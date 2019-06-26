Дрон-сова
11:23. 26 июня 2019 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
БПЛА в форме совы.
Предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.
Немного видео с "совой" в начале ролика тут
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5093570.html
Разработка, не успев выйти в производство, уже устарела. Вот пиндосовское средство противодействия Cat Drone:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=w8yaaaAZ4r4.
Но у кота хоть пропеллеры есть, а как летает наш агрегат, мне понять так и не удалось…
ps. Вот именно из-за таких роликов и хотят инет ограничить. Ведь смех на палке, точнее на веревочках.