Мусорный «Эверест» в Индии угрожает самолётам (ФОТО, ВИДЕО)

Мусорная свалка Газипур в Нью-Дели уже достигла высоты башен Лондонского моста и продолжает расти с поразительной скоростью.

Если эта динамика сохранится, то уже через год гора мусора станет выше, чем Тадж-Махал, один из самых знаменитых архитектурных памятников Индии.

Огромную кучу мусора местные жители в шутку называют «Эверест». Она уже выросла до 65 метров в высоту, и потому Верховный суд Индии вынес постановление: снабдить свалку сигнальными огнями, чтобы самолеты и вертолеты случайно не врезались в нее.

Газипур открыли в 1984 году, и, разумеется, никто не ожидал, что она достигнет таких чудовищных размеров. К 2002 году мусорный холм поднялся на 20 метров над землей и, согласно проекту, должен был закрыться.

Однако до сих пор 21 миллион человек, живущих в Нью-Дели, невольно зависят от этого зловонного чудовища и двух его «сородичей» — соседних свалок. Примечательно, что своего максимального объема все они достигли уже как минимум 10 лет назад, но мусор продолжает поступать.

«Каждый день в Газипур сбрасывается около 2000 тонн мусора», — рассказал один из муниципальных чиновников Дели, пожелавший остаться неизвестным. Это значит, что каждый год свалка вырастает примерно на 10 метров в высоту. Это не только неприятно с точки зрения эстетики, но и попросту опасно.

В прошлом году два местных жителя оказались буквально погребены под лавиной мусора, которая сошла после проливного дождя. Но это не главная беда: поскольку отходы, хранящиеся в Газипуре, представляют собой рыхлую и ничем не защищенную органику, то со временем она попросту начинает разлагаться. Такой обширный процесс гниения вызывает нагрев мусора и производит очень много метана. Разумеется, случайные пожары дестабилизируют конструкцию еще сильнее, не говоря уже о смрадном смоге, загрязняющем воздух.

Свалка расположена прямо на земле, а потому продукты распада, которые образуются в процессе так называемого выщелачивания, попадают в местные водоемы и загрязняют грунтовые воды.

Жители Нью-Дели говорят, что огромная куча мусора смердит так сильно, что дышать в ее окрестностях практически невозможно.

Местный врач рассказал, что каждый день к нему на прием попадает примерно 70 человек с жалобами на последствия пассивного отравления — от респираторных заболеваний до инфекций и заболеваний желудка, спровоцированных грязным воздухом. Особенно сильно от этого страдают дети и младенцы.

Многие политические партии пытались решить проблему с этой «бомбой замедленного действия», но пока ни одна из них не достигла существенных результатов.

Индия — один из крупнейших производителей мусора во всем мире, который уже давно столкнулся с так называемым «кризисом отходов». Если меры не будут предприняты в ближайшее время, то Газипур и соседние мусорники вскоре вырастут настолько, что очистить их станет попросту невозможно.

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