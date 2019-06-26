Галопом по Европам #50 (Налоги с 15-летних, Юные наследники, Голод или миграция)

В этом выпуске:

- Референдума по Шиесу не будет – такое решение принял Верховный суд;

- Правительство предлагает расширить категорию самозанятых;

- На месте ракетного завода имени Хруничева в Москве построят национальный космический центр и офисный комплекс;

- Работники саратовского радиоприборного завода написали губернатору о катастрофическом положении предприятия;

- Завод «Ростсельмаш» может приостановить работу и сократить штат;

- Гендиректор «Аэрофлота» Савельев впервые момента крушения Суперджета в Шереметьево сделал публичное заявление;

- Совфед одобрил приостановление участия России в договоре РСМД;

- Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на 700 миллионов долларов;

- Американские производители электроники нашли лазейку для торговли с китайской Huawei в обход запретов;

- На границе США и Мексики назревает гуманитарная катастрофа;

- В Индии без воды остался шестой по величине город Ченнай с населением в 9 миллионов человек;

- В ООН тем временем говорят о грядущем климатическом апартеиде;

- В Краснодарском крае дефицит пресной воды;

- Вода в Байкале скоро может перестать быть питьевой.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9t95uz4WmUo