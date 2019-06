Фальшивые личности как инструмент войны

Фальшивые личности становятся новым оружием: войну с Ираном продвигают выдуманные журналисты

О кампании дезинформации против Ирана в духе "девочки Баны" и "дочерей офицеров КСИР" из Албании.Одно из утверждений о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года заключалось в том, что контролируемые Кремлем организации использовали фальшивые личности, чтобы создавать раздор и сумятицу на сайтах социальных сетей. Это не должно никого удивлять, если это правда, так как разведчики используют фальшивые имена с шумерских времен.Беспокойство по поводу фальшивых личностей связано, несомненно, с обманом, что означает, что если вы имеете дело с реальным человеком, то у вас есть какой-то контроль в отношении оценки того, что это значит и что, вероятно, произойдет. А фальшивая личина может притворяться кем угодно и может выступать за что-то или делать что-то без какого-либо критерия относительно того, что происходит. Другими словами, если Майк Помпео говорит что-то, то вы знаете, что он лжец, и можете судить о его словах соответствующим образом, но если это кто-то неизвестный по имени Кверт Юйоп, то вы задумаетесь, говорит ли он или она правду. Вы можете даже дать им шанс.МЭХ также находит благосклонность в Вашингтоне, потому что ее использует Израиль как ресурс для антииранских террористических актов сегодня, включая убийства, совершаемые в Тегеране.Фальшивый журналист МЭХ, которого недавно разоблачило издание The Intercept, носит имя Хешмат Алави. Он, или если вы предпочитаете, "оно" успешно получило доступ к значительному числу традиционно консервативных ведущих западных СМИ, включая Forbes, The Hill, Daily Beast и The Federalist.Вклад Алави в осуждение Ирана не был ничтожным. В статье, написанной им, которая вышла в Forbes, утверждается, что муллы смогли увеличить их военный бюджет благодаря деньгам, высвобожденным по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Эта статья дошла до Белого дома и, согласно сообщениям, помогла убедить администрацию Трампа выйти из этого соглашения.* Члены МЭХ, работающие на "фабрике твиттер-троллей" в лагере Манез, АлбанияВ то время как большинство американцев считают иранское правительство и МЭХ, возможно, отдаленной проблемой, но даже конгресс и СМИ выразили значительное изумление, когда незадолго до разоблачений The Intercept стало известно, что- Саид Гасеминеджад (@SGhasseminejad) 31 мая 2019Он использовал, например, веб-сайт IranDisInfo.org и хэштэг #NIACLobbies4Mullahs ("НИАС лоббирует для мулл").- Мариам Мемарсадеги (@memarsadeghi) 28 августа 2018Расследование операции "иранской дезинформации" также показало, чтоИран давно является мишенью для атак ФЗД.Связь между крупными спонсорами Республиканской партии, поддерживающими ФЗД, и увеличением почти открытого сотрудничества ФЗД с администрацией Трампа в деле очернения Ирана не должна никого удивлять.Хотя операция Госдепартамента была относительно небольшой по сравнению с аналогичными инициативами, предпринятыми Израилем, но. Некоторые могут подумать, что дезинформация об Иране не имеет особого значения, что она мало влияет на фактическую политику, но они ошибаются. Плохая информация, которой позволяют свободно распространяться, создает свою собственную реальность.Сомнительные истории, авторства "Рейтер", о коррупции в Иране были использованы Майком Помпео для обоснования санкций против режима по гуманитарным соображениям, но ирония в том, что эти меры непропорционально затрагивают обычных иранцев. Та же самая история также была использована по крайней мере в четырех книгах для дискредитации иранского руководства.Конечно, ведущие СМИ сами по большей части виноваты, как это было в случае с Хешматом Алави, что они не проверяют более тщательно свои источники, особенно когда материал содержит уникальную информацию или представляет собой точку зрения, которая может считаться спорной.Так как правительства и различные неправительственные группы спонсоров теперь, по их собственному признанию, сильно вовлечены в предоставление ложной информации и дискредитацию критиков, то большинство американцев перестанут совершенно обращать внимание на этот процесс, что означает, что между правдой и ложью будет мало или вообще не будет измеримой разницы. Уже можно слышать жалобы со всех сторон политического процесса, что большинство новостей являются фальшивыми. Когда дойдет до того, что такое неверие станет единодушным, то и выборы и сама демократия станут практически бессмысленными. http://perevodika.ru/articles/994247.html – цинкКак не трудно догадаться, аналогичные мероприятия осуществляются и против РФ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5094311.html