Электронная модель зрения

Самыми доходчивыми книгами о Электронике были «Радио очень» просто, «Телевиденье очень» просто Перельман. Когда-нибудь до «Электронной модели зрения» дойдут руки породного мастера, а пока она в исполнении беспородного автора.

Свет льётся в глаза непрерывным потоком, как ручей краски, чтобы увидеть что то, нужно краску разлить по банкам. Психическое усилие деления потока света на порции можно назвать акцентом зрения. Не осознанная повторяющаяся мысль о параметрах ощущения является акцентом чувства. Органы чувств сложные универсальные системы, и что бы чувствовать что-либо определённое, нам нужен акцент.

Если выставлен акцент точного зрения, зрение возможно и видна деталь изображения. Теперь вопрос, как расшифровать сотни тысяч точек изображения детали? Мы можем осознать предмет, представив этот предмет, иного пути нет. Чтоб осознать видимый предмет нужно определённое время - доли секунды, и аналог в виде мысленной картины. Увидев НЛО, один человек увидит космонавта, другой пришельца, третий чёрта, именно то, что они могут представить, а не то, что есть на самом деле. Вроде бы ясно излагаю. Теперь о времени осознания, откуда задержка времени и почему во сне всё быстрее происходит, как в кино.

Во всём виновато Кино. Во сне кадры готовые, не надо ничего осознавать, ум сам крутит картину, и вот вместо двенадцати похожих кадров необходимых нам для осознания, во сне достаточно одного. Откуда берётся в уме кадр? Там слайдов нет. Только Электроники друг за дружкой бегают. По одному проводу или по многим? Из компьютера во флешку или модем цифровая инфо бежит по одному проводу, в монитор по одному проводу, почему ум дурнее компа. Информация в уме имеет вид непрерывной линейной серии нервных (электронных импульсов). Отдельных, естественно, для всех органов чувств.

Если зрительная картина в уме, это линейный видеоряд, то почему от сетчатки глаза по нервам должно прийти принципиально иное видео-сообщение? И тут линейный видеоряд придёт, точнее, придут, наложенные друг на друга, двенадцать (примерно) видеорядов одного, приблизительно, содержания с разной фазой прихода. И только по ним мы получим увиденный и осознанный кадр. Двенадцать гонцов прискачут и скажут «да», тогда мы не скажем - нет.

Откуда возьмутся двенадцать шустриков? Сетчатка неоднородна, ближе к центру светоприёмники чаще. Сетчатка круглая, в середине палочки и колбочки гуще, налицо структура, которая позволяет осуществить спиральную развёртку изображения. От центра сетчатки с нарастающим шагом идёт спиральная развёртка. Если её развернуть по площади, это будет клин, а по импульсам, идущим в мозг, это линейный видеоряд. Пока одна развёртка не добежала до края ретины, дно сетчатки топчут ещё одиннадцать гонцов Электроники. Потом все дружно несутся в мозг.

Параметры видеоряда изображения с началом от центра фовеа, способны организовать фокусировку света на центр фовеа. Если ум не способен выставить такие параметры, которые и есть акцент точного зрения (технически), то и фокусировки не будет. Ум не по световому ожогу от лазерной указки фокусирует глаз, а по видеоряду. Прёт нормальный видеоряд, значит, настройка идёт правильно. Нет видеоряда с выраженным центром кадра, фокусировка на центр невозможна, потому что некуда фокусировать. Люди неспособные представить что-либо точно, неспособны прилично сфокусировать глаза и видеть единицу. Они всю жизнь в долях.

Обидно и то, что такие люди (как и автор этих строк) не способны, что-либо точно помнить и вспомнить. Нет в уме отчётливой картины ни зрительной, ни звуковой. Где лежат ключи от квартиры, где деньги лежат? Вспомнил? Нет. Жена увела.