Лютый дед
01:50. 26 июня 2019 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О занимательных похождениях немецкого авиационного стрелка, который в 1916 году попал в плен в России.
Лютый дед. Самый крутой воин-интернационалист.
В Серышевском районном музее висит фотография тихого и опрятного немецкого дедушки. Зовут его Ганс Манхарт и музею он известен тем, что в 1929 году организовал первую на Дальнем Востоке машинно-транспортную станцию, оборудованною своей электростанцией и радиоузлом. Что само по себе круто. А вот как он оказался на Дальнем Востоке и через что прошел – это нечто запредельное.
О нем можно писать книги (делали) и снимать сериалы. Его биографию можно изучать по эпизодам как учебник жизни. Лонгрид не для летней жары – поэтому просто, этапами.
1. Родился Ганс в Вене, куда его родители переехали из Саксонии. В школе выиграл медаль по физике и поступил бесплатно на инженерный факультет. В 19 лет получил диплом инженера-железнодорожника. А был как раз 1914 год.
2. Был призван в императорскую и королевскую армию. Как технически грамотный специалист был направлен в авиацию. Служил стрелком-наблюдателем.
3. Летом 1916 года аэроплан был сбит русскими, пилот погиб, Ганс Манхарт попал в плен, в пересыльный лагерь в Дарнице на Днепре.
4. Из плена он совершил три побега. Один в никуда – заблудился и оказался аж в Архангельске, откуда попал в самый ад строительства Мурманской железной дороги. Один в Норвегию (из-за заболевших товарищей и верноподданного финского телефониста были взяты прямо на границе). Один в Персию (опять схвачен на самой границе).
5. После третьего побега попал в иркутский лагерь и шесть недель работал в Черемховских шахтах безвылазно (т.е. совсем не выпускали на поверхность). В шахтах работали вместе с русскими политическими и там Ганс стал убежденным коммунистом. Всего проработал на шахтах до октября 1917 года.
6. В октябре был делегирован местной парторганизацией в Петроград, как представитель иркутских "революционных" немецких военнопленных. В Петрограде не захотел ходить на собрания и записался в 176-й рабочий боевой отряд. В составе которого принял участие в штурме Зимнего дворца.
7. Две недели в ноябре стоял в карауле в Смольном, один раз общался с Лениным.
8. В декабре 1917-го вернулся в Балаганск, где формировался ударный кулак для отбития взятого мятежниками Иркутска. При штурме Иркутска командовал двумя батареями тяжелых гаубиц, огнем которых подавил важнейшие узлы сопротивления.
9. Построил совместно с австрийским артиллеристом и инженером Лихтенауэром два бронепоезда. Второй бронепоезд они построили в рекордные сроки, буквально из ничего, когда предатели передали первый бронепоезд белочехам. Второй бронепоезд назывался "Защитник трудового народа".
10. Свой первый бронепоезд они с Лихтенауэром выследили. Когда тот стоял на подходящем пути, Ганс с помощниками загрузил на мотодрезину 500 килограмм динамита и запустил ее прямо в лоб паровоза. Бронепоезд разлетелся на атомы вместе с командой. Еще один бронепоезд, "Таёжный дед", Ганс построил для амурских партизан самостоятельно из эрзац-материалов (если скажете "г@вна и палок", то не ошибетесь).
11. В августе 1918 года, во главе команды бронепоезда, разыскал читинских анархистов, похитивших местный золотой запас. Все отобрал и вернул.
12. При эвакуации Благовещенска командовал военным речным транспортом "Варяг".
13. Попал в плен к атаману Семенову, пережил пытки, издевательства, был освобожден японцами по требованию Международного Красного Креста и переведен в японский лагерь для военнопленных. Бежал в Китай.
Командовал корейско-китайским партизанским отрядом (общались с помощью десятка русских слов и жестов), уничтожал семеновских и калмыковских фуражиров и японские патрули. Соединился с сибирскими партизанами и венграми (для которых и построил бронепоезд "Таежный Дед").
14. Освобождал Читу.
15. В Волочаевском бою командовал бронепоездом, с которым, умело маневрируя, крушил огнем орудий окопы и отсекал подкрепления противника от направления главного удара. За тот бой награжден лично Блюхером часами и представлен к ордену Красного Знамени.
16. Дрался под Спасском, боевой путь закончил во Владивостоке, где участвовал в торжественном параде и нес знамя венгерских и немецких интернационалистов.
17. После дембеля остался работать в народном хозяйств. Как уже было сказано в начале, создал первую на Дальнем Востоке машинно-транспортную станцию, оборудованною своей электростанцией и радиоузлом. В 1929 году организовал с нуля Белоноговскую МТС.
18. В 1929-31 годах построил в Серышево литейный цех и наладил производство тракторных катков для ходовой части. Тракторы выписывал через Крайком из Германии. Серышевские катки оказались качественнее импортных.
19. Тракторы Ганса неоднократно привлекались к учениям Красной Армии и вытаскивали застрявшие танки, за что Ганса наградили грамотой Наркомвоена.
20. В годы Великой отечественной войны Ганс отремонтировал и собрал с нуля 30 тракторов, которые передал в действующую армию.
21. В 1961 году Ганса с семьей уговорили переехать в ГДР для укрепления партактива. Его сын поступил в берлинский университет, где после одного из первых занятий, неизвестные люди на дорогой машине, предложили ему покататься по Западному Берлину (стены еще не было). Советский юноша доверчиво согласился, его угостили "жевачкой", импортными сигаретами и рассказали, что на Западе жить лучше. Парень сбежал от новой компании и все рассказал отцу.
Ганс пошел в свой райком и сказал, что теперь он будет командовать рабочей дружиной по охране участка границы в Берлине (на фото – крайний слева). 65-летний дед пинками выгнал дружину на недельные учения, вернул понятие о дисциплине, переловил всех провокаторов и вербовщиков на районе, лично со взводом задержал четырех шпионов, собственноручно навалял сутенеру-вербовщику из Западного Берлина.
22. В 1965 году, перенесший инфаркт семидесятилетний Ганс мечтал пройти с красным знаменем на параде в Берлине в честь Октябрьской революции. Ходил на все репетиции. За четыре дня до парада сердце остановилось, Ганс умер во сне.
23. Хоронили его, согласно завещанию, на берлинском городском кладбище под звуки боевой песни дальневосточных партизан "По долинам и по взгорьям". Играл военный оркестр ГДР.
24. Всего за день до смерти, 2 ноября 1965 года в газете "Правда" вышла статья-очерк о Гансе Манхарте.
О Гансе Манхарте много писали в книгах о немецких интернационалистах "Поворот мирового значения" и "Ганс Манхарт. Записки интернационалиста" (втора книжка состоит, по большей части, из воспоминаний соратников, сослуживцев и близких о Гансе). В интернете очень много информации от дальневосточных краеведов. Ганса Манхарта упоминают и большинство венгров, воевавших в Иркутске и Забайкалье.
https://d-clarence.livejournal.com/351531.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5092555.html