Как России поступить с Грузией?

В новом выпуске передачи «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» мы коснулись последних новостей. Речь зашла об уходе Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. Также попытались дать оценку событиям в Грузии. Разобраться, что же там произошло на самом деле. Поговорили про российских туристов в Грузии, активность Саакашвили и нынешнюю грузинскую политическую элиту.

Хронометраж:

01:38 — О досрочном уходе Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии

05:37 — Кто будет следующим главой Ингушетии

10:00 — Что произошло в Грузии

19:40 — Зачем эвакуировать российских туристов из Грузии

25:54 — О Саакашвили и нынешнем правительстве Грузии

28:36 — О демонстрациях в Тбилиси

35:40 — О подтексте происходящего в Грузии

40:42 — Нужно ли ужесточать санкции против Грузии

Скачать аудио

Видео ВК

P.S. Предыдущие выпуски программы:

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/105155