Как России поступить с Грузией?
В новом выпуске передачи «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» мы коснулись последних новостей. Речь зашла об уходе Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. Также попытались дать оценку событиям в Грузии. Разобраться, что же там произошло на самом деле. Поговорили про российских туристов в Грузии, активность Саакашвили и нынешнюю грузинскую политическую элиту.
Хронометраж:
01:38 — О досрочном уходе Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии
05:37 — Кто будет следующим главой Ингушетии
10:00 — Что произошло в Грузии
19:40 — Зачем эвакуировать российских туристов из Грузии
25:54 — О Саакашвили и нынешнем правительстве Грузии
28:36 — О демонстрациях в Тбилиси
35:40 — О подтексте происходящего в Грузии
40:42 — Нужно ли ужесточать санкции против Грузии
P.S. Предыдущие выпуски программы:
- Наркотики и полиция, Голунов и Чемодановка
- Дело Голунова, Казахстан и выборы
- Фальсификаторы истории, Сталин и памятник Жукову
- Екатеринбург и инаугурация Зеленского
- Победа и Окно Овертона, Трамп и Китай, Доренко
- Трагедия в Шереметьево, Госдума и 17 млн
- Путин заговорил об общем гражданстве с Украиной
- О Ленине и итогах выборного шоу на Украине
- На Украине выбора нет и горящий Нотр-Дам
- Росстат и обувь, Казахстан и Украина
- Арест Абызова и литовское судилище над русскими офицерами
- Плата за Крым, отставки губернаторов, Назарбаев
- Катастрофы Боинга, и где наши самолёты
- А что имя Сталин значит для вас?
- Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105155
Сосо Павлиашвили считает, что кризис может привести к тому, что грузин будут отлавливать на улицах и высылать на родину в грузовых самолетах.
Звучит как тост))
Грузины то здесь при чём? Вас как дураков стравливают с грузинами и украинцами, а вы ведётесь.