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Дрон-сова

11:23. 26 июня 2019 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал:


БПЛА в форме совы.
Предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.



Немного видео с "совой" в начале ролика тут



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5093570.html

Метки: армия-2019, артиллерия, бпла, разведка, технологии, фотографии, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 910 718
    Женечка 26 июня 2019 в 13:47

    Разработка, не успев выйти в производство, уже устарела. Вот пиндосовское средство противодействия Cat Drone:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=w8yaaaAZ4r4.
    Но у кота хоть пропеллеры есть, а как летает наш агрегат, мне понять так и не удалось…
    ps. Вот именно из-за таких роликов и хотят инет ограничить. Ведь смех на палке, точнее на веревочках.

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