца из автомата. С полученным ранением пострадавший доставлен в медпункт роты.
24 июня в районе населенного пункта Попасная военнослужащий одного из подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, не выдержав унижений и издевательств со стороны командиров, покончил жизнь самоубийством.
Командиры 54-й и 30-й бригад указанные случаи представили в штаб «ООС» как потери, возникшие в результате обстрела со стороны подразделений НМ.
Длительные задержки денежных выплат в зоне проведения «ООС», а также нестабильная обстановка в стране стали поводом для украинских военнослужащих из нацбатальонов уезжать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в военном конфликте на стороне ИГИЛ*.
Данный контингент, имеющий боевой опыт, для которых война — способ добывания денежных средств, имеет всестороннюю поддержку со стороны спецслужб Украины.
По нашим данным, в подготовке необходимых документов украинских националистов и организацией беспрепятственного их въезда в САР занимаются представители специально созданной структуры при службе безопасности Украины.
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*запрещенная в России террористическая организация
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Самострел «Нафтогаза»: на Украине ответили на ультиматум России
На Украине ответили на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько, озвучившего условия возможного сохранения транзита газа через Украину после 31 декабря 2019 года.
Условий всего два: заключение соглашения на рентабельных для РФ условиях, что озвучивалось многократно, а также урегулирование всех судебных споров с «Газпромом» в международных судах.
Киев уже отпустило от неминуемого снижения объема, поскольку ответ «Нафтогаза», видимо, все еще надеющегося получить хоть что-то по решениям предвзятых европейских инстанций, как раз касается второго пункта.
По словам главы компании Андрея Коболева, «Нафтогаз» должен сохранить возможность судиться с «Газпромом», если российский монополист не будет придерживаться обещаний по сохранению транзита газа через украинскую территорию.
Непонятно, что значит слово «обещание», когда в контракте, в случае его подписания, будут четко прописаны объемы и сроки поставок.
Видимо, так Коболев намекнул, что украинская ГТС не должна обесцениться до чермета после ввода в эксплуатацию новых газовых магистралей РФ в обход Украины.
Иными словами, в контракте не должно быть «гибкого» пункта, согласно которому российская сторона в одностороннем порядке может изменять объемы или даже маршрут поставок, от чего напрямую будет зависеть сумма отчислений оператору ГТС.
При этом проблема остается прежней. Киев никак не может понять, что время торгов прошло.
Ситуация проста: либо ты идешь на обозначенные условия, либо остаешься ни с чем.
Озвученное российской стороной — это скорее не подлежащие обсуждению пункты потенциального контракта, это ультиматум, на который торгующийся Киев фактически ответил самострелом.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Мы получили новую полицию, некомпетентную и тупую, — на Украине в ужасе от реформы МВД
Украинский писатель Игорь Лесев — об уничтожении органов внутренних дел на Украине.
Я бы даже не назвал это «беспределом». Потому что слово «беспредел» с привязкой к какой-то касте — бандитам, налоговикам, чекистам или ментам — предполагает незаконную, вызывающую, разрушительную, но все же системную силу.
То, что просачивается у нас с ментами, это запредельная дичь. Крайний случай — убийство безвестного политического активиста в Виннице. Случай сам по себе дикий. Мужик шел по улице, его хотели «пригласить» понятым, а по итогу слово за слово и убили.
Вот напиши такое в романе или в сценарии к фильму — забракуют. Скажут, что какой-то колхозный сюр. Недостоверно.
Точно также, как «недостоверно» было убийство двумя пьяными ментами ребенка. Стреляли по бутылкам, попали в мальчишку.
Или другой случай. Менты останавливают на Бессарабке чувака. Создают пробку. Из сзади стоявшей машины выходит семейная пара, делает им — ментам — замечание. По итогу семейную пару менты увозят в райотдел, оставляя в закрытой машине малолетнего ребенка.
Это все в ютубе есть. Мамаша орет, что в машине у нее ребенок, а ее все равно пакуют. И одна из ментовок — женщина.
Вот это все — только свежак. Произошедшее в этом месяце. Если чуть поскрести, там не только татарина, целую орду таких случаев найти можно. Убийство пассажира в бэхе. Пассажира. Тогда апчественность стала на сторону ментов. Мол, некуй было.
А мне запомнился случай из далекого уже 16 года в Николаевской области. Мужик подшофе вернулся домой, баба оказалась истеричкой, вызвала наряд. Пока те приехали, мужик уже спал у себя во дворе в машине. Его вытащили и… убили. Прямо на глазах его же бабы и детей. До сих пор помню эту историю.
Я хорошо помню дореформированную милицию. Там постоянно были свои залеты. Было убийство студента Индило. Мы все помним мерзоту из Врадиевки… Но как раз то были исключительные случаи. Вызывающие.
Но самое главное, те менты выполняли свою главную функцию — профилактику преступлений. Те менты оставались закрытой кастой. Со своими волчьими правилами поведения. Их не любили и это было даже модно. Но одна только угроза позвонить в ментовку могла разрешить сложную ситуацию.
Теперь же мы получили новую полицию. Некомпетентную и тупую. Обиженных на жизнь колхозников, которые требуют к себе уважения, не демонстрируя при этом даже минимальной видимости профессионализма.
Нас охраняют социопаты. Которые вдруг могут избить или убить. Просто за кривое слово или недобрый взгляд.
Мне ни разу в жизни не нахамил кассир в супермаркете с зп в 8 тысяч. Медленная работа — это не хамство. Попробуйте месяц просидеть на стуле по 8–10 часов за 8 тысяч гривен, просто ничего не делая. Я бы уже сам кидался на людей. А там подвижники.
Я не помню, чтобы хамили официанты. Проводники в поездах. Кондукторы в трамваях. Это ведь все тоже социальные работники. Только без пистолетов и моднючей формы.
А менты у нас — это просто лотерея. Как СТО. Только на СТО тебя за твои же деньги могут «начинить», а менты за твои же налоги — убить или покалечить. Ну потому что настроение такое было.
И вот это дерьмо нам преподносят как «одну из успешных реформ». Да, все познается в сравнении. Ведомство Супрун убивает больше людей, чем подопечные Авакова — это факт. И шарашкины заведения Гриневич выпускают больше дебилов, чем их может принять МВД — тоже факт.
Но давайте прямо. Правоохранительную систему в Украине не реформировали, а добили.
Было хромое, кривое, неказистое, но работающее ведомство. Теперь же имеем случайных людей в погонах, которые на регулярной основе убивают и калечат своих случайных сограждан.
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Вакарчук втирает тебе дичь
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