Галопом по Европам #50 (Налоги с 15-летних, Юные наследники, Голод или миграция)
В этом выпуске:
- Референдума по Шиесу не будет – такое решение принял Верховный суд;
- Правительство предлагает расширить категорию самозанятых;
- На месте ракетного завода имени Хруничева в Москве построят национальный космический центр и офисный комплекс;
- Работники саратовского радиоприборного завода написали губернатору о катастрофическом положении предприятия;
- Завод «Ростсельмаш» может приостановить работу и сократить штат;
- Гендиректор «Аэрофлота» Савельев впервые момента крушения Суперджета в Шереметьево сделал публичное заявление;
- Совфед одобрил приостановление участия России в договоре РСМД;
- Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на 700 миллионов долларов;
- Американские производители электроники нашли лазейку для торговли с китайской Huawei в обход запретов;
- На границе США и Мексики назревает гуманитарная катастрофа;
- В Индии без воды остался шестой по величине город Ченнай с населением в 9 миллионов человек;
- В ООН тем временем говорят о грядущем климатическом апартеиде;
- В Краснодарском крае дефицит пресной воды;
- Вода в Байкале скоро может перестать быть питьевой.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам