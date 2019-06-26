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Как России поступить с Грузией?

08:12. 26 июня 2019 Просмотров - 159 2 коммент. Опубликовал:

В новом выпуске передачи «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» мы коснулись последних новостей. Речь зашла об уходе Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. Также попытались дать оценку событиям в Грузии. Разобраться, что же там произошло на самом деле. Поговорили про российских туристов в Грузии, активность Саакашвили и нынешнюю грузинскую политическую элиту.

Хронометраж:
01:38 — О досрочном уходе Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии
05:37 — Кто будет следующим главой Ингушетии
10:00 — Что произошло в Грузии
19:40 — Зачем эвакуировать российских туристов из Грузии
25:54 — О Саакашвили и нынешнем правительстве Грузии
28:36 — О демонстрациях в Тбилиси
35:40 — О подтексте происходящего в Грузии
40:42 — Нужно ли ужесточать санкции против Грузии

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105155

Метки: блог, Видео, комсомольская правда

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